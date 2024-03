Le crédit-bailleur qui n’obtient pas la restitution du matériel loué commet-il une faute privant la caution d’un droit préférentiel ?

L’exercice de l’action en restitution du matériel loué prévue par l’article L. 624-10 du Code de commerce n’est qu’une faculté pour le crédit-bailleur. Néanmoins, lorsque ce dernier bénéficie également d’un cautionnement, il commet une faute au sens de l’article 2314 du Code civil si, s’abstenant d’obtenir la restitution du matériel, il a privé la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.

Cass. com., 8 nov. 2023, no 22-13823

1. Le crédit-bail est à la fois un mode de financement permettant aux entreprises d’obtenir la mise à disposition du matériel sans avoir à mobiliser immédiatement des liquidités et une garantie pour l’établissement de crédit qui reste propriétaire des biens objet du contrat. En cas de non-paiement, le crédit-bailleur peut ainsi demander la résiliation du contrat et obtenir la restitution du matériel mis à disposition du crédit-preneur, même si une procédure collective est ouverte à l’encontre de ce dernier1. Bien qu’elle soit particulièrement efficace, cette garantie ne suffit toutefois généralement pas à désintéresser en totalité l’établissement de crédit. Celui-ci a alors droit à la totalité des loyers restant à échoir, augmentée le plus souvent d’une indemnité prévue par une clause pénale2. Il peut dès lors être judicieux pour l’établissement de crédit de prendre d’autres garanties en remboursement du crédit.

2. C’est la raison pour laquelle, dans l’affaire jugée le 8 novembre 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation3, le crédit-bailleur avait, en plus de la publication de son contrat, obtenu le cautionnement solidaire des associés de la société crédit-preneuse. Une fois le contrat de crédit-bail résilié en raison de la défaillance du preneur4, c’est alors à ces cautions que le crédit-bailleur avait demandé le paiement des loyers, sans toutefois exercer l’action en restitution relative au matériel loué. Après une première cassation (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-18320), les cautions avaient tenté, en vain, d’obtenir la déchéance du crédit-bailleur devant la cour d’appel de renvoi (CA Montpellier, 4 janv. 2022, n° 21/02438) au motif que, en n’obtenant pas la restitution du matériel, le crédit-bailleur s’était rendu coupable d’une faute les ayant privées d’un droit préférentiel au sens de l’article 2314 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de réforme du droit des sûretés du 15 septembre 20215. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier en jugeant que, même si l’exercice de l’action en restitution par le crédit-bailleur n’était qu’une simple faculté, l’abstention de ce dernier était fautive dès lors qu’elle privait la caution d’un droit susceptible de lui profiter.

3. Toutefois, si le défaut d’exercice de l’action en restitution était sans doute susceptible de revêtir les caractères d’une faute (I), on peine à identifier le droit susceptible d’être transmis à la caution dont ce fait fautif l’aurait privée (II).