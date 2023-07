Un dirigeant est irrecevable à se constituer partie civile au titre d’un ABS commis au préjudice de la société, dès lors que le dommage occasionné n’est personnel et direct qu’à la société elle-même et non à son dirigeant.

Il n’y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription de l’ABS, en l’absence de dissimulation.

Sources :