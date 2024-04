La compensation, une opération à décomposer

Analysée en jurisprudence tantôt en une opération de double paiement, tantôt en opposition au mécanisme du paiement, la compensation gagne en clarté à se trouver décomposée selon ses multiples caractères. Mode d’extinction volontaire et unilatéral d’obligations croisées, elle s’illustre par l’immatérialité de son processus, ainsi que par ses effets libératoire et contributoire sous l’angle passif et satisfactoire sous l’angle actif.

1. Dans ses Métaphysiques, Aristote présente le principe de non-contradiction comme le principe le plus sûr de tous : « C’est qu’il est impossible que le même appartienne et n’appartienne pas en même temps à la même chose et du même point de vue »1. Hélas, ce principe de non-contradiction est fréquemment méconnu en droit et la compensation, mode d’extinction des obligations réciproques, certaines, liquides et exigibles (C. civ., art. 1347 et s.) en fournit un exemple saisissant. Des décisions l’identifient au paiement (C. civ., art. 1235 et s.), tandis que d’autres récusent cette analogie.

2. L’équivalence de la compensation légale au paiement est défendue par une importante fraction de la doctrine. On peut lire pêle-mêle dans les manuels et les chroniques universitaires que « la compensation est un paiement »2 ou « un paiement par préférence »3, que « compenser, c’est payer »4 et, plus précisément, qu’elle réaliserait un « double payement »5. Il est vrai que cette identité revendiquée entre les deux opérations corrobore a priori nombre d’éléments du régime de la compensation : ses conditions – communes au paiement – tenant à la certitude, à la liquidité et à l’exigibilité des créances réciproques (C. civ., art. 1347-1) ; l’extinction des intérêts et des cautionnements qui affectent la créance la plus faible ; l’interruption de prescription extinctive qu’elle déclenche sur le reliquat subsistant6 ; l’imputation – analogue aux règles du paiement – de la compensation en cas de pluralité de créances détenues par l’un des protagonistes sur l’autre (C. civ., art. 1347-4) ; l’interdiction de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective (C. com., art. L. 622-7), etc.

3. Cette assimilation explicite de la compensation à un (double) paiement, que l’on repérait déjà dans une vieille décision7, inspire un récent arrêt, en date du 15 mars 2023, de la chambre commerciale de la Cour de cassation8. Dans le cadre d’un crédit documentaire international soumis aux Règles et usances uniformes (RUU 600), une banque confirmante française avait accepté d’avancer à un fournisseur émirati le prix de la revente de produits pétroliers, d’un montant de 32 685 291 dollars. Ayant confirmé plusieurs lettres de crédit export émises cette fois-ci en faveur du fournisseur émirati à hauteur de 28 637 129 dollars, la banque française avait procédé à une compensation entre cette dette de restitution du prix perçu pour le compte du fournisseur et sa créance de restitution de l’avance qu’elle lui avait versée. Pour justifier cette compensation légale, sous le régime de l’ancien article 1290 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation souligne que « la compensation équivaut à un paiement » et qu’en procédant à cette compensation la banque confirmante « avait honoré son engagement de banque confirmante ». L’article 2 des RUU prescrit, en effet, à la banque confirmante d’honorer. Or honorer signifie payer. Dès lors que compenser équivaut à payer, compenser c’est également honorer.

4. On eût cru le débat clos si une autre fraction de la doctrine n’avait, forte d’objections légales, défendu l’antithèse de la compensation comme « double non-paiement », comme dispense d’exécution de la part des créanciers en lice9. Cette frange de la doctrine tire appui, entre autres, sur les dispositions qui empêchent, à rebours d’un paiement, la compensation entre une dette et une créance alimentaire, ou entre une créance pécuniaire et une dette de restitution d’un dépôt ou d’une chose prêtée à usage (C. civ., art. 1347-2). Cette doctrine puise son argumentaire aussi sur les dispositions qui, inversement, autorisent l’un des protagonistes à opposer la compensation à un débiteur qui, bénéficiant d’un délai de grâce, a été autorisé à ne pas payer immédiatement sa dette (C. civ., art. 1347-3). Ces auteurs soulignent que le domaine d’application de la compensation diffère notablement du paiement, dans la mesure où la compensation exclut de son champ les obligations de faire (fare) et de ne pas faire (non fare) et n’a pour siège que les obligations de donner (dare) une somme d’argent et une chose fongible de même espèce10.

