De la valeur à restituer

La restitution d’une chose, d’une prestation de service ou d’une somme d’argent, est réglée aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil relatifs au régime général des obligations. Éparpillée dans ce corpus figure à plusieurs reprises la notion de « valeur » à restituer. Assez évasive dans ses contours et son traitement, celle-ci est destinée à tenir compte des effets du temps passé et de l’impossibilité d’ignorer certaines transformations affectant ce qui a vocation à être retourné. Or, loin d’être négligeable pour celui tenu de restituer, la « valeur » peine à être clairement identifiable. L’objet de l’étude consiste, à la lumière de certaines décisions rendues par la Cour de cassation, à distinguer, au sein de la dette de restitution, les principaux éléments de valeur et à fixer le moment où ils doivent être comptabilisés.

Interrogeant les règles sur la restitution d’une chose, d’une prestation de service ou d’une somme d’argent, on se plaît à comparer les solutions très imparfaites des textes issus de l’ancien régime de 1804 et celles du nouveau régime unifié des restitutions1. Aux lieu et place des rares dispositions jusqu’alors mobilisables, la reconstitution ab initio des droits et le calcul de cette dette en retour, s’accomplissent désormais, suivant une logique comptable attentive tout de même à la bonne ou mauvaise foi de celui tenu de rendre. À défaut d’énoncer de grands principes (restitutio in integrum, réciprocité, compensation ou exigence d’un compte de restitution, etc.), dix articles règlent la matière2, posant autant de règles supplétives destinées à s’assurer qu’il y aura bien retour de la chose ou de son équivalent dans le patrimoine des parties en présence. Suivant le sort du principal, certains accessoires3, tels les fruits, les intérêts, l’usage, les frais, les charges et les plus ou moins-values sont clairement identifiables. Curieusement, leur appréciation se concrétise à travers la notion de « valeur » largement employée par les articles 1352 à 1352-9 du Code civil, sans jamais être définie. Sibylline dans ses contours, la valeur à rendre paraît même au cœur des préoccupations du droit des restitutions.

Ainsi, celui tenu de restituer ne peut rien ignorer de la valeur de la chose lorsque celle-ci ne peut se réduire à un retour original. Il doit répondre des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur4. Et si la chose ne peut être retournée en nature, c’est, selon l’article 1352 du Code civil, sa valeur, estimée au jour de la restitution, qu’il faut rendre, alors même que le retour d’une prestation de service aura lieu en valeur, appréciée à la date à laquelle elle a été fournie5. A-t-il vendu la chose reçue de bonne foi ? Le solvens ne doit restituer que le prix de la vente ; mais s’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix6. Retournant les fruits, conformément à l’article 1352-3 du Code civil, c’est leur valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation, qui suppléera l’impossibilité de les rendre en nature. S’il est tenu de restituer l’usus, la valeur de la jouissance que la chose a procurée sera, quant à elle, évaluée par le juge au jour où il se prononce.

À lire ces textes, restituer une chose, une prestation de service ou une somme d’argent équivalente implique logiquement de tenir compte des effets du temps passé, qui ont pu modifier leur substance même. Pour combler cet écart, le montant finalement dû par celui tenu de restituer correspond à une valeur susceptible de subir des variations jusqu’à la date d’échéance et qui ne sera convertie en équivalent monétaire qu’au jour de sa liquidation7. D’une certaine façon, ce résultat ne semble pas très éloigné dans son économie de la notion de dette de valeur elle-même, qui s’oppose à la classique dette de monnaie, en ce que son montant est fixé, non pas à la date de création de l’obligation, mais bien au jour de son paiement. Ce dispositif est en tout cas au cœur de l’article 1352 du Code civil, premier texte en la matière, selon lequel « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».

Pour autant, restituer la valeur implique davantage qu’une formule sous-entendue et, à ce stade, allusive. D’une manière certaine, pour y parvenir, une estimation reste à réaliser. Or, l’apparente clarté d’un tel exercice s’obscurcit immédiatement s’il s’agit, comme c’est souvent le cas, de restitutions réciproques. Restituer la valeur vient se perdre dans une sorte de compensation générale qui puise sa source dans le cadre d’une répartition globale de tous les accessoires à retourner, en fonction de leur origine. En somme, la valeur finalement restituée sera traitée dans son ensemble, sous la forme d’un solde global correspondant aux produits et charges incombant aux parties. En d’autres termes, les valeurs – additionnées ou soustraites – au principal à restituer n’apparaîtront plus que sous une forme minimaliste ; une quantité de signes monétaires à la charge ou au profit de celui tenu de restituer.

