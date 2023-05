L’inévitable effacement des intermédiaires au contrat face au développement technologique ?

Founder & CEO de CAP Strategy Consulting, doctorant chercheur au centre de recherches en économie et droit à l’université Paris-Panthéon-Assas, chargé d’enseignement en droit des affaires à l’ESSEC, à l’Université Paris-Saclay et à l’École nationale d’assurances (ENASS – Le Cnam)

Ubi societas, ibi jus. Cette maxime latine, que tout étudiant en droit découvre dès sa première année à l’université, illustre parfaitement le rapport de consubstantialité entre droit et société, en ce qu’il est inhérent à l’organisation sociale. Il découle d’elle mais il en est également la représentation dynamique de son évolution. La technologie ayant révolutionné le monde dans lequel nous vivons, les outils et les règles juridiques doivent donc nécessairement s’adapter à ces évolutions. Le contrat est l’exemple parfait de cette transformation, de l’accord oral au papier, puis au format numérique. À mi-chemin entre la technique et le juridique, ce sont aujourd’hui les smart contracts qui interrogent.

La technologie blockchain naît sous l’impulsion d’un mouvement croissant de contestation et de remise en cause du système en place avec la volonté affichée de proposer un nouveau modèle, en raison de la perte de confiance dans les institutions et le système bancaire et financier qui serait arrivé à maturité voire à l’épuisement. Il y a une appétence réelle, aujourd’hui, et un mouvement vers des systèmes plus ouverts, plus transparents et décentralisés. La blockchain en comprend toutes les caractéristiques car chacun de ses utilisateurs effectue le contrôle du code garantissant ainsi la parfaite traçabilité et l’inaltération de la donnée tout au long de la chaîne de valeurs1. Contrairement au système conventionnel où un acteur opère seul ce contrôle, que ce soit par le biais des régulateurs, de l’État ou des notaires, par exemple, ce sont ici les utilisateurs eux-mêmes qui jouent ce rôle. C’est la raison du développement massif depuis 2009 des cryptomonnaies et autres protocoles dérivés de la blockchain2.

Cependant, leur développement n’est pas sans soulever de nombreuses problématiques.

Ces différentes innovations technologiques se veulent être une alternative face aux pouvoirs publics et au système en place. Or, ce sont ces mêmes institutions qui jouent un rôle déterminant dans leur développement, via la réglementation, les aides au financement, la création de commissions dédiées. Elles bénéficient également de toute la dynamique du secteur privé.

Le problème majeur que soulève véritablement leur arrivée repose sur leur nature et leur intégration au sein de l’environnement juridique actuel3 et les conflits de droit éventuels que cela entraîne au niveau interne et international (I) ainsi que l’impact sur les acteurs du droit qui ont justement pour rôle de maintenir la sécurité juridique, la transparence et de tenir lieu d’intermédiaires dans les opérations contractuelles (II).

Ce fut notamment le sujet de réflexion du Congrès des notaires 2021 qui était centré sur la thématique suivante : moderniser et encadrer le contrat dans le monde numérique.

Le smart contract est-il un acte juridique qui vient renforcer la sécurisation juridique aussi bien pour les acteurs du droit que pour les parties au contrat ou constitue-t-il un hack juridique qui vient disrupter et bouleverser en profondeur les processus de contractualisation ?

