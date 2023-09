Une augmentation contrastée de l’activité dans la construction selon les régions en 2022

L’INSEE dresse le bilan dans le secteur de la construction en 2022.

En 2022, le secteur de la construction représente, en moyenne, 6,6 % des chiffres d’affaires issus des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce secteur comprend à la fois la construction de bâtiment (27 % du chiffre d’affaires du secteur), le génie civil (13 %) et les travaux de construction spécialisés tels que le gros œuvre, la maçonnerie, la toiture, etc. (60 %).

Le chiffre d’affaires croît de 14,8 %, en euros courants, par rapport à son niveau d’avant-crise, dans un contexte de hausse des prix.

L’activité augmente sur l’ensemble du territoire, mais cette croissance est différenciée selon les régions. Avec la crise sanitaire, l’activité économique des entreprises de la construction s’était fortement contractée dans l’ensemble des régions françaises. En 2022, la plupart des régions ont dépassé leur tendance d’avant-crise, à l’image de la Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie ou encore le Centre-Val de Loire.

Toutefois, les chiffres d’affaires augmentent à un rythme plus faible en Occitanie et en Île‑de‑France, régions qui faisaient partie de celles ayant connu les plus fortes hausses entre 2015 et 2019.

