Relèvement du SMIC au 1er novembre 2024

Le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 porte relèvement du salaire minimum de croissance (SMIC).

Pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, le SMIC est régulièrement et automatiquement revalorisé :

au 1 er janvier, sur la base de l’inflation mesurée pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles et de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés ;

janvier, sur la base de l’inflation mesurée pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles et de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés ; en cours d’année lorsque l’inflation dépasse 2 %.

La décélération de l’inflation observée depuis quelques mois n’aurait pas permis une revalorisation automatique du SMIC avant le 1er janvier prochain.

Dans ce contexte, pour continuer de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, le Gouvernement a décidé d’anticiper la revalorisation annuelle du 1er janvier en augmentant le SMIC dès le 1er novembre 2024, à hauteur de 2 %. Cette mesure, a été annoncée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale.

Ce pourcentage de 2 % résulte de l’application de la formule du calcul du SMIC, telle qu’elle est réalisée d’ordinaire en fin d’année, au vu des prévisions économiques actuelles.

Les partenaires sociaux siégeant au sein de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), réunis le 21 octobre, ont donné leur avis sur cette revalorisation anticipée du SMIC.

Le SMIC s’établira donc au 1er novembre à 1 801,80 euros bruts et 1 426,30 euros nets mensuels (au lieu de 1 766,92 euros bruts et 1 398,69 euros nets mensuels actuellement, soit une augmentation de 34,88 euros bruts et 27,61 euros nets mensuels) et à 11,88 euros bruts et 9,40 euros nets par heure (au lieu de 11,65 euros bruts et 9,22 euros nets par heure actuellement).

Cette valeur s’appliquera en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. A Mayotte, le montant du SMIC applicable s’établit par une indexation sur le taux d’évolution du SMIC national. Le montant du SMIC brut horaire applicable à Mayotte sera donc également revalorisé de 2 % pour être fixé à 8,98 euros bruts par heure (contre 8,80 euros bruts par heure depuis le 1er janvier dernier).

Le montant du minimum garanti, qui sert notamment au calcul des avantages en nature dans certains secteurs, est également relevé, en tenant compte de la seule prévision d’inflation pour la fin d’année, à 4,22 euros au 1er novembre 2024.

