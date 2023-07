Rémy Heitz, nommé procureur général près la Cour de cassation

Par décret du Président de la République en date du 1er juillet 2023, après avis du Conseil supérieur de la magistrature du 23 mai 2023, Rémy Heitz a été nommé procureur général près la Cour de cassation. Il remplace François Molins, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2023.

Rémy Heitz a occupé différentes fonctions au siège, au parquet et en administration centrale. Il a notamment été conseiller technique pour la justice au sein du cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, puis s’est fait connaître du grand public en tant que délégué interministériel à la sécurité routière entre 2003 et 2006. Il a été président du tribunal de grande instance de Bobigny de 2010 à 2015, puis premier président de la cour d’appel de Colmar de 2015 à 2017. D’août 2017 à novembre 2018, il a occupé les fonctions de directeur des Affaires criminelles et des grâces à la Chancellerie, avant de devenir procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, puis procureur général près la cour d’appel de Paris en 2021, poste qu’il occupait jusqu’alors.

Sources :