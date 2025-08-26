Le droit à l’oubli en Europe et aux États-Unis : vers un alignement normatif mondial ?

D’un point de vue linguistique et conceptuel, une distinction sémantique importante existe entre les approches européenne et américaine du droit à l’oubli. En Europe (A), il confère à l’individu à la fois un droit positif, lui permettant de maîtriser son passé en demandant la suppression d’informations le concernant, et un droit négatif, interdisant aux tiers de rappeler certains éléments de ce passé. Cette conception s’inscrit dans une logique où les droits fondamentaux ne se contentent pas de protéger les individus contre les ingérences de l’État, mais imposent également à ce dernier une obligation positive : celle de garantir la protection des personnes face aux atteintes émanant d’autres individus ou entités privées. À l’inverse, dans le cadre états-unien (B), le « right to be forgotten » est davantage perçu comme une obligation imposée aux tiers de ne pas conserver ou diffuser certaines données personnelles. Toutefois, cette vision reste marginale car le droit du public à l’information revêt une importance cardinale.

Dans le prolongement de cette dynamique, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a apporté, dans l’arrêt Hurbain contre Belgique du 4 juillet 2023 10 , une contribution majeure à la conciliation entre mémoire numérique et droit à l’oubli. Elle rappelle que « toute mesure limitant l’accès à des informations que le public a le droit de recevoir doit être justifiée par des raisons particulièrement impérieuses ». Pour autant, dans la balance des valeurs en conflit, elle a considéré la notoriété de la personne et son comportement depuis les faits, ainsi que les conséquences nuisibles de la persistance des données sur internet. En validant l’anonymisation d’un article de presse ancien, la CEDH a reconnu qu’une information pourtant licite pouvait, avec le temps, engendrer un préjudice excessif, notamment professionnel. Par cette décision, la Cour adapte ses critères de proportionnalité au contexte, valorisant des mesures intermédiaires qui préservent l’intégrité de l’information tout en protégeant les droits fondamentaux. Ces deux arrêts, bien que rendus par des juridictions distinctes, convergent vers une même logique : celle d’une régulation plus équilibrée des effets de la permanence numérique sur les droits des individus. Tandis que la CJUE établit un cadre de référence structurant pour l’indemnisation des atteintes aux données personnelles, la CEDH affine la conciliation entre liberté d’expression et droit à l’oubli. Cette évolution jurisprudentielle européenne, centrée sur la proportionnalité, la transparence et la protection concrète des personnes, contraste avec le droit états-unien, où la reconnaissance du droit à l’oubli demeure marginale et fragmentaire. Si quelques États fédérés commencent à s’y intéresser, le cadre général reste marqué par la primauté de la liberté d’expression et une réticence à imposer des obligations fortes aux acteurs privés. Dès lors, plutôt qu’une harmonisation formelle, c’est par une influence normative indirecte que l’approche européenne pourrait inspirer, à terme, une adaptation progressive du droit états-unien.

La simple violation du RGPD ne suffit pas : un préjudice concret doit être démontré (par exemple, une atteinte à la réputation, une souffrance psychologique). La notion de « dommage » au sens du RGPD doit être interprétée de manière autonome et uniforme dans l’UE. Toutefois, les États membres ne peuvent pas exiger que le préjudice moral atteigne un seuil minimal de gravité : tout préjudice tangible, même faible, doit être réparé.