I – L’arrivée d’un modèle contractuel innovant en droit : l’intégration du smart contract dans un environnement juridique en perpétuelle évolution A – La nature juridique et contractuelle du smart contract en droit français et son fonctionnement dans des interactions externes En 1997, Nick Szabo, un informaticien également juriste et cryptographe, pose les bases du concept de « smart contract »4. Il s’appuie pour cela sur le fonctionnement des distributeurs automatiques pour présenter un protocole informatique à exécution automatique adossé à un contrat et l’illustre avec le processus complet, de l’insertion de la pièce à la livraison du produit. Il décrit ainsi un système dans lequel les événements s’imbriquent et interviennent automatiquement les uns à la suite des autres selon leur survenance et la programmation qui a été préalablement définie ; tout comme les smart contracts. Le concept de « blockchain », ou « chaîne de blocs », est exposé dans un article de 2008, « Bitcoin : A peer-to-peer electronic cash system », sous le nom de Satoshi Nakamoto mais dont la véritable identité reste inconnue aujourd’hui. Il présente une cryptomonnaie, le bitcoin, totalement décentralisée et qui fonctionne grâce à cette chaîne de blocs et dont le contrôle n’est pas effectué par un organisme central mais par les utilisateurs eux-mêmes. Ce système permet une traçabilité inégalée jusqu’alors. Toutefois, il faut attendre 2013 avec le projet Ethereum5 pour que le smart contract, le contrat dit « intelligent », fasse véritablement son apparition. La technologie blockchain est à nouveau utilisée ici pour supporter un programme auto-exécutable. Les lignes de codes du programme s’exécutent en totale autonomie dans le protocole blockchain qui stocke alors et transmet les informations de façon transparente et sécurisée en conservant tout l’historique des échanges depuis sa création et toujours sans avoir recours à un organe de contrôle centralisé6. C’est surtout en matière de conditions générales d’utilisation ou de conditions générales de vente et souvent en appui d’un contrat électronique que le smart contract est déployé. Le smart contract a, dès ses débuts, des liens ténus avec le droit. En effet, il a très rapidement représenté une avancée en matière de contrats digitaux et numériques et de procédure de souscription. L’exécution automatique rend possible l’automatisation de l’ensemble du processus, de la souscription à l’exécution du contrat. Il suffit de définir au préalable les événements et les actions associées avec un ou plusieurs smart contracts adossés au contrat principal digitalisé7. C’est ce qu’avait lancé Axa en 2017 avec Fizzy, pour les annulations et retards d’avion, en faisant ainsi le premier assureur français à utiliser cette technologie. La question qui se pose alors concerne l’intégration et l’appréhension du smart contract par le droit français8. Les articles 11019 et 1127-110 du Code civil français définissent respectivement le contrat et le contrat digital. Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Pour le contrat digital, l’article 1127-1 du Code civil pose les critères et dispose que « quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. L’offre énonce en outre : 1° les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

2° les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

3° les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;

4° le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;

