Parité au sein des conseils d’administration et de surveillance

Pris en application de l’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive Women on board, le décret du 30 juillet 2025 :

précise les règles que doivent prévoir les statuts pour l’application de la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes aux désignations des administrateurs représentants des salariés par les organisations syndicales et aux élections de ces administrateurs ;

énonce les règles que doivent respecter les statuts en cas de remplacement dû à la vacance d’un poste d’administrateur salarié ;

adapte à la même règle d’équilibre entre les femmes et les hommes le dispositif de représentation des salariés au sein des sociétés à participation de l’État ;

détaille les conditions que doit respecter la sélection d’un candidat à un poste d’administrateur lorsque la composition du conseil d’administration ou de surveillance ou du directoire ne respecte pas la règle d’équilibre ;

fixe une règle de priorité au candidat du sexe sous-représenté en cas de qualifications égales ;

prévoit l’inversion de la charge de la preuve au bénéfice du candidat du sexe sous-représenté qui n’a pas été sélectionné.

