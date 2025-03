Publication du rapport d’étape du Conseil national de la médiation

Le rapport d’étape (Juin 2023 – Novembre 2024) du Conseil national de la médiation rassemble les premiers avis, recommandations et propositions qui portent notamment sur la définition de la médiation et l’identification d’un socle commun, la déontologie applicable à la pratique de la médiation, la formation initiale à la médiation et les listes de médiateurs établies par les cours d’appel.

Le rapport précise également les questions suivantes figurent à l’agenda 2024-2025 des groupes de travail constitués en son sein par le Conseil national de la médiation.

