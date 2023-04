SARL : expertise de gestion sur une opération non courante

Une expertise de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés de SARL, sous certaines conditions, sur une ou plusieurs opérations de gestion (C. com., art. L. 223-37, al. 1).

La juridiction, saisie d’une telle demande, doit l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant la ou les opérations de gestion visées. Tel est le cas de la mise en location-gérance d’un fonds de commerce, constituant une opération non courante, considérée comme irrégulière pour n’avoir pas été soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées (C. com., art. L. 223-19).