En 2022, dans l’affaire TU et RE contre Google 7 , la Cour de justice de l’UE (CJUE) a précisé l’application du droit à l’effacement. Deux dirigeants contestaient le refus de Google de déréférencer des articles critiques et des photographies affichées en vignettes. La CJUE devait interpréter la portée de l’article 17 du RGPD face aux droits fondamentaux, notamment la protection des données personnelles (Charte, art. 7 et 8) et la liberté d’information (art. 11). La Cour a affirmé que Google n’avait pas besoin d’une décision judiciaire préalable pour évaluer la demande de déréférencement. Toutefois, les requérants devaient apporter des éléments de preuve accessibles et pertinents démontrant le caractère manifestement inexact des informations. En cas de preuve suffisante, Google doit accéder à la requête ; à défaut, la personne peut saisir une autorité judiciaire ou de contrôle. La Cour a souligné que la protection des données prime lorsque les informations référencées sont manifestement inexactes ou portent gravement atteinte aux droits des personnes. Google n’est cependant pas tenu de jouer un rôle actif dans la recherche d’éléments de vérification. En pratique, cette approche favorise une gestion efficiente des litiges, centrée sur la crédibilité des éléments fournis par le demandeur, sans alourdir d’un point de vue procédural les requêtes légitimes. Cette décision illustre l’approche européenne du droit à l’oubli : une protection forte de la vie privée, mais encadrée par un équilibre avec la liberté d’expression, contrastant ainsi avec l’approche états-unienne davantage tournée vers la régulation économique de l’information.

En somme, ces deux motifs illustrent l’imbrication systémique du RGPD au sein de l’ordre juridique pluriel de l’Union européenne (UE), où l’effacement agit à la fois comme un mécanisme de conformité ex ante (via les obligations légales) et comme un remède ex post face à des violations substantielles du droit. En conséquence, l’article 17 du RGPD ne se limite pas à instaurer un droit à l’oubli : il reflète une philosophie où la maîtrise des données personnelles relève des droits fondamentaux (Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 8). C’est dans ce contexte que les autorités européennes ont intensifié leurs efforts pour garantir l’effectivité de ce principe, en lançant de nouvelles initiatives de contrôle à grande échelle. Le 5 mars 2025, le comité européen de la protection des données (CEPD) a lancé le CEF 2025 (Coordinated Enforcement Framework) sur le droit à l’oubli. L’action mêle enquêtes formelles et collecte d’informations. Le partage des résultats entre autorités est fondamental. Cette initiative renforce la conformité au RGPD et la confiance des citoyens.

deuxièmement 6 , l’effacement devient obligatoire lorsque le traitement est, ab initio, illicite – soit par absence de base légale, soit par violation des finalités déclarées, soit encore au regard d’interdictions spécifiques prévues par d’autres instruments juridiques ou décisions de justice.

premièrement 5 , cette obligation peut découler d’une prescription légale à laquelle le responsable du traitement est soumis en vertu du droit de l’Union ou des États membres. Cela traduit la primauté du droit, en rattachant l’effacement à des normes contraignantes, telles que des lois nationales imposant des délais de conservation maximaux pour certaines catégories de données, comme celles relatives aux archives publiques ou aux données de santé ;

Le droit européen de la protection des données repose sur sept principes fondamentaux : licéité, séparation, transparence, contrôle, confidentialité, intégrité et disponibilité. Ces derniers forment un cadre cohérent mais parfois en tension. Par exemple, la conservation fidèle des données (intégrité) peut entrer en conflit avec l’obligation de mise à jour ou de suppression (contrôle). C’est ici qu’intervient le droit à l’oubli, consacré par le RGPD (art. 17). Il découle directement du principe de contrôle : toute personne concernée peut demander la suppression de ses données et en bloquer toute réutilisation future, notamment lorsque le consentement initial a été retiré ou que les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles avaient été collectées ou traitées. Le droit de rétractation du consentement s’enracine dans une tradition juridique européenne profondément marquée par la primauté de l’autonomie individuelle et la protection de la dignité humaine. Contrairement au modèle états-unien, fragmenté et sectoriel, le RGPD érige cette notion en principe intangible, reflet d’une philosophie politique où l’autodétermination informationnelle devient un pilier de la citoyenneté numérique. Le droit à l’oubli est aussi lié à la disponibilité et à la confidentialité, car il exige que les données effacées ne soient ni accessibles ni conservées inutilement. Sa mise en œuvre illustre bien la logique de privacy by design : les systèmes doivent être conçus pour permettre l’effacement, dès que les conditions sont réunies. Cela oblige les responsables de traitement à anticiper les cas où l’effacement devient nécessaire, en conciliant ce droit avec d’autres obligations légales, comme la conservation à des fins juridiques. En approfondissant la lecture de l’article 17 du RGPD, on constate que les paragraphes (d) et (e) instituent deux fondements juridiques distincts, mais complémentaires, pour justifier l’effacement des données à caractère personnel :