5. Un récent arrêt en date du 30 juin 2022, rendu en matière de surendettement des particuliers par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, s’inscrit dans ce second courant11. Rappelons à titre préliminaire qu’en cette matière les dispositions de l’article L. 722-5 du Code de la consommation prescrivent l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens d’un particulier en procédure de surendettement et l’interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, de désintéresser les cautions et de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine. Par l’arrêt susmentionné, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que ces dispositions de l’article L. 722-5 dudit code « ne font pas obstacle à ce que la dette d’un tel débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsque celle-ci est invoquée par le créancier ». Trois raisons sont fournies pour étayer cette solution, contraire à celle en vigueur dans les procédures collectives de professionnels. D’une part, l’opération de compensation n’aggrave pas l’insolvabilité de ce débiteur. D’autre part, elle n’est pas un acte volontaire de disposition de son patrimoine. Enfin, elle ne constitue pas un paiement mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques. L’assimilation de la compensation est ainsi sèchement réprouvée.

6. En présence d’une telle contradiction, propre à rendre perplexe les praticiens, il n’est certes pas inexact de leur enseigner que la compensation est un mode d’extinction autonome12 ou, mieux, un quasi-paiement13, par analogie avec les quasi-contrats qui, sans être des contrats quant à leurs conditions, en déploient des effets communs. Cependant, ces qualifications présentent, à notre avis, l’inconvénient de ne pas favoriser les déductions à même de permettre aux juges, juristes et avocats, confrontés à une difficulté inédite, de la résoudre avec conviction. Plutôt qu’un raisonnement par analogie, nous croyons qu’il convient de privilégier une méthode par décomposition des caractères de l’opération compensatoire. La méthode pourrait consister à s’inspirer des qualificatifs employés par la doctrine pour identifier et sérier les divers modes d’extinction des obligations (satisfactoire ou non satisfactoire, volontaire ou automatique, unilatéral ou conventionnel, etc.). Ce procédé aboutit à présenter la compensation comme un mode d’extinction d’obligations volontaire et unilatéral dans son déclenchement (I), immatériel quant à son mode opérationnel (II), satisfactoire pour le créancier et contributoire pour le débiteur dans ses effets (III).

7. Une telle démarche impose assurément un effort d’abstraction auquel pourraient ne goûter que les esprits de système. Il tend en effet à répartir les éléments légaux et prétoriens du régime de la compensation en fonction de ces caractéristiques. Pour fastidieuse que soit cette méthode, nous la croyons utile aux praticiens chaque fois qu’un problème inédit de compensation pourrait se présenter. En tout état de cause, elle nous semble plus utile que leur dire simplement que la compensation est un mécanisme sui generis et qu’il n’est ni tout à fait vrai, ni tout à fait faux, d’y voir un mode de paiement.

