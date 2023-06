Analyse des marchés fonciers ruraux en 2022

Cette édition 2023 présente pour la treizième année l’harmonisation complète des publications nationales de la SAFER concernant le prix des terres et prés agricoles et celui des vignes, en métropole comme dans les DROM.

Ce travail est le résultat d’une étroite collaboration entre les SAFER et les services régionaux de l’information statistique et économique du ministère de l’Agriculture dans toutes les régions, ainsi qu’au niveau central, entre le service études de la FNSafer et le bureau des synthèses statistiques conjoncturelles du Service de la statistique et de la prospective.

Pour retrouver l’analyse complète : https://lext.so/gT3htR

Pour une synthèse : https://lext.so/Pc2XWI

