Ouverture du droit à la retraite progressive à 60 ans

Deux décrets du 15 juillet 2025 abaissent l’ouverture du droit à la retraite progressive de 62 ans à 60 ans.

Cette nouvelle mesure concerne les assurés relevant du régime général, des régimes spéciaux et notamment du régime de la fonction publique de l’État, du régime des salariés et non-salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions libérales et des avocats, mais également les assurés et pensionnés du régime de retraites des agents des collectivités locales et du régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.

Les dispositions des deux texte s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.

