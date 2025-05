Premier accord de coopération entre le CSN et la chambre des notaires du Kirghizstan

Me Bertrand Savouré, président du CSN et Me Symbat Ryskulova, présidente de la chambre des notaires de la République du Kirghizstan, ont signé le 14 mai 2025 le premier accord de coopération entre les notariats français et kirghize.

Cet accord formalise la coopération entre les deux notariats, entamée depuis 2018 lorsqu’une première délégation du CSN s’était rendue à Bichkek, et portant sur la structuration de la profession, les outils numériques et la lutte contre le blanchiment.

Il a notamment pour objectif d’encourager plus largement les échanges entre les parties et leurs partenaires publics et privés en vue de favoriser les initiatives visant la formation des notaires, le partage d’expériences, la fourniture d’expertise et la promotion de projets juridiques d’intérêt mutuel.

Le notariat kirghize, restructuré en 2023, compte environ 400 notaires, majoritairement des femmes, nommés par le ministère de la Justice et exerçant sous forme libérale.

Sources :