B – Les États-Unis : la prévalence constitutionnelle du marché de l’information

Il n’existe pas, aux États-Unis, de droit fondamental à la protection des données comparable à celui reconnu au sein de l’UE. Cette absence s’explique par deux raisons : le fait que la Constitution états-unienne ne déploie pas ses garanties de manière horizontale entre individus et le poids croissant du premier amendement. Selon Amy Gajda, « l’idée qu’un individu puisse façonner son passé et supprimer des informations autrefois publiques apparaît tout simplement incompatible avec la liberté de la presse »11.

La sanctuarisation de la liberté d’expression. La reconnaissance par l’UE du droit à l’oubli a suscité des réactions critiques de la part des juristes12 aux États-Unis. Certains affirment qu’il pourrait gravement compromettre la liberté d’expression et l’accès à l’information, en particulier dans les situations où l’intérêt public pourrait justifier la conservation des données en question. Le refus états-unien de consacrer un tel droit procède d’une philosophie reposant sur le primat de la libre circulation de l’information (marketplace of ideas) et sur la protection ex post des individus. Dans un ouvrage publié aux Presses universitaires de Yale, Timothy Garton Ash13 soutient que « la notion d’un droit généralisé à l’oubli ne peut être défendu dans une société qui croit à la liberté d’expression ». Pour lui, bien que ce principe puisse paraître simple dans son énonciation, sa mise en œuvre se révèle particulièrement complexe, « car une fois que le génie est sorti de la bouteille (…), le rat hors du trou, il est très difficile de les remettre à leur place. Ainsi, si nous valorisons notre vie privée et notre réputation, nous devrons faire plus attention aux informations personnelles que nous partageons en premier lieu ». Les tribunaux privilégient la transparence et la libre diffusion de l’information, même préjudiciable. Exiger l’effacement de données est perçu comme une censure. Comme le souligne Shoshana Zuboff, professeur émérite à Harvard, « la constitution est exploitée pour abriter une série de nouvelles pratiques qui sont antidémocratiques dans leurs objectifs et leurs conséquences et qui détruisent fondamentalement les vraies valeurs du Premier amendement destinées à protéger l’individu d’un pouvoir abusif »14. Cette analyse trouve une illustration frappante dans les difficultés croissantes d’application effective du droit à l’oubli face aux modèles prédictifs des plateformes. L’économie comportementale, fondée sur l’extraction et la valorisation de données personnelles via des traceurs, opère un triple contournement :

1. Technique : la conversion des données brutes en modèles algorithmiques complexes rend illusoire leur suppression complète, les inférences dérivées perpétuant une mémoire numérique persistante ;

2. Juridique : les plateformes invoquent la liberté d’expression pour qualifier leurs algorithmes prédictifs de formes de discours protégées, échappant ainsi à une régulation contraignante ;

3. Philosophique : l’absolutisme attaché à la liberté d’expression, socle de la démocratie américaine, est instrumentalisé pour justifier des pratiques qui, sous couvert d’innovation et de libre circulation de l’information, portent atteinte à l’autonomie personnelle et à la vie privée.

