Les marchés fonciers ruraux en 2024

Les SAFER analysent les données qui leur sont transmises et publient, chaque année, un bilan des marchés fonciers ruraux.

Marché des terres et prés. Le dernier bilan fait le constat d’une année très contrastée. Le repli du marché se confirme (98 350 transactions, soit – 5,9 %), avec des prix en progression mesurée (6 400 €/ha, soit + 3,2 % pour les prés et terres libres ; 5 220 € /ha, soit + 2 % pour les prés et terres louées).

Marché des vignes. Le marché se stabilise (8 650 transactions, soit – 1,4 %), malgré de nombreux prix en baisse (vignes AOP : 176 400 €/ha, – 1,1 % ; vignes hors AOP : 13 800 €/ha, – 7 %).

Marché des forêts. Le bilan fait état d’une reprise du marché (21 860 transactions, + 0,9 %), stimulée notamment par les ventes de massifs supérieurs à 100 ha et de forêts avec bâti.

Marché des maisons à la campagne. Le marché immobilier ancien poursuit en 2024 le repli amorcé en 202 (93 860 transactions, + 3,4 %).

Marché de l’urbanisation. Le ralentissement se poursuit tant pour les volumes de transactions (13 290, – 24,3 %) que pour les prix.

Marché sociétaire. La loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 rend obligatoire la notification aux SAFER des cessions de parts et autres opérations modifiant la structure du capital social des sociétés possédant ou exploitant, directement ou indirectement, des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, à peine de nullité de la vente. Plus de 900 000 ha sont concernés par le dispositif pour la deuxième année consécutive de son application. Plus de 9 déclarations sur 10 concernent les cessions de parts.

N.B. : les prix des terres et prés, vignes, forêts et maisons à la campagne sont consultables gratuitement sur le site https://www.le-prix-des-terres.fr/

