Publication des rapports annuels des Notaires de France et du CSN

Les rapports annuels des Notaires de France et du Conseil supérieur du notariat (CSN) ont été publiés le 16 avril 2024. Ils retracent les chiffres clefs et les temps forts du notariat et de l’institution en 2023.

Les grands chiffres de la profession en 2023 :

17 457 notaires dont 56,4 % de femmes

62 702 collaborateurs

6 946 offices. Au total, 8 317 lieux de réception de la clientèle (dont 1 371 bureaux annexes)

25 millions de Français reçus

5,1 millions d’actes authentiques établis, dont près de 11 % le sont désormais à distance

Pour consulter et télécharger les rapports :

Rapport annuel du notariat

Rapport annuel du CSN

Sources :