Cette tension entre innovation technologique et protection des droits fondamentaux souligne un clivage transatlantique majeur. Alors que le RGPD européen institue un droit à l’effacement effectif, le droit états-unien, fortement enraciné dans une interprétation extensive du premier amendement, peine à encadrer ces architectures algorithmiques : les données initiales ne sont plus que les maillons d’une chaîne d’éléments fondés sur l’anticipation comportementale. Le paradoxe est frappant : le même principe constitutionnel conçu pour protéger les individus contre l’arbitraire étatique sert aujourd’hui de bouclier juridique à un nouveau pouvoir algorithmique, aux implications profondes sur la vie privée.

De façon constante, la jurisprudence états-unienne a systématiquement rejeté la notion de « droit à l’oubli », au nom de la liberté d’expression garantie par le premier amendement. Dans l’arrêt Florida Star contre B.J.F.15, la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle toute interdiction de publier des informations véridiques, même embarrassantes, dès lors qu’elles ont été obtenues légalement. Elle a estimé que la diffusion de faits vrais et d’intérêt public ne peut être punie que pour servir un intérêt étatique d’ordre supérieur, ce qui n’était pas le cas ici. Cette position a été réaffirmée en 2015 dans l’affaire Martin contre Hearst Corporation16. Dans cette affaire, une femme, arrêtée pour usage de drogue mais jamais condamnée, avait demandé la suppression d’articles relatant son arrestation. La cour d’appel fédérale a rejeté sa requête, estimant que la presse n’avait pas à effacer des « récits historiquement exacts », confirmant ainsi que le droit à l’effacement des données est incompatible avec le système juridique des États-Unis. Ainsi, force est de constater que le journalisme repose sur une tradition forte de conservation. Même des informations sur des faits mineurs ou prescrits peuvent rester disponibles, car elles font partie de l’histoire, aussi controversée soit-elle. La culture états-unienne reflète la difficulté d’imposer un droit à l’oubli dans un pays où la liberté d’expression, garantie par le premier amendement, l’emporte sur les demandes de déréférencement ou de suppression. De plus, outre-Atlantique, le droit à l’oubli reste un concept étranger incompatible avec :

la sacralisation de l’accountability individuelle (une personne est responsable de ses traces numériques) ;

la priorité donnée à la sécurité nationale (Patriot Act, surveillance de masse justifiée par le combat antiterroriste).

Le concept de droit à l’effacement des données, tel qu’entendu en Europe, heurte aussi le régime de responsabilité des plateformes : la Section 230 du Communications Decency Act (1996) protège les intermédiaires en ligne contre les poursuites liées aux contenus générés par les utilisateurs. Cette immunité rend difficile d’imposer légalement à une entité de retirer ou déréférencer un contenu sans passer par des procédures judiciaires précises. Aux États-Unis, il n’existe pas d’obligation générale de modération équivalente à ce que le RGPD a mis en place. En définitive, l’idée d’un droit à l’oubli établissant un équilibre uniforme entre vie privée et liberté d’expression semble à première vue relever de l’utopie juridique outre-Atlantique. Une telle vision méconnaît les fondations politiques et culturelles qui ont engendré des traditions légales irréconciliables, à commencer par l’attachement états-unien au premier amendement, où la parole libre l’emporte, par principe, sur les revendications mémorielles ou protectrices. L’enjeu n’est donc pas l’harmonisation mais la coordination régulatoire, autrement dit un dialogue des souverainetés, encadré mais non effacé par le numérique. Si, pour Anu Bradford, professeur à Columbia, dans un ouvrage publié en 2020, « les États-Unis (…) choisissent de promulguer des normes réglementaires moins strictes dans la plupart des domaines politiques, reléguant ainsi la régulation de secteurs clés, comme la protection des données, essentiellement aux forces du marché »17, est-ce toujours le cas ces dernières années ? La reconnaissance du droit à l’oubli, bien que variable selon les pays, s’insère dans une dynamique mondiale visant à concilier deux droits fondamentaux, essentiels à toute société démocratique : la vie privée et la liberté d’expression. L’essor des technologies et la pérennité des informations en ligne rendent cette conciliation d’autant plus complexe et urgente.