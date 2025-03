RSA, prime d’activité : revalorisation

Le décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 fixe le montant forfaitaire revalorisé au 1er avril 2025 du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Le coefficient de revalorisation retenu pour la revalorisation légale correspond à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. Ainsi, le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 646,52 euros à compter du 1er avril 2025.

Le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 fixe le montant forfaitaire revalorisé au 1er avril 2025 de la prime d’activité, en application de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité mentionné à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 633,21 euros à compter du 1er avril 2025.

Le décret n° 2025-292 du 29 mars 2025, de son côté, baisse l’abattement appliqué aux revenus professionnels ou aux revenus en tenant lieu pour le calcul de la prime d’activité. Ainsi la fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l’article L. 842-3 du Code de la sécurité social est égale à 59,85 % (au lieu de 61 %).

