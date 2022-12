Autonomie et capacité contractuelle résiduelle des mineurs non émancipés et des majeurs protégés : analyse jurisprudentielle

Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016, les actes courants passés par les mineurs non émancipés et les majeurs protégés sont soumis au même régime. Malgré l’hétérogénéité des publics et situations visés, cette étude soumet les différentes décisions recensées à une éventuelle recherche de l’unité du régime des actes courants. Est présentée une nouvelle lecture des actes courants en écartant certains critères jurisprudentiels pour en proposer de nouveaux, susceptibles de délimiter, dans le respect de leur autonomie, la capacité contractuelle résiduelle des mineurs non émancipés et des majeurs protégés.

« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l’article 425 ». L’article 1146 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016, réaffirme le principe de l’incapacité contractuelle commun à ces deux publics et annonce l’unité de leur régime d’incapacité et de représentation régis par les articles 1147 à 1152. La formulation maintenue par le législateur s’oppose au principe d’autonomie désormais recherché sous l’impulsion des droits fondamentaux proclamés par de nombreuses conventions ou déclarations nationales ou internationales. Exception à cette exclusion de la vie contractuelle, les actes courants autorisés par la loi et l’usage visés à l’article 1148 du Code civil représentent un enjeu essentiel dans le cadre du respect de l’autonomie et de la dignité de ces publics.

La référence à l’usage1 pour déterminer la capacité résiduelle des personnes incapables a été introduite par la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 aux articles 389-3 et 450 du Code civil. Elle concernait les mineurs. Créant une rupture avec la classification tripartite des actes de disposition, d’administration et de conservation, elle offrait la souplesse et l’opportunité de suivre l’évolution sociologique des pratiques2. L’autonomie accordée aux majeurs protégés grâce à la conclusion d’actes de la vie courante autorisés par l’usage est d’origine jurisprudentielle. Dans un premier temps, les magistrats se sont appuyés sur le contrat de mandat pour valider certains actes réalisés seuls par le majeur protégé mais autorisés tacitement par son représentant légal3. Ce recours artificiel a été écarté par la Cour de cassation par un arrêt du 3 juin 1980 qui affirme que le régime de protection applicable aux majeurs ne s’oppose pas à ce que celui-ci réalise certains actes de la vie courante, autorisés par l’usage. La solution repose sur une combinaison des articles 450 (actes usuels du mineur) et 495 du Code civil qui permet d’étendre les règles de la tutelle des mineurs à la tutelle des majeurs, le dernier article renvoyant au premier4. Alors que la doctrine appelait à la prudence quant à l’application de la théorie de l’acte de la vie courante au majeur protégé5 et que la rescision pour lésion ne s’appliquait pas à cette période à la différence du régime applicable au mineur, la solution est réaffirmée. Un arrêt du 19 octobre 20046 rappelle l’exception des « actes de la vie courante autorisés par l’usage » et l’exigence de la qualification, opérant ainsi un contrôle strict de leur appréciation. Il s’agissait en l’espèce d’un crédit à la consommation.

La réforme des majeurs protégés de 2007 atténue l’intérêt de la théorie des actes de la vie courante proposée par la jurisprudence. Délimité par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, le périmètre du pouvoir de représentation et d’assistance du protecteur laisse finalement peu d’actes au hasard. Ils rentrent tous, soit dans la catégorie des actes d’administration, soit dans celle des actes de disposition. Les « louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation et acquisition de meubles d’usage courant ou de faible valeur » sont classés dans la catégorie des actes d’administration qu’un majeur en curatelle ou en sauvegarde de justice pourra réaliser seul ou avec l’accord de son curateur. Grands oubliés du décret du 22 décembre 2008 alors qu’ils auraient pu être définis dans un article 2 bis entre les actes d’administration et les actes conservatoires, les actes courants autorisés par l’usage demeurent pour autant une dérogation à l’incapacité sanctuarisée par le législateur à l’article 473 du Code civil et cantonnée au seul régime de la tutelle.

Par-delà les regrets, la réforme de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations redonne une nouvelle jeunesse aux actes courants en réintroduisant le principe de régime au cœur du droit commun des obligations, dans la partie relative à la représentation, aux articles 1148 et suivants du Code civil et les rend commun aux mineurs non émancipés ainsi qu’aux majeurs protégés au sens de l’article 425. L’article 1148 du Code civil précise que les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l’article 425 peuvent accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l’usage », pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales. La formule « les actes courants » s’affirme et se détache ainsi clairement de la notion d’actes civils employée par les anciens articles 389-3, alinéa 17, et 450, alinéa 18, et de celle des actes de la vie civile visée par les articles 388-1-1 et 473, alinéa 1, toujours en vigueur. La nouvelle rédaction pose l’exigence d’une conclusion à des conditions normales s’ajoutant ainsi à celle du caractère usuel de l’acte.