5° les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre ». Il ne fait alors aucune difficulté que, à l’exposé de ces critères, le contrat digital, lorsqu’il est souscrit par voie électronique, est donc bien un contrat au sens du droit français. Mais en va-t-il autant pour le smart contract ? Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes qui s’engagent respectivement à faire ou à ne pas faire quelque chose. Les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter, de choisir leur contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat se forme alors par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, cette volonté pouvant résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ; le contrat ne pouvant déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En se basant sur le seul principe du consensualisme des contrats, il serait alors possible de considérer que le smart contract est un contrat s’il répond bien évidemment aux conditions de validité exposées par l’article 1128 du Code civil, à savoir le consentement, la capacité et l’objet licite et certain ainsi que les exigences de l’article 1127-1 du Code civil spécifiques aux voies digitalisées. Il n’y a aucune difficulté sur le fait que le contrat digital est à qualifier comme un contrat au sens des dispositions énoncées dans le Code civil, il en va autrement pour le smart contract. En effet, ce dernier ne possède pas les éléments substantiels nécessaires à une telle qualification, notamment en ce qu’il ne contient que le code d’exécution automatique et non les obligations auxquelles les parties s’engagent, qui, elles, sont manquantes11. Le rapport parlementaire d’information sur la blockchain, rendu public le 14 décembre 2018, s’est exprimé sur sa nature et considère que « le terme de contrat est un peu galvaudé en ce que le programme informatique ne partage que peu de caractéristiques communes avec l’objet juridique du contrat au sens du Code civil ». Le smart contract est donc à voir non comme un contrat, au sens juridique, mais comme un accessoire au contrat principal car il ne constitue seulement qu’un mode d’exécution de celui-ci12. Une question persiste toutefois concernant son contenu. Il s’agit d’un code défini au préalable en vue d’exécuter une action à la suite de la survenance d’un événement. Il faut alors distinguer deux situations. La plus courante d’abord, celle relative aux simples modalités d’exécution d’un contrat. Dans ce cas, comme il s’agit d’une simple exécution d’un contrat principal avec un élément accessoire, le contrat reste valide et le smart contract aussi, à condition qu’il soit intelligible de tous. Ensuite, dans de plus rares situations, les parties peuvent utiliser le seul smart contract comme support contractuel. C’est le cas par exemple pour certaines Initial Coin Offering, une technique qui permet de lever des fonds par le biais d’actifs numériques nommés tokens. Ces tokens ainsi émis sont échangeables contre des crytomonnaies. Il faut alors respecter les critères posés par l’article 1127-1 du Code civil, relatif au contrat digitalisé. Mais, dans les deux cas, quelle est la valeur juridique du code informatique ? Concernant son régime probatoire, en matière commerciale, dans le cadre d’un litige inférieur à 1 500 €, c’est le principe de la liberté de la preuve qui prévaut. Pour le reste, l’écrit est nécessaire et il se définit comme « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support13 ». C’est le cas pour le code du smart contract. Cela suppose, conformément au principe du consensualisme, que les parties comprennent bien les engagements du contrat et son mode d’exécution, à savoir le smart contract lui-même. La spécificité de ce dernier résidant dans son fonctionnement autonome, c’est-à-dire que, une fois programmé, il s’exécute sans intervention humaine. Et c’est là le cœur de la problématique soulevée. En effet, il est autonome : une fois déployé, il devient impossible de le modifier ou d’empêcher son exécution, sauf dans les cas préparamétrés. De plus, toutes les exécutions et tous les utilisateurs sont enregistrés, il est donc parfaitement traçable. Cela ouvre de nombreuses applications, notamment en matière de lutte contre la corruption14, le blanchiment et le financement du terrorisme15. Il est également déterministe, c’est-à-dire qu’il est incapable de régir des situations nouvelles du fait que la définition de son code est préalable à son exécution. Le smart contract se caractérise alors par son immuabilité, son intangibilité et son irréversibilité16. Cela ne s’entend toutefois que dans la blockchain car c’est là qu’il s’y auto-exécute et une intervention extérieure, humaine ou découlant d’un événement imprévu, est tout simplement impossible. On le dit alors endogène à la blockchain puisqu’il y puise directement l’information de la survenance de la condition nécessaire à son exécution. Il existe aussi, à l’opposé, des contrats exogènes, qui font appel à un tiers qui tient le rôle d’intermédiaire entre la blockchain et l’objet réel du contrat. Endogène ou exogène, le smart contract fonctionne de la même façon avec un codage initial préalable. La seule différence tient dans la source d’information : interne à la blockchain ou provenant de l’extérieur. C’est notamment là que se positionne l’intervention humaine par le biais des acteurs du droit liés à la sécurisation des procédures, comme les officiers ministériels. Bien que ce caractère immuable et autonome permette