Publication des rapports annuels 2022 du notariat

« Protéger des liens qui vous unissent »

Les rapports annuels des notaires de France et du Conseil supérieur du notariat (CSN) publiés aujourd’hui retracent les chiffres clefs et les temps forts du notariat et de l’institution en 2022.

Grâce à un maillage territorial incomparable, le notariat reste le premier réseau de proximité d’accès au droit sur tout le territoire avec plus de 8 140 lieux de réception. 25 millions de personnes ont franchi la porte des offices notariaux en 2022.

Les grands chiffres de la profession en 2022 :

17 315 notaires (9 802 en 2015) dont 56,4 % de femmes.

69 011 collaborateurs (49 112 en 2015).

44 ans est l’âge moyen des notaires (48 ans en 2015).

6 772 offices, soit au total 8 140 lieux de réception de la clientèle (1 368 bureaux annexes inclus).

5,52 millions d’actes authentiques établis, dont près de 11 % désormais à distance.

Près de 20 000 consultations par téléphone délivrées par le service Notaires Infos.

