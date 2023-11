TRACFIN présente la dernière partie de son rapport annuel 2022

Consacré à l’état de la menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT), le dernier rapport de TRACFIN offre aux 200 000 déclarants un outil pour mieux s’approprier les critères d’alerte et d’analyse des risques, mais aussi un retour sur l’exploitation qui est faite de leurs déclarations de soupçon.

Les notaires figurent parmi les professions les plus concernées par la corruption ou le trafic d’influence d’agent public étranger par une entreprise française, le contournement de gel des avoirs et blanchiment par l’acquisition de biens immobiliers, la détection d’un cas de fraude à l’impôt sur la fortune immobilière dans le cadre de travaux menés sur les Pandora Papers, le blanchiment du produit d’infractions commises à l’étranger par une acquisition immobilière en France et la prise illégale d’intérêts.

