Le terme climatique, un nouvel horizon contractuel ?

À propos du bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (BRAEC)

La notion de « terme climatique », parfois évoquée, demeure, à bien des égards, singulière pour le juriste, alors même que le droit épouse un vaste mouvement de transformation et de transition lié à la protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnelle. Pourtant, le terme climatique, c’est-à-dire la reconnaissance de la variation à plus ou moins longue échéance du changement des températures et de la météorologie menaçant le vivant, inscrit dans un rapport d’obligation, permet d’anticiper et de prévoir de telles évolutions. S’agissant d’un événement futur et certain, il conduit naturellement à l’extinction progressive de liens obligatoires nés contractuellement. L’exemple du bail réel d’adaptation à l’érosion côtière, pris en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en fournit l’illustration. Permettant aux zones exposées au recul de la ligne de séparation de la terre et de la mer d’être exploitées, ce contrat de longue durée confère à un bailleur public la possibilité de consentir à un preneur des droits réels, jusqu’au rétrécissement ultime de la bande littorale. On peut y voir la présence d’un terme climatique, à savoir une modalité permettant l’adaptation progressive des obligations du bail réel à l’érosion côtière.

C’est désormais l’air du temps et le droit est sommé de s’y plier, les temps sont en train de changer1. Confrontées à certains des bouleversements majeurs de l’humanité (guerre, pandémie ou mouvement migratoire), les populations – particulièrement la « jeune génération » – ne cessent de tempêter contre l’inaction climatique. Cette contestation radicale (adressée également aux générations passées) est désormais accueillie par les plus hautes juridictions. Une « justice climatique » s’éclaire désormais à la lumière de la charte de l’environnement, telle que le Conseil constitutionnel l’interprète : « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle »2. Dans une décision du 12 août 20223, il indique que si le préambule de la charte n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit bien d’une des normes de référence, à partir desquelles il appréciera la constitutionnalité des lois soumises à son contrôle. Dans une décision remarquée rendue le 10 mai 20234, le Conseil d’État, dans la même veine, a ainsi enjoint au Premier ministre de prendre toutes mesures supplémentaires utiles afin d’assurer la « cohérence » du rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre avec les objectifs de la France.

Si les temps sont en train de changer, il est peut-être aussi temps de louer certains changements de paradigme juridique s’inscrivant dans cette période de grande transition. La prise en compte d’un « terme climatique » dans le cours du contrat, c’est-à-dire la reconnaissance de la variation à plus ou moins longue échéance du changement des températures et de la météorologie menaçant le vivant, y participerait sûrement. Elles obligent naturellement les parties à considérer leurs prévisions futures à l’aune de certains des changements observés : canicules, sécheresses, incendies, perte de rendement des cultures, affaiblissement des sols et de la biodiversité, mais aussi inondations ou diminution de la disponibilité en eau.

Le cas de l’eau interroge particulièrement, surtout lorsqu’il s’agit d’organiser le phénomène irrésistible de la montée des eaux littorales. Recomposer les territoires concernés en relocalisant, notamment, l’habitat et les activités affectés progressivement par l’érosion côtière devient une impérieuse nécessité, sous la pression des élus et de leurs administrés5. L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022, relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte6, qui, modifiant le Code de l’urbanisme, crée un nouveau contrat, le « bail réel d’adaptation à l’érosion côtière » (BRAEC)7, en fournit une illustration topique. Conclu dans les zones exposées au recul de la ligne de séparation de la terre et de la mer – le « trait de côte »8 –, ce contrat de longue durée permet à un bailleur de consentir à un preneur des droits réels, en contrepartie d’une redevance foncière, en vue « d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments »9. Voici donc un modèle de contrat qui, au-delà de sa traditionnelle fonction de prévision, est conçu, aussi et peut-être surtout, comme un instrument d’adaptation à un changement pour partie provoqué par le dérèglement climatique, et qui se traduit ici par l’inexorable montée des eaux sur les territoires littoraux.

C’est observer à quel point le contrat reste une des institutions cardinales pour faire face aux problématiques climatiques10. Ce phénomène « d’environnementalisation » des contrats s’observe sous une double forme. D’une part, il s’agit négativement de prendre en compte l’impact de tout contrat afin de maintenir un équilibre écologique dans l’environnement naturel de la planète et conserver les ressources naturelles pour soutenir le bien-être des générations actuelles et futures (green contracts ou « contrats verts »). D’autre part, il signifie positivement que le contrat peut être un levier d’accompagnement des mouvements irréversibles (« contractualisation » des problématiques environnementales), particulièrement en songeant à l’exemple de l’eau, la fonte des neiges ou l’élévation du niveau de la mer. Tel est le cas du BRAEC qui intègre un « terme climatique », fonction de l’évolution du trait de côte. Modalité indépassable des liens obligatoires entre bailleurs réels et preneurs, il devient l’instrument de la recomposition des territoires affectés par l’érosion côtière.

