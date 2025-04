Premier tour de table pour le fonds de portage de foncier agricole ELAN

Le fonds de portage de foncier agricole ELAN, initié par les SAFER, a lancé un premier tour de table de 40 M€ auprès d’acteurs publics-privés.

La Banque des Territoires, qui intervient pour le compte de l’État via le programme « Entrepreneurs du Vivant » de France 2030 et pour son compte propre, rejoint ainsi les investisseurs initiaux (groupes Crédit Mutuel et Crédit Agricole).

Le fonds ambitionne de financer l’installation d’une centaine d’agriculteurs en trois ans en leur proposant des baux agricoles longue durée (25 ans) et la possibilité de devenir propriétaires des terres grâce à une option d’achat sur la base des conditions de marché.

Le fonds financera également des expertises indépendantes régulières sur la qualité des sols et accompagnera les exploitants vers des pratiques agroécologiques, conciliant ainsi performance économique, respect de l’environnement et résilience des fermes.