II – Un mode d’extinction immatériel 13. La compensation se distingue par ailleurs par le caractère immatériel de son mode de fonctionnement. La doctrine qui perçoit dans cette opération un « double paiement fictif »29, un « mode de paiement simplifié »30 ou un « mode de paiement abrégé ou simplifié »31 exprime en filigrane cette idée négative que le mécanisme est dépourvu de matérialité. Aucun déplacement matériel de valeur – de monnaie fiduciaire ou scripturale, de chose de genre –, aucun flux réel ne s’y réalise pour dénouer les obligations mises en balance. L’exécution de l’obligation ainsi entreprise n’est pas conforme aux attentes premières des parties, celle de recevoir la prestation ou le versement pécuniaire promis. En cela, la compensation diverge très nettement du paiement, qui désigne l’exécution en nature d’une prestation promise ou le transfert de sommes d’argent32. Ainsi qu’un confrère l’a très justement mis en lumière, « la compensation intervient dans une situation où deux personnes sont d’ores et déjà obligées l’une envers l’autre de payer une somme d’argent pour deux causes distinctes. Dans un premier temps, de part et d’autre il y a en cause un flux réel de valeurs, dont la contrepartie immédiate et fictive consiste dans la relation d’obligation. Si le processus suivait son cours il y aurait normalement deux paiements indépendants, constitués de part et d’autre d’un flux réel et d’un reflux fictif. On s’attendrait normalement à ce que dans un second temps deux reflux réels aient donc lieu en sens contraire, de telle sorte que les reflux fictifs aient lieu aussi et que les obligations s’éteignent normalement. C’est ce second temps qui est évité dans la compensation. Ou plutôt, le premier temps de chaque opération trouve dans l’autre son second temps. La compensation va court-circuiter les deux processus et n’en faire plus qu’un en les terminant l’un par l’autre. Autrement dit, la compensation, en mettant deux obligations en correspondance, fait que le flux réel cause de l’obligation trouve sa contrepartie réelle dans le flux réel qui a eu lieu en sens inverse. Les deux flux fictifs opèrent l’un pour l’autre, de sorte qu’au final les deux flux réels contraires dont ils sont la contrepartie fictive soient la contrepartie l’un de l’autre. La compensation instaure donc un rapport de contrepartie réelle entre les deux flux initiaux qui ont été cause de l’obligation. »33 Ayant manifestement en vue ce trait de la compensation, la deuxième chambre civile a pu légitimement considérer, dans son arrêt précité du 30 juin 2022, que la compensation pouvait être invoquée par le débiteur en procédure de surendettement dans la mesure où elle « n’aggrave pas l’insolvabilité de ce débiteur » : elle n’opère en effet aucun transfert, aucun flux de valeurs réelles. 14. Positivement, la compensation se distingue par sa nature purement intellectuelle d’opération arithmétique : une « sorte de soustraction juridique abstraitement et mathématiquement satisfactoire pour les parties »34, une opération comptable35, mieux : une déduction, pour se référer à une opération (deductio) tout à fait semblable à la compensation que recensait le jurisconsulte romain Gaïus au IIIe siècle apr. J-C36. Ainsi que le souligne le confrère précité, « l’opération de compensation consiste, pour l’une des deux personnes, à imputer sa créance sur sa dette. Primus, par exemple, dispose d’une créance A, qui, pour sortir, nécessite que l’on en inscrive la valeur au passif, sur la même ligne de compte. Sur une autre ligne de compte il a inscrit sa dette B, et il attend d’en être libéré pour pouvoir en inscrire la valeur à l’actif. Le court-circuit a lieu au sein des comptes de Primus, lorsqu’il réunit et confond sur une ligne unique deux lignes de compte qui portent, l’une, une valeur à l’actif (la créance) mais rien au passif, et l’autre une valeur au passif (la dette) et rien à l’actif. La créance et la dette sont alors en interface. De la sorte la dette B est affectée à la créance A, et réciproquement. C’est ce qui les annule ipso iure à hauteur de la plus faible des deux. La créance A, qui n’est qu’une présence fictive à l’actif, vient dès lors combler le vide, à l’actif, introduit par la dette B, qui consiste à enregistrer une soustraction d’actif sans l’opérer. Au sens strict du terme, la compensation consiste à mettre en balance les articles actifs et passifs d’un compte ». 15. Ce trait d’opération purement intellectuelle et mathématique impose la fongibilité des créances compensées (C. civ., art. 1347-1), sans laquelle l’opération de déduction ne pourrait être appliquée, et leur objet particulier, celui d’être des obligations de donner37. Elle imposerait surtout la nécessaire réciprocité des créances compensées, caractère qui serait de l’essence de l’opération38 (C. civ., art. 1347-1). On pourrait certes dans l’absolu concevoir un système de soustraction entre plus de deux personnes ou patrimoines39. L’exemple suivant permet de s’en faire une idée intuitive. Supposons que A doit 150 000 € à B, lequel doit 100 000 € à C, qui doit lui-même 50 000 € à A. Les parties peuvent sans doute déclencher trois opérations successives de paiement par virement SEPA : A paie 150 000 € à B puis reçoit 50 000 € de C (reliquat 50 000 €) ; B reçoit 150 000 € de A mais verse 150 000 € à C (reliquat 50 000 €), et C reçoit 100 000 € de B mais règle 50 000 € à A (reliquat 50 000 €). Qui ne voit cependant que les parties peuvent se dispenser de ces opérations de règlement et autoriser plus simplement A à conserver 50 000 € et à régler par virement 50 000 € à chacun des deux autres protagonistes ? Puisque cette dispense d’exécution aboutirait à une extinction partielle des trois créances et à la naissance de plusieurs reliquats, elle répond à la définition d’une compensation (multilatérale) en tant que déduction. En droit positif cependant, la jurisprudence n’a admis la compensation, dans ces situations à trois personnes, que si l’une des parties est représentée par une autre, que ce soit sur le terrain contractuel (mandant, mandataire, cocontractant), quasi-contractuel (maître de l’affaire, gérant d’affaires, cocontractant) ou légale (tuteur, pupille, cocontractant), de sorte qu’en définitive les créances ne lient en sens inverse que deux patrimoines. C’est ce qui a conduit dès le XIXe siècle la Cour de cassation à insister sur le fait que la compensation oppose des débiteurs « personnels et principaux » de leur obligation40. Hors ces hypothèses de représentation, la jurisprudence est décrite par la doctrine comme excluant toute compensation entre plus de deux patrimoines41.