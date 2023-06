Point d’étape par le CSN sur l’accompagnement des offices notariaux

À l’occasion d’une réunion rassemblant notaires et collaborateurs le 1er juin 2023, le Conseil supérieur du notariat (CSN) a fait un point d’étape dans l’avancement de la démarche mise en place, il y a trois ans, afin de soutenir le développement et la pérennisation des offices ruraux et périurbains au plus proche du besoin des Français.

Le CSN a lancé en 2019 avec le soutien de la CDC-Banque des territoires un programme à grande échelle d’accompagnement des offices, déployé dans 80 départements à ce jour. Une démarche inédite dans sa méthode et par son ampleur pour une même profession, à l’initiative de son organisation nationale.

Entre la phase pilote lancée début 2020 et aujourd’hui, plus de 900 offices ont ainsi bénéficié d’un accompagnement personnalisé par l’un des deux cabinets de conseil sélectionnés par le CSN.

Aguerries aux enjeux de la profession à l’issue d’un cadrage assuré par le CSN, les équipes externes mandatées apportent avec leur expertise un regard complémentaire qui permet à l’office notarial de se projeter dans l’avenir et de se transformer tout en impliquant ses collaborateurs et en tenant compte des caractéristiques de son écosystème local.

Les notaires bénéficient d’un diagnostic détaillé et sur mesure de leurs offices pour co-construire un programme de pérennisation et de développement pleinement ancré dans leurs bassins de vie.

Plus de 1 000 notaires et 6 000 collaborateurs des 900 offices ont participé à la démarche, soit 15 % de l’ensemble de la profession. D’autres départements doivent encore entrer dans la démarche. 87 % des notaires ayant participé la recommandent.

Le financement de ce programme est assuré par le CSN, la Banque des territoires et l’Association Notariale de Conseil (ANC).