La notion de valeur ainsi envisagée mériterait, sans aller jusqu’à l’élever au rang de grand accessoire des restitutions, d’être plus clairement explicitée. Réduite à son acceptation première, la notion de « valeur » employée ici n’est, suivant sa définition usuelle, qu’une « valeur pécuniaire, en général calculée d’après sa valeur vénale, d’une chose »8. Elle se réalise toujours sous la forme d’un élément de compte à saisir par lequel un résultat devra être dégagé. Son calcul est d’autant plus complexe que le Code civil ne formule que de rares directives la concernant. Or, restituer la valeur d’une chose, c’est envisager les conséquences de sa variabilité – sa (dé)valorisation – pour des considérations souvent liées, mais pas toujours, aux efforts de celui tenu de restituer. Il ne s’agit plus exactement de rendre la même chose, en son état d’origine, mais plutôt de tirer toutes les conséquences de ce qu’elle a pu changer ou s’altérer au jour où elle est restituée. Restituer la valeur n’est donc plus exactement retourner la chose dans son état d’origine.

Au nom d’une certaine équité dans la reconstitution des droits originaires, tenir compte de la valeur c’est surtout restituer avec mesure. Tel est bien le sens de l’article 1352-5, suivant lequel « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ». Mais, même dans cette perspective, le Code civil peine à se saisir pleinement de cette notion de valeur. Aucun texte n’envisage le traitement à réserver aux causes exogènes de (dé)valorisation, telle l’appréciation (ou dépréciation) de la monnaie ou l’accroissement (ou perte) de la valeur vénale d’une chose entre le jour de l’acte générateur et celui de la restitution. Calcul simplement arithmétique, sans doute, si ce n’était encore la présence de tempéraments – utiles mais plus subjectifs – apportés par l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi de celui de tenu de restituer9…

À l’aune de certaines décisions rendues par la Cour de cassation10, s’intéresser au calcul de la valeur à restituer, qui n’a rien de négligeable si le temps a fait son œuvre, reste une entreprise délicate, tant restituer la chose même ou sa valeur n’est bien évidemment pas équivalent en tout point. L’objet de l’étude consistera donc à préciser, d’une part, les contours des principaux éléments à valoriser dans la dette de restitution (I) et, d’autre part, de fixer le jour où cette valorisation doit être comptabilisée (II).

