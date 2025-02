IA et l’avenir du travail

Une conférence internationale sur l’avenir du travail a été organisée le 10 février, en parallèle du Sommet pour l’action sur l’IA, à l’initiative de Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, et d’Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l’Emploi.

Cet événement rassemblait des représentants du monde du travail, des décideurs ainsi que des experts pour explorer les impacts de l’intelligence artificielle sur la compétitivité, l’emploi, les compétences et les politiques publiques.

Au programme, des sessions dédiées aux enjeux cruciaux de l’IA, notamment la productivité et le capital humain, les conditions de travail et la qualité de l’emploi, ainsi que les défis du recrutement et du management algorithmique. Une table ronde a abordé les implications de l’IA pour les politiques publiques et les entreprises, tandis que d’autres discussions ont porté sur le dialogue social, l’égalité professionnelle et la nécessité d’une IA éthique et digne de confiance dans le monde du travail.

