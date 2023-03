Les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi) qu’élaborent les préfets délimitent les zones exposées aux inondations et y interdisent en tant que de besoin les constructions nouvelles et les aménagements.

Une réponse du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires apporte des précisions sur les possibilités de construction de piscines individuelles dans les zones inondables, en particulier lorsque le projet de construction est envisagé dans une zone dite « rouge ».

Sources :