I – Les principales valeurs à restituer Des articles 1352 à 1352-9 du Code civil, deux grands types de valeurs semblent avoir particulièrement attiré l’attention du législateur. La valeur de l’usus (A) se détache du règlement plus classique des plus ou moins-values (B). A – La valeur de l’usus C’est sans doute l’innovation la plus connue en matière de restitution de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Jusqu’à son retour dans le patrimoine du verus dominus, la jouissance de la chose par le débiteur de la restitution, assimilée à un fruit consommé, donne lieu à indemnité. Dans son arrêt du 5 décembre 202411, la troisième chambre civile de la Cour de cassation n’a pas manqué, aux visas des articles 1352-3 et 1352-7 du Code civil, de considérer que cette valeur est propre à l’opération de restitution elle-même. En l’espèce, un couple d’acquéreurs ayant subi rapidement un important dégât des eaux après une vente d’immeuble demande l’annulation du contrat sur le fondement du dol des vendeurs. Les juridictions du fonds faisant droit à cette demande refusent pourtant d’octroyer à ces derniers une indemnité d’occupation, motif pris de leur réticence dolosive. La valeur de l’usus échappe-t-elle aux vendeurs, créanciers de la restitution en cas de faute de ces derniers ? Même en ce cas, la Cour de cassation considère que le vendeur fautif est fondé à obtenir une indemnité correspondant à l’occupation de l’immeuble par l’acheteur12. S’il est vrai qu’une telle occupation du bien résulte directement de la faute dolosive des vendeurs, cette faute ne peut les priver de leur créance en retour, sauf à appliquer une condition d’appréciation de leur comportement, non prévue dans ce cas13. La restitution de la valeur de l’usus est donc désormais une règle relevant du seul droit des restitutions, indépendamment du droit de la responsabilité. C’est même toute l’étendue de la restitution au sens du nouvel article 1352-3 du Code civil, s’agissant d’une chose autre qu’une somme d’argent, qui est finalement précisée dans la solution du 5 décembre 202414. Si les fruits doivent être aussi restitués, c’est bien parce que le législateur a mis un terme à une solution jurisprudentielle ancienne refusant d’accorder la compensation de la jouissance que la chose a procurée. Ainsi objectivée, la dette en retour ne se calcule plus – à ce stade – en distinguant selon le comportement des parties. Indépendante de la mauvaise foi du débiteur, l’obligation de restitution l’est également de la bonne foi de son créancier, ainsi que de son absence de faute. Non sans alourdir le poids de la dette de celui tenu de restituer – alors même qu’il n’y serait pour rien – la compensation de la jouissance de la chose par le versement d’une indemnité d’occupation apparaît comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire. À travers cette consécration de l’autonomie de la créance de restitution, le droit civil des obligations se pare, d’une certaine façon, d’un réalisme économique, insuffisamment présent à son origine. Il reste que la recherche d’équilibre et de proportionnalité, déterminants dans le secteur des restitutions, n’échappe pas à l’appréciation de l’absolue pertinence de la restitution de l’usus. Si l’usage gratuit de la chose est difficilement justifiable, celui qui n’a rien fait pour provoquer la restitution et qui, jusque-là, pouvait s’en prévaloir, hésitera peut-être à agir. L’errans, par exemple, voyant qu’il devra supporter la restitution de l’usus, aura-t-il seulement intérêt à critiquer l’acte annulable15 ? Une telle critique suppose bien évidemment de mesurer pleinement le coût de l’usus à restituer. Or, ce que n’indique pas la solution du 5 décembre 2024, ce sont précisément les éléments du calcul de la valeur du prix, diminué de la valeur de l’usus le temps de l’occupation de l’immeuble, que devront finalement restituer les vendeurs à leurs acheteurs. Dans le même ordre d’idées, l’épineuse question de la valorisation éventuelle du prix à restituer, alors même que les vendeurs ont eu la jouissance de la somme d’argent acquittée par les acheteurs16 reste contenue. Cela étant, la spécificité des sommes d’argent implique qu’au montant nominal de la somme payée au titre de la restitution s’ajoutent mécaniquement les intérêts au taux légal17. Par équilibre, si les acheteurs doivent restituer l’usus, cette charge a vocation à être partiellement compensée par le paiement de l’intérêt censé actualiser la valeur procurée par la somme d’argent au jour des restitutions. Légère entorse au principe du nominalisme monétaire18, le nombre d’unités monétaires à retourner dépasse alors le seul retour d’une somme d’argent identique. D’évidence, sur le terrain économique, celle-ci a, en effet, immanquablement varié au fil du temps passé. Pour autant, le Code civil semble ici, sinon se désintéresser, du moins délaisser la valeur de l’argent… En contrepartie de la valorisation de l’usus19, aucun texte n’appelle pas à recourir systématiquement à la dette de valeur en matière de restitution de sommes d’argent20. C’en est finie alors de l’objectivation de la valeur des sommes d’argent à retourner. En l’occurrence, tout sera fonction, conformément à l’article 1352 du Code civil21, de l’appréciation du comportement de celui tenu de restituer : seulement le prix de la vente s’il est de bonne foi ; sa valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix dans le cas contraire. Un tel retournement de valeur, s’agissant d’une somme d’argent, se retrouve d’une autre manière dans le traitement des plus ou moins-values. B – Les plus et moins-values Le bien restitué doit être évalué en tenant compte des dépenses qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. Ainsi posé par l’article 1352-5 du Code civil, le règlement des hausses ou baisses de valeur de la chose s’opère par compensation entre les dépenses qui en ont augmenté la valeur, à la charge de l’accipiens, et la plus-value réalisée sur celle-ci que doit retourner le solvens. Les plus ou moins-values ayant pour origine première l’activité de celui tenu de restituer font donc l’objet d’un traitement qui diffère de la conception (objectivée) de la restitution de l’usus. Le comportement de celui tenu de restituer est au centre des préoccupations pour apprécier la valeur à rendre. Est-il fautif ou de mauvaise foi ? Les dégradations et détériorations ayant diminué la valeur de la chose pourront être mises à sa charge22. De bonne foi, s’est-il appauvri pour accroître la valeur de la chose ? Il a droit à une compensation sur le principal à retourner. Cette part du règlement des plus ou moins-values ne dépend en rien de la seule valorisation de la chose par elle-même. Toute variation de valeur échoit principalement en tenant compte du comportement de celui tenu de restituer. Fautif ou de mauvaise foi, il a tout à redouter d’une perte de valeur. Dans le cas inverse, cet accessoire fait retour normalement, à savoir dans son état au jour des restitutions, ainsi dévalorisé, dans le patrimoine de l’accipiens. À travers la simplicité d’un tel principe, il reste l’hypothèse, non envisagée par le Code civil, et pourtant assez commune, où la variation de valeur n’est en rien imputable au comportement supposé de celui tenu de restituer. Tel qu’envisagé par l’article 1352-5 du Code civil, le traitement des plus ou moins-values répond ici imparfaitement aux variations de valeur provenant d’une cause extérieure à l’activité du débiteur. Celui-ci est-il tenu de rendre compte de la variation de valeur ayant une origine purement monétaire ou spéculative, telles l’inflation ou la fluctuation du cours des marchés ? La solution indifférenciée du Code civil ne paraît pas l’exclure totalement, en cas de mauvaise foi du débiteur de la restitution, l’article 1352-5 envisageant seulement « la plus-value estimée au jour des restitutions ». Inversement, si la bonne foi de celui tenu de restituer est reconnue, cette charge est au compte du créancier de la restitution, lui qui aurait eu, de toute façon, à en supporter les conséquences si la chose était restée en sa maîtrise. Dans le silence du Code civil, la même déduction peut être faite s’agissant des cas de dépréciation traduisant la seule altération de la valeur de la chose sans aucune détérioration ou dégradation, comme en matière d’obsolescence, de vétusté et d’usure, lorsqu’elles sont dissociables de l’usage23. Là encore le créancier de la restitution semble devoir endosser seul la perte de valeur en même temps que la chose lui est retournée. Ainsi fixée dans ses principaux éléments, la valeur à restituer s’apprécie en fonction d’une date qui vient substantiellement peser sur son montant ou sur certains de ses éléments.