un traitement moins coûteux, il crée de nombreuses problématiques juridiques. En effet, cela concerne les cas de modification, de rétractation ou d’inexécution du contrat ou encore d’une anomalie technique, d’un bug du programme, d’une annulation par le juge ou autres ; tous ces événements nouveaux et imprévus n’étant pas présents dans le code doivent avoir été anticipés. Le manque de flexibilité dû à son autonomie représente donc un problème. L’avantage de la traçabilité est alors limité par l’inflexibilité. La solution adoptée en pratique consiste non pas à modifier le programme initial mais à recréer des smart contracts en remplacement du premier ou par adossement de plusieurs autres pour pallier les situations nouvelles au fur et à mesure de leur apparition. Ces modalités nouvelles offertes par le développement technologique doivent trouver leur place dans un cadre juridique international et cela est parfois source de conflit de droit. B – L’évolution des normes internationales sous l’impulsion de l’innovation technologique et les conflits de droit inhérents à la prise en compte asymétrique de ces nouvelles technologies Le droit, et notamment le droit international, doit constamment s’adapter aux différentes évolutions de la société et de la technologie ; chaque État ayant la capacité de régir ces situations selon son propre droit interne. Dans un environnement international, les circonstances dans lesquelles deux normes de droit seraient en contradiction sont démultipliées. De plus, aucune norme de droit ne définissait la conduite à adopter en cas de conflit de loi avant la Convention de Rome du 19 juin 1980. Il revenait alors au juge, dans le silence de la loi, de préciser le droit applicable et de trancher les termes du litige ayant un caractère d’extranéité. Afin d’harmoniser le monde des affaires et d’y apporter de la sécurité juridique, en limitant les divergences d’appréciation et les conflits de droit, un ensemble de conventions internationales a été mis en place. La Convention de Vienne du 11 avril 1980 est venue encadrer les contrats de vente et la Convention de Rome, la même année, s’est penchée sur les conflits de droit entre États membres au sein de l’Union européenne. Dès avril 1991, ces dispositions en vigueur définissent alors le droit commun des contrats de l’Union européenne. Ainsi, la Convention de Rome devient le droit applicable aux parties par défaut en l’absence d’élection expresse d’un droit autre au contrat. La question du numérique n’est pas épargnée et, notamment, le sujet de l’identité a également fait l’objet d’une harmonisation avec le règlement eIDAS du 23 juillet 201417. C’est une difficulté qu’oppose la blockchain en raison de l’anonymat (relatif) qu’elle permet, alors qu’il faut nécessairement que l’auteur puisse être identifié pour qu’un écrit électronique puisse être constitutif d’une preuve au sens juridique. La blockchain permet toutefois d’obtenir et de conserver une empreinte numérique de l’ensemble de ses utilisateurs par le biais d’un hash, qui est une technique cryptographique qui génère des identifiants uniques et non répétables à partir d’informations données. Il est également possible d’utiliser une clé privée d’authentification permettant d’établir un lien entre la transaction et le signataire ; toutefois, l’identification formelle de ce dernier reste difficile. Le droit interne reconnaît trois niveaux de signatures électroniques : simple, avancé ou qualifié. Pour le moment, la blockchain ne permet pas d’atteindre les exigences fixées par le règlement européen eIDAS en matière de signatures avancées ou qualifiées car elles reposent sur l’intervention d’un tiers certificateur ; c’est-à-dire d’une personne habilitée à authentifier un acte ou une signature, comme le notaire dans l’établissement d’acte authentique. Au mieux, la blockchain permet l’établissement d’une signature simple avec des méthodes de chiffrement asymétrique ou la fonction de hachage18. Pour atteindre un niveau répondant aux attentes du règlement eIDAS, il faudrait que la blockchain soit capable de permettre des signatures électroniques avancées ou qualifiées. Cela nécessite non seulement une évolution du droit et de la technologie mais également que les smart contracts soient reconnus comme de véritables contrats par le droit. Dans l’état actuel, la blockchain présente un grand intérêt en matière d’horodatage. Le règlement européen exige que soient précisées la date et l’heure exacte de l’opération. Ce que cette technologie est à même de faire. La limite qui persiste concerne la preuve juridique qui implique l’intervention à nouveau d’un tiers certificateur comme pour la signature électronique. L’autre solution serait que le droit évolue pour accepter l’horodatage électronique comme preuve. Comme souvent, c’est la jurisprudence qui répondra à cette problématique par le biais du faisceau d’indices pour pallier l’absence de cadre réglementaire précis sur le fondement de la liberté de la preuve. L’État de Monaco ambitionne de se positionner comme un acteur de référence dans le domaine de la blockchain et de toutes les applications qui en découlent. Pour ce faire, un ensemble de textes normatifs est déployé par la principauté pour pallier le manque de place du deuxième plus petit pays du monde en accueillant des activités immatérielles dans un cadre réglementaire qu’ils définissent eux-mêmes comme étant souple, moderne et pragmatique19. En dépit de l’effort d’harmonisation déployé