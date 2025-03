Le Code civil n’admet la modification du contrat que par consentement mutuel des parties ou dans les hypothèses prévues par la loi. Cette règle manifeste la conception bilatérale du contrat. Toutefois, si l’on peut voir en cette règle l’idée de préserver la prévisibilité contractuelle et la sécurité juridique des parties, elle oublie que le contrat est sujet à évolution. Certaines circonstances exigent que le contrat soit modifié unilatéralement par une partie au nom même de la sécurité juridique de l’ensemble des parties. La présente étude systématise ces circonstances et tente de forger l’admission d’une théorie générale de la modification unilatérale du contrat qui n’est pas incompatible avec la conception bilatérale du contrat.

Depuis le Code civil de 18041, sauf consentement mutuel des parties ou pour les causes prévues par la loi, le contrat légalement formé est intangible2. La raison est simple : le contrat étant au moins un acte juridique bilatéral3, la volonté unilatérale n’a que très restrictivement sa place4. Le contrat valablement conclu a une force obligatoire équivalente à celle de la loi : c’est le principe de la convention-loi5. Il ne saurait être unilatéralement modifié6 par un contractant. Toutefois, la loi admet des tempéraments ponctuels à cette règle en permettant dans des hypothèses exceptionnelles la modification unilatérale du contrat. Plusieurs textes spéciaux autorisent de plus en plus, et sous certaines conditions, la modification unilatérale de certains contrats. La fréquence de ces hypothèses de modification unilatérale, qui pourrait être expliquée par les réalités pratiques de la relation contractuelle7, conduit à s’interroger sur l’admission d’une théorie générale de la modification unilatérale du contrat. Pour preuve, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a été interpellé sur la question à l’Assemblée nationale, au sujet de la modification unilatérale de contrats d’abonnement téléphonique8.

La modification unilatérale du contrat est l’acte par lequel un contrat est valablement modifié par une seule partie9. Elle laisse subsister le contrat originaire10. Madame Molina distingue la modification qui éteint le lien contractuel de celle qui le laisse subsister11. La modification qui anéantit le lien contractuel constitue stricto sensu une fin de contrat plutôt qu’une modification12, car en ce cas aucun élément du contrat ne subsiste. Cette dernière situation renvoie alors à une résiliation ou une résolution, laquelle peut résulter de la loi13 ou de la volonté des parties. D’ailleurs pour éviter la confusion sur la question, le législateur a préféré utiliser à l’article 1211 du Code civil14 l’expression « mettre fin au contrat » au lieu de modification lorsqu’il a entendu conférer à chacune des parties le droit de sortir d’un contrat à durée indéterminée. La modification unilatérale peut porter sur plusieurs éléments du contrat : les obligations et leurs modalités, les éléments non obligationnels du contrat. Il est possible de distinguer deux sources de modification du contrat : la loi et la volonté des contractants. La loi peut habiliter, sous certaines conditions, l’un des contractants à unilatéralement modifier le contrat comme elle peut habiliter le juge15 à modifier le contrat. Stricto sensu, la modification du contrat par le juge n’est pas une modification unilatérale, mais plutôt une modification judiciaire car cette modification ne repose sur la volonté unilatérale d’aucun contractant. La modification unilatérale étant l’expression de la volonté d’un seul contractant16, elle se distingue des modifications conventionnelles17. Dès lors, la modification unilatérale du contrat devrait être appréhendée uniquement du côté des contractants. Elle n’est admise par le droit positif qu’à titre exceptionnel (I) mais, quoiqu’exceptionnelle, plusieurs textes spéciaux l’autorisent au point que l’on s’interroge sur la consécration d’une théorie générale de la modification unilatérale du contrat (II).