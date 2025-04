Profession Notaire : le podcast du Defrénois en partenariat avec l’Assemblée de Liaison des notaires de France

Pour sa 3e saison, Profession Notaire, le podcast proposé par le Defrénois en partenariat avec l’Assemblée de Liaison des notaires de France, partage avec vous les réflexions structurantes pour la profession, fruits des débats de la 75e session de l’AL autour du thème de « L’avenir de l’acte notarié ».

Dans ce 4e épisode, Me Coralie Leveneur, notaire à Paris et rapporteur général de la 75e session de l’AL, revient sur ce thème constituant le cœur de l’activité notariale et répond aux questions de Liliane Ricco, rédactrice en chef du Defrénois, relatives à la rationalisation des actes, à la création d’un clausier épuré, des clauses essentielles et une base alternative validée par le notariat.

À écouter sur la plateforme de votre choix : https://podcast.ausha.co/actualites-notaires-defrenois

Sources :