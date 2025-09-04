Podcast Profession Notaire : l’AAE, la substitution par un autre notaire, le testament authentique et la RAAR

Retrouvez le 8e épisode de Profession Notaire, le podcast proposé par le Defrénois en partenariat avec l’Assemblée de Liaison des notaires de France, au cours duquel Me Coralie Leveneur, notaire à Paris et rapporteur général de la 75e session de l’AL, partage avec nos auditeurs les réflexions issus des débats de la 75e session de l’AL qui s’est tenue sur le thème de « L’avenir de l’acte notarié ».

Dans ce dernier épisode, Me Leveneur répond aux questions de Liliane Ricco, rédactrice en chef du Defrénois, relatives à l’acte authentique électronique et aux situations de blocage que constitue la substitution par un autre notaire, en particulier dans le cadre du testament authentique ou encore de la renonciation anticipée à l’action en réduction.

À écouter sur la plateforme de votre choix : https://podcast.ausha.co/actualites-notaires-defrenois