par l’Union européenne, le développement de cette technologie continue d’entrer en conflit avec certains droits internes, notamment en matière de procédures KYC (know your customer) et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme20. L’environnement du droit existant se trouve bouleversé par l’émergence de ces nouvelles technologies21. Le sujet du traitement des données personnelles pose un problème22. L’intérêt majeur du protocole blockchain repose sur sa traçabilité. Les données sont ainsi stockées et conservées sans limitation de durée et chaque nouvel utilisateur vient s’ajouter aux blocs de données. Comment respecter le droit à l’oubli et le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui prévoit que la conservation des données personnelles soit limitée dans le temps alors que la blockchain en permet une conservation illimitée ? Les éléments collectés par la blockchain constituent-ils des données personnelles au sens du RGPD ? Les données doivent, pour cela, permettre l’identification d’une personne, quelle que soit leur nature : documents, photos, enregistrements, etc. Les éléments du smart contract, à savoir son code, permettent-ils d’identifier un individu ? Le droit des contrats impose comme condition substantielle à leur validité, sous peine de vice, que soient désignées sans équivoque les parties qui s’engagent. Comme démontré précédemment, le smart contract est un accessoire au contrat principal ; il peut ainsi, dans son code, posséder des éléments d’identification telles que des données personnelles ; se pose alors le problème de conservation illimitée de cette donnée. Afin de contourner la problématique de conservation de données personnelles au sein du smart contract, plusieurs pistes peuvent être envisagées. L’une d’entre elles serait d’anonymiser la donnée par une méthode de chiffrage ou par la suppression de certaines données pour empêcher l’identification et ainsi sortir du cadre du RGPD. Bien évidemment, cette opération doit être irréversible et empêcher tout retour en arrière qui permettrait, de quelque façon que ce soit, d’identifier à nouveau la personne, cela revenant sinon à archiver et non à anonymiser. Il convient toutefois de souligner que le smart contract permet paradoxalement de se conformer à certaines obligations formulées par le RGPD liées à l’effacement des données. Les avancées technologiques sur la blockchain rendent possible l’accès aux données personnelles par l’utilisateur lui-même via un enregistrement crypté. Le déchiffrage est réalisé via un smart contract qui nécessite la présence de la clé de l’utilisateur pour s’exécuter, celle-ci étant couplée à une clé permanente qui en empêche l’accès définitif en cas de suppression. Cela permet alors de se conformer à l’exigence d’effacement du règlement. En l’état actuel, le droit connaît de nombreuses difficultés dans l’intégration de ces nouvelles technologies et cela n’est pas sans créer des conflits de droit23. L’aspect irréversible du smart contract pose des complications qui vont au-delà de la conservation illimitée des données qu’il contient. Son intérêt majeur est son autonomie d’exécution totale mais c’est également son problème majeur car le contrat n’est alors plus contrôlable. Or, dans la vie d’un contrat, il apparaît nécessaire de pouvoir maintenir une action sur lui. En cas de litige, par exemple, le recours à la médiation ou à l’arbitrage est exclu ; il en va de même pour l’intervention du juge, qui est anéanti par l’exécution automatique et immédiate du code24. Cet inconvénient reste toutefois à nuancer car il s’inscrit dans la poursuite du mouvement de déjudiciarisation qui, depuis quelques années déjà, voit se développer les procédures qui viennent limiter l’intervention du juge, voire s’en passent complètement. Se sont développés les modes alternatifs de règlement des conflits, de plus que les mesures de résolution amiables préalables à la saisine du juge pour supplémenter cette tendance de déjudiciarisation des litiges. Le smart contract arrive en complément, avec la possibilité de définir au préalable des clauses d’arbitrage qui s’exécuteront automatiquement en cas de survenance de l’événement litigieux défini en amont. Le rôle du juge se trouve alors diminué avec cette nouvelle technologie. Le droit des contrats s’envisage de plus en plus dans un contexte international tant la pratique des affaires s’est mondialisée. Les nouvelles technologies ont renforcé ce phénomène en raccourcissant les distances entre les parties. Les situations de risques de conflit entre les différents droits nationaux n’ont jamais été aussi nombreuses. Le principal problème réside notamment dans l’appréciation et la reconnaissance du code par les réglementations internes. Sa qualification est encore variable d’un pays à l’autre et cela génère de facto des problèmes de résolution en cas de litige. Paradoxalement, au fur et à mesure que la déjudiciarisation fait reculer le recours au juge, son intervention n’a jamais été aussi nécessaire. En effet, le manque d’harmonisation, les conflits de droit qui en découlent et la part croissante de liberté laissée aux parties du contrat rendent le travail du juge impérieux pour trancher les multiples situations litigieuses. En plus d’étendre préalablement la réflexion juridique sur l’ensemble des éléments d’exécution du smart contract, ainsi que sur sa qualification, il faut aussi repenser la place des acteurs procéduraux à l’aune des avancées technologiques.