Peut-on voir dans le terme du BRAEC un prototype généralisable à tout contrat potentiellement exposé aux aléas climatiques rendant impossible sa poursuite ? Sur le terrain du droit commun des contrats, le Code civil ne conçoit guère un tel terme climatique. Enfermé entre la prohibition des engagements perpétuels11 et le nouveau régime accordé à la durée12, le contrat est surtout marqué par l’irréductibilité de principe de son terme. Classiquement, l’introduction de la durée dans le contrat lie les parties au même titre que les autres dispositions stipulées dans l’engagement. Comme l’indique sobrement le premier alinéa de l’article 1212 du Code civil, chaque partie doit exécuter le contrat jusqu’à son terme et tout manquement à cette contrainte s’analyse, pour son auteur, en une inexécution. Sans être formellement exclue, l’idée d’un terme naturel – provoqué par le changement climatique, tel le recul du trait de côte – n’est donc pas réellement considérée.

Pourtant, certains changements climatiques à venir bouleverseront les anticipations, créeront un déséquilibre dans le contrat, au point de rendre parfois insoutenables certaines obligations pour l’une des parties au moins. Obligatoire, ce contrat s’appliquant dans la durée, ne mériterait-il pas d’être reconsidéré dans ce nouvel environnement ? L’admission de la révision du contrat pour « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat », c’est-à-dire l’imprévision, organisée par le seul article 1195 du Code civil, répond difficilement aux enjeux présents et futurs. Rien ne semble plus prévisible que la trajectoire climatique, laquelle est de mieux en mieux cernée, sauf encore à contester les modélisations des experts (le peut-on ?). Le contrat est aussi instrument de prévision où « l’imprévisible », si tant est qu’il le soit, mérite évidemment d’être prévu. En outre, le caractère supplétif du texte de l’article 1195, à la rédaction incertaine, rend assez peu réaliste ce recours à la théorie de l’imprévision. Sans doute est-il préférable de puiser dans les ressorts même de la volonté souveraine pour intégrer la notion de terme climatique, afin d’adapter le contenu obligationnel du contrat au fur et à mesure des changements climatiques observés.

De son côté, le législateur envisage l’érosion côtière provoquée par l’irrésistible montée des eaux littorales, phénomène de longue durée, au sein du BRAEC, lequel intègre non seulement l’aléa climatique mais en prévoit le terme. Le bail réel peut être conclu dans les zones exposées au recul du trait de côte (ZERTC), pour une durée de 12 à 99 ans, déterminée au regard des échéances de l’opération d’aménagement si elles sont connues, et surtout de l’espérance de durée de vie du terrain d’assiette, compte tenu des évolutions prévisibles du trait de côte. On peut donc y voir la consécration, au sein de ce contrat particulier, d’un terme climatique, c’est-à-dire d’une borne temporelle naturelle, fonction ici du recul progressif du trait de côte. Assorti d’un tel terme climatique, le bail réel se conçoit comme avec un mécanisme accommodant où sa résiliation anticipée est naturellement fonction de l’évolution inexorable de l’érosion côtière. Reconnaître ce terme, c’est aussi permettre jusqu’à son échéance ultime, l’adaptation régulière et continue du contenu du contrat aux réalités environnementales.

Ainsi conçu dans le BRAEC, le recul du trait de côte est un terme climatique (I), justifiant l’adaptation de celui-ci jusqu’au moment où la sécurité des personnes et des biens ne pourra plus être assurée (II).

I – Un terme climatique, le recul du trait de côte Le recul du trait de côte, conçu comme un terme climatique, est un événement futur et certain (A), qui conduit à la déchéance du BRAEC par l’extinction future de ses obligations (B). A – Le recul du trait de côte, un événement futur et certain Entre terre et mer, le littoral, « entité géographique »13 mal définie et qui correspond à la zone de contact entre la terre et la mer, n’est pas un milieu immuable. Il fluctue sous l’effet combiné de processus naturels, tels les flux et reflux des marées, mais aussi du fait des activités humaines. Les constructions d’ouvrages de protection se sont multipliées pour le confort des populations, attirées par les avantages qu’offre cet espace privilégié, lieu de villégiature touristique, mais aussi au titre du développement économique. La présence de jetées et autres digues, perturbatrice des mouvements sédimentaires, l’apport de sable ou encore l’asséchement de certains marais, n’en sont que des manifestations connues. Tous ces mouvements conjugués participent à la réalisation d’un double phénomène, l’accrétion d’une part, c’est-à-dire l’avancée de la terre sur la mer sous l’effet d’une accumulation de matériaux ; l’érosion d’autre part, par le déplacement de matériaux vers la mer ou parfois vers l’intérieur des terres. Induites par les forces marines, combinées à des actions terrestres, accrétion et érosion participent toutes deux à l’abaissement visible des plages. Naturel ou provoqué, un tel refluement conduit à un déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite entre le domaine marin et le domaine continental. Ce mouvement inéluctable fait l’objet d’un périmètre délimité par les ZERTC dans les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales, applicables aux territoires figurant sur la liste des communes impactées par la montée des flots14. Les propriétaires d’immeubles sis sur cette bande, confrontés au risque d’effondrement, se trouvent exposés à l’expropriation pour cause d’utilité publique, au titre de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement15. Le mécanisme particulier d’indemnisation16 ne leur est guère favorable dans son économie. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition devra être fixé en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte et en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification avec un niveau d’exposition similaire situés dans cette même zone, suivant l’article L. 219-7 du Code de l’urbanisme. S’éloignant de leur valeur de marché passée, c’est l’assurance de ne pouvoir recouvrer certains frais (relogement, charges de copropriétés ou prêts bancaires), sans même évoquer les pertes latentes de plus-values. Pour nombre de scientifiques comme pour les pouvoirs publics17, le déplacement des eaux vers l’intérieur des terres est un événement futur et certain à un horizon de 30 ans ou compris entre 30 et 100 ans. La variation à long terme, provoquée en grande partie par l’accélération du changement des températures et de la météorologie, jusqu’à menacer l’existant, est un dénouement dont il ne fait guère de doute. Le recul du trait de côte étant un évènement futur et certain, la qualification de « terme », au sens de modalité de l’obligation, anticipe nombre des difficultés d’exécution à venir du BRAEC. Pourtant, l’affirmation de la présence d’un terme « climatique » pour les obligations nées de ce contrat paraît buter sur la logique du droit commun des obligations, qui peine à entrevoir un terme qui ne serait autre que « suspensif ». Suivant, en effet, l’article 1305 du Code civil, l’obligation est à terme « lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ». Le terme n’aurait donc pour principale fonction que de différer l’exigibilité de celles-ci, c’est-à-dire les retarder. Or, un tel report n’est évidemment pas ce qui est recherché s’agissant d’obligations à terme climatique nées du BRAEC. Il s’agit, à l’inverse, d’envisager des obligations immédiatement exigibles jusqu’au moment ultime où, en fonction de l’état de recul du trait de côte, elles ne seront plus possibles, conduisant ainsi à leurs disparitions, c’est-à-dire à leurs extinctions. B – Le recul du trait de côte, un terme extinctif Le BRAEC renvoie à la création d’obligations frappées dans leur devenir par l’inexorable érosion du littoral. Cet événement futur et certain conduit logiquement le législateur à envisager un rapport bailleur-preneur dans lequel la prévision de durée de vie du terrain d’assiette des droits ne peut se dessiner sans qu’il ne soit tenu compte – au fil du temps – des évolutions prévisibles du trait de côte. L’horizon du contrat de bail réel se comprend avec un mécanisme de résiliation anticipée de certaines obligations du bail permettant de stopper la mise à disposition des biens concernés si leur sécurité ou celle des personnes n’est plus possible. À force de recul, le trait de côte dessine aussi la déchéance progressive du BRAEC. Ce terme est donc par essence extinctif. La reconnaissance d’un terme, qui ne subordonnerait pas seulement l’exigibilité des obligations, mais aussi leur extinction, suppose toutefois d’ouvrir la discussion sur la notion même de « terme extinctif » de l’obligation. En effet, cette conception n’est pas celle retenue en droit commun à l’occasion de la réforme du droit des contrats et du régime général des obligations dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, telle qu’elle a été ratifiée le 20 avril 2018. Pourtant, mettre fin à une obligation contractuelle à l’arrivée de son terme est une figure usuelle, connue de tout rédacteur de contrat. Ainsi en est-il ordinairement du bail où la survenance du terme extinctif signifie simplement une extinction pour l’avenir des obligations, les parties demeurant tenues pour toutes les obligations antérieures. À défaut de trouver dans le régime général des obligations la consécration d’un terme extinctif, il convient d’interroger l’acte source en présence, à savoir le BRAEC lui-même. Le recul du trait de côte correspond-il à « l’expiration du terme du contrat conclu à durée déterminée », envisagée d’une manière laconique à l’article 1215 du Code civil ? Il est vrai que le BRAEC est de longue durée, mais d’une durée nécessairement limitée. Ce bail ne peut être conclu, en effet, dans les ZERTC que pour une durée comprise entre 12 et 99 ans. Cette durée est pourtant toujours ajustée au regard des échéances des opérations d’aménagement lorsqu’elles sont connues. Mais là encore, la théorie juridique peine à saisir les traits si particuliers du terme climatique. L’article 1215 du Code civil s’intéresse surtout à la situation des parties qui continueraient, à l’expiration du contrat, d’en exécuter les obligations, en vue de sa tacite reconduction. Loin de correspondre aux horizons du terme climatique extinctif, c’est au contraire le choix d’un nouveau contrat identique au précédent, mais dont la durée est alors indéterminée, qui est posé à titre de solution de principe18. Finalement, la notion de terme en droit commun enferme, s’agissant du terme climatique, une solution de principe contraire aux agissements de la nature et incompatible avec les finalités mêmes du BRAEC19. Le terme climatique, pour prévisible qu’il soit, n’en demeure d’ailleurs pas moins vague et imprécis. Cela explique notamment que le bail réel pourra être simplement prorogé si la situation du bien, notamment au regard de l’évolution prévisible du recul du trait de côte, permet de maintenir sa destination. Le terme climatique est donc par nature flexible. Il n’est qu’un horizon gradué.