La notion d’usage offre l’avantage d’évoluer librement en fonction des besoins de la société et d’entraîner une adaptation du droit. Elle renvoie au standard juridique de la conformité ou de la normalité en phase avec les mœurs d’une société et transcende la distinction patrimoniale et personnelle9. La place accordée à l’appréciation du juge est centrale. Il consacre la norme sociale qui se dégage des habitudes communes. La tâche s’avère ardue, la notion étant par nature évolutive. La jurisprudence est, en outre, peu abondante – tout au plus 15 arrêts concernant les mineurs non émancipés et 9 relatifs aux majeurs en tutelle ou curatelle renforcée. Extrêmement vigilante à la qualification de l’acte, la Cour de cassation demeure cependant peu prolixe quant aux critères délimitant les contours d’un acte civil ou de la vie civile autorisé par l’usage, devenu acte courant autorisé par l’usage depuis la réforme du droit des obligations.

L’objectif de la présente étude est de soumettre les différentes décisions recensées à une éventuelle recherche de l’unité du régime des actes courants réalisés par des mineurs non émancipés comme des majeurs protégés. Malgré l’hétérogénéité des publics et des situations visés, il faut s’interroger sur la possibilité de déceler des indices jurisprudentiels communs. Est présentée ici une nouvelle lecture des actes courants en écartant certains critères jurisprudentiels classiquement mis en exergue et en en proposant de nouveaux susceptibles de délimiter la capacité contractuelle résiduelle des mineurs non émancipés et des majeurs protégés.

I – Les critères jurisprudentiels neutralisés par l’uniformisation législative L’âge. Si certains auteurs appelaient à une prise en compte de l’âge dans l’appréciation de l’étendue de l’autonomie empirique des mineurs10, ce critère ou cet indice ne s’insère pas dans la nouvelle dynamique choisie par le législateur. Le sujet de l’âge n’est opportun que pour les mineurs non émancipés pour lesquels il existe de nombreux seuils présentant l’avantage, dans une certaine mesure11, de refléter au plus juste leur capacité naturelle dans le cadre d’une phase évolutive de transition. La question du seuil d’âge pour délimiter la majorité, la pré-majorité ou la réalisation de certains actes revient régulièrement dans les débats12. À l’inverse, l’âge ne participe d’aucune manière à la détermination de la protection juridique d’un majeur. Et même au sein des majeurs protégés de grand âge, il ne constitue pas un indice fiable. La prudence commande d’écarter l’indice de l’âge qui s’avérerait très probablement être un instrument défavorable à la souplesse et la réalité des besoins de l’autonomie empirique. L’appréciation de l’usage ne peut se réaliser en fonction de l’âge qu’avec beaucoup de précaution. Ainsi faudrait-il exclure la valorisation des usages générationnels pour se concentrer sur une appréciation plus individuelle. Le discernement. De la même manière, celui-ci ne peut de toute évidence pas directement rentrer en considération dans notre analyse. D’une part, il s’agit d’un critère en opposition en quelque sorte avec le critère légal, l’usage permettant justement d’identifier certains actes sans avoir précisément besoin pour les cocontractants d’avoir à vérifier le discernement du mineur ou du majeur et de faciliter ainsi la mise en œuvre de leur autonomie. D’autre part, le discernement ne peut être un critère commun aux deux publics concernés. Bien que servant la protection du contractant vulnérable, il appelle une appréciation différenciée par les circonstances. Concernant les mineurs, notamment les plus âgés, s’ils sont en mesure de savoir exactement ce qu’ils souhaitent, les juges sont amenés à analyser leur réel discernement à travers l’acquisition d’une certaine sagesse et la prise de conscience des conséquences de leurs actes sur leur personne ou sur leur patrimoine. Concernant les majeurs protégés, l’appréciation du discernement portera le plus souvent sur la réalité de leur consentement et leur faculté à prendre des décisions conformes à leurs intérêts. L’aptitude. Doit également être exclu le critère de l’aptitude physique et psychologique du mineur ou du majeur à conclure ce type d’acte. Il entraîne un traitement discriminant dès lors que l’utilisation jurisprudentielle de l’aptitude ou de la compétence est très différente entre les deux publics. Le critère de l’aptitude a déjà été à plusieurs reprises utilisé par les magistrats pour justifier la conclusion de certains actes par des mineurs seuls. Un des tous premiers arrêts sur cette question, rendu par la seconde chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 novembre 1970, avait donné raison aux juges du fond d’avoir refusé de prononcer la nullité d’une location d’une voiture conclue par un mineur13 en raison de l’aptitude technique et l’indépendance financière du mineur. Le mineur était d’une part titulaire d’un permis de conduire et d’autre part porteur d’une somme suffisante pour le dépôt de garantie. Plus récemment, la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012 dont l’intérêt principal concernait la confirmation de l’acte nul s’appuie a contrario, entre autres, sur l’absence du permis de conduire pour asseoir la nullité de l’achat14. Amenée à se positionner sur l’aptitude du majeur protégé sur le même contrat – l’achat d’un véhicule –, la jurisprudence ne l’a jamais analysé dans le cadre des actes courants. Le débat avait été porté sur l’autonomie du majeur protégé en matière personnelle en application de l’article 459 du Code civil. Dans plusieurs espèces, les majeurs en curatelle demandaient au juge l’autorisation de procéder à l’acquisition d’un véhicule sans permis15. Dans l’intérêt notamment du majeur protégé, le tribunal d’instance d’Alençon comme la Cour de cassation écartent la demande se prévalant de l’inaptitude physique du majeur protégé du fait, pour le premier, de sa difficulté à obtenir son permis de conduire et, pour le second, de sa mauvaise acuité visuelle. La protection du majeur protégé est ici clairement privilégiée au détriment de son autonomie personnelle comme patrimoniale qui n’est même pas évoquée. Sont ainsi refusés aux majeurs protégés des actes que des mineurs dotés de la même aptitude à l’autonomie pourraient accomplir dans le cadre des actes courants. L’asymétrie qui caractérise cette jurisprudence repose sur la place du critère de l’aptitude placé au cœur du dispositif de la protection juridique des majeurs protégés. Dans le cadre de l’appréciation de la capacité résiduelle, il s’avère délicat pour les juges et les justiciables d’invoquer le critère de l’aptitude dès lors que celui-ci a déjà déterminé le choix judiciaire de la décision de protection juridique mise en œuvre. Pèsent ainsi sur la capacité résiduelle des majeurs protégés le carcan de la mesure judiciaire, fort d’une présomption sur l’espace d’aptitude, ainsi que l’emprise du décret de 2008 qui catalogue in abstracto tout achat d’une certaine importance dans la catégorie des actes de disposition à la conclusion desquels prends position un curateur. Plus en amont, dans le cadre de la modulation de la capacité16, les aménagements possibles s’articulent parfois difficilement avec le mécanisme de la capacité résiduelle. Les dispositifs sont appelés à se compléter et à élargir le champ de la capacité des personnes protégées mais favorisent également une possible confusion. Certains actes d’administration que les majeurs en curatelle renforcée et en tutelle peuvent se voir autoriser à accomplir par le juge des tutelles revêtent souvent les caractéristiques des actes courants. Le contexte très différent de la protection juridique des deux publics invite, dans la perspective de l’harmonisation souhaitée par le législateur, à écarter le critère de l’aptitude. Le risque. L’incidence de l’appréciation de l’existence d’un risque représente indéniablement l’élément ressortant de l’analyse jurisprudentielle complète et précise réalisée par Adeline Gouttenoire sur les actes usuels réalisés par les mineurs17. Les actes usuels ne doivent pas exposer le mineur à des risques particuliers18, la notion de risque étant appréciée au regard des conséquences dommageables physiques et patrimoniales que leur conclusion pourrait engendrer. La jurisprudence refuse de qualifier d’acte autorisé tout achat d’automobile19 ou de cyclomoteur20. De nombreux auteurs se rallient à la condition de l’absence de risque physique ou d’incidence financière21 pourtant il semble qu’il faille relativiser l’importance de ce critère. Remarquons tout d’abord que sur l’ensemble des décisions recensées, seules trois d’entre elles, assez anciennes par ailleurs, comportent explicitement l’argument de l’existence d’un risque particulier22. La première décision, en date du 12 août 1970, émane du tribunal de grande instance de Quimper. S’agissant de l’acquisition d’un véhicule, le tribunal prononce sa nullité, écartant la qualification d’acte usuel compte tenu du risque engendré et de la responsabilité du mineur et de son représentant légal. La seconde décision est l’arrêt de principe Pogam du 9 mai 1972. La chambre civile de la Cour de cassation se réfère pour la première fois aux articles 389-3 et 450 du Code civil et à la notion d’acte courant. L’achat d’une voiture d’occasion n’est pas qualifié d’acte de la vie courante car entraînant « des risques particuliers ». Dans la troisième décision du 4 juin 2009, la cour d’appel de Nancy refuse de qualifier d’acte de la vie courante l’acquisition d’un cyclomoteur par un mineur non émancipé de 16 ans dès lors que celle-ci entraîne « des risques particuliers ». Le critère du risque se retrouve, implicitement cette fois, dans des décisions relatives aux majeurs protégés, déjà évoquées concernant le critère de l’aptitude. La décision du tribunal d’Alençon du 14 mars 2011 et, surtout, l’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2013 qui écartent l’acquisition de véhicules sans permis invoquent pêle-mêle l’intérêt du majeur protégé, ceux de la société23 ou les impératifs de la sécurité routière24. Ne répondant pas au pourvoi fondé sur l’article 459 du Code civil, la Cour s’appuie sur l’article 415 du Code civil relatif à la protection de la personne et des biens du majeur protégé25. La question du caractère usuel de l’achat d’une voiture sans permis n’est pas abordée mais ce sont bien ici les risques particuliers auxquels expose tout achat de véhicule qui restreignent l’autonomie des majeurs protégés. Le critère du risque est critiquable car il s’écarte, d’une part, des textes de lois. Le caractère usuel ne se réfère nullement à l’exposition au risque, il invite davantage à la prise en compte des mœurs ou des usages des mineurs non émancipés ou des majeurs protégés affaiblis par le handicap, l’âge ou la maladie. Concernant les mineurs non émancipés, la doctrine s’est ainsi très majoritairement appuyée sur des critères plus subjectifs, en phase avec l’esprit du texte. Les actes usuels sont ceux dont la réalisation est considérée comme normale ou nécessaire par l’opinion commune et qui sont accomplis en toute indépendance par « l’ensemble des mineurs du même âge »26. L’usage doit être déterminé par référence à une pratique collective suivant l’évolution sociologique des mœurs et celle du rôle économique accordé aux jeunes. Des auteurs, Messieurs Conte et Montanier accordent une place à l’ancienne référence du bon père de famille qui admettrait que certains actes soient réalisés par son enfant27. La notion d’usage ou de pratique collective est transposable aux majeurs protégés. La nouvelle rédaction de l’article 1148 du Code civil introduit par ailleurs la nouvelle exigence d’une conclusion à des conditions normales écartant implicitement l’appréciation du risque de l’acte conclu par le mineur ou majeur protégé. Enfin, le critère de l’exposition à des risques particuliers est redondant lorsqu’il s’applique au domaine financier ou patrimonial. La condition d’un acte non lésionnaire suffit à écarter toute opération qui présenterait un risque financier pour le mineur ou majeur vulnérable. D’autre part, ce critère repose, dans les exemples jurisprudentiels cités, exclusivement sur la volonté de protéger le mineur en niant l’apprentissage de l’autonomie qui augmentera avec l’avancée en âge et engendre inévitablement et progressivement une prise de risque28. L’utilisation d’un scooter expose inévitablement son conducteur, la liberté de se déplacer, notamment en milieu rural, étant pourtant une première clef de l’autonomie29. La conduite d’un scooter présente un danger tout comme l’utilisation des réseaux sociaux sur le Net. L’objectif de protection s’impose au détriment de l’autonomisation graduelle, devant le préparer à l’accès lors de sa majorité à la plupart des activités dangereuses. Concernant les majeurs, l’encadrement ou l’exclusion des risques ne sert pas toujours l’intérêt du majeur protégé. Il répond à des logiques de commodité et de sécurité pour la famille ou les institutionnels. Cette position n’est toutefois pas tenable compte tenu des nouveaux impératifs d’autonomie. Le maintien de l’autonomie à toute personne présentant une aptitude suffisante constitue une prise de risque à accepter. L’absence de risque ne peut plus être le critère de qualification si l’on veut préparer le jeune à la majorité ou inciter le majeur protégé ou la personne en charge de sa protection à préserver son autonomie. D’autres indices sont à privilégier compte tenu