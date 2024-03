Dol dans la vente conclue entre deux sociétés représentées par le même gérant : la Cour persiste et précise le régime de l’action en responsabilité

S’inscrivant dans un courant jurisprudentiel récent, le présent arrêt confirme qu’une société peut se prévaloir d’un dol à l’égard d’une autre alors même qu’elles auraient toutes les deux été représentées à la conclusion du contrat par le même dirigeant. L’existence du dol est cependant très incertaine (A). Quant aux fondements juridiques permettant de justifier que la SARL ait pu s’en prévaloir, ils sont introuvables (B).

Ce n’est pourtant pas la première fois que la Cour de cassation admet le dol dans une telle hypothèse. La troisième chambre civile l’a admis à au moins deux reprises dans des arrêts inédits, le premier en date du 27 janvier 2015 15 et le second en date du 11 mai 2022 16 . C’est à présent au tour de la chambre commerciale de l’admettre, hélas implicitement, mais dans un arrêt publié. La présente décision est ainsi l’occasion de s’interroger à nouveau sur les fondements juridiques ayant permis à la SARL de se prévaloir du dol. À l’analyse, ils sont introuvables.

D’autre part, il faut rappeler que le dol suppose que la faute de son auteur ait entraîné une erreur chez sa victime. À cet égard, il faut relever qu’à la différence du droit romain il ne s’agit plus tant aujourd’hui « de sanctionner un délit civil que d’apprécier le consentement de la victime du dol afin de savoir s’il a été altéré » 13 . En d’autres termes, pour déterminer l’existence du dol, le regard doit être surtout porté sur la victime, qui doit démontrer l’erreur provoquée. En toute hypothèse, on ne saurait retenir un dol en faisant totalement abstraction de l’erreur provoquée chez la victime. En outre, il faut rappeler qu’en principe l’intégrité du consentement de la personne morale s’apprécie dans la personne de son représentant 14 .

En l’espèce, la SCI et la SARL constituaient deux entités distinctes n’entretenant que des relations d’affaires. Dans cette perspective, leurs relations n’étaient régies que par le classique devoir de bonne foi et non par un devoir de loyauté. Sous ce rapport, aucune obligation d’information sur la valeur de l’ensemble immobilier ne pesait sur la SCI. Sur ce point, déjà, l’existence du dol était incertaine.

B – Des fondements juridiques introuvables

De toute évidence, comme on vient de le voir, la théorie classique selon laquelle le consentement de la personne morale s’apprécie dans la personne de son dirigeant ne saurait expliquer que la SARL ait pu se prévaloir du dol.

Est-ce à dire que la Cour de cassation modifie discrètement sa position en considérant que le vice du consentement d’une société ne s’apprécie pas exclusivement dans la personne de son dirigeant ?

D’un point de vue général, il est acquis que toutes les qualités d’une personne morale ne sont pas exclusivement appréciées dans la personne de son dirigeant. S’il est admis que la qualité d’emprunteur averti ne s’apprécie que dans la personne de son dirigeant17, la Cour de cassation considère en revanche que la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de professionnel18.

Dans le même sens, tous les vices du consentement ne s’apprécient pas exclusivement dans la personne de son représentant. S’il en va ainsi pour la violence19, l’erreur implique quant à elle de prendre en compte l’objet social au-delà de la seule personnalité du dirigeant. Comme le rappelle un auteur, le devoir de diligence et de prudence qui accompagne les pouvoirs d’engagement de la société du dirigeant « implique une curiosité renforcée de sa part pour les domaines qui sont au cœur de l’objet social de celle-ci »20.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de s’interroger sur l’idée d’une spécificité du consentement de la personne morale. En ce sens, un auteur a récemment soutenu que ce consentement « ne résulte pas seulement d’actes de représentation, mais, plus largement, d’un processus au cours duquel les organes sociaux élaborent et déterminent la volonté sociale puis l’extériorisent »21. Dans cette perspective, les vices du consentement de la personne morale ne devraient plus être appréciés dans la personne du dirigeant, « mais directement chez la personne morale, et ce à travers un faisceau d’indices parmi lesquels on compte notamment les mentions de l’acte et le degré d’information de la personne morale »22.

L’idée séduit lorsqu’il existe effectivement une forme d’organisation de la prise de décision comme dans les sociétés anonymes (SA). Elle convainc moins lorsque cette prise de décision se résume à la seule décision du dirigeant.

En l’espèce, le gérant de la SARL détenait 90 % des titres de cette société. Il a donc tout à la fois défini le consentement de la personne morale et extériorisé celui-ci. Sous ce rapport, on peut difficilement admettre que la spécificité du consentement de la personne morale justifie que la SARL ait été admise à se prévaloir du dol.

En réalité, si le dol a ici été admis, c’est exclusivement en contemplation de la faute commise par le dirigeant, à l’exclusion de l’erreur provoquée chez la SARL dont on a vu qu’elle était inexistante.

Pour retenir le dol, les juges du fond ont en effet relevé que la vente de l’ensemble immobilier s’inscrivait dans un projet plus large tendant à augmenter artificiellement la valeur des titres de la SARL pour permettre à son dirigeant de les céder quelques mois plus tard en réalisant une importante plus-value.

Cependant, en détachant totalement leur regard de l’erreur provoquée pour se concentrer exclusivement sur le comportement fautif du dirigeant, les juges du fond et la Cour de cassation ont dénaturé la notion de dol.

Comment le justifier ?

Au premier chef, la dénaturation du dol pourrait s’expliquer par la spécificité des procédures collectives. En l’espèce, l’action en responsabilité était exercée par le liquidateur de la SARL contre le dirigeant, pris en sa qualité de gérant de la SCI. La nécessité de reconstituer l’actif de la SARL explique sans doute que les juges aient retenu le dol.

L’argument n’est toutefois pas convaincant. Si la spécificité des procédures collectives devait expliquer l’admission du dol, il faudrait l’exclure dans l’hypothèse où la société qui s’en prévaut est in bonis. Or, le principe de cohérence s’oppose à ce qu’un même comportement puisse être ou non qualifié de vice selon la situation économique de l’entreprise. De plus, une telle interprétation serait à contre-courant des décisions précédentes ayant admis qu’une société in bonis puisse se prévaloir du dol.

En définitive, la dénaturation du dol ne peut s’expliquer que par la volonté des juges du fond d’atteindre la responsabilité du dirigeant, qui a profité de la situation de conflit d’intérêts que lui offrait la double représentation pour satisfaire son intérêt personnel au détriment de l’une des parties qu’il représentait.

Au regard de l’ensemble des difficultés posées par la question du dol, on ne peut donc que regretter que la Cour de cassation ait écarté le moyen qui en contestait l’existence par un rejet non spécialement motivé. Si le « besoin de droit » commande de manière générale de recourir moins souvent à cette procédure23, son utilisation était en l’espèce inappropriée, tant un besoin de clarté était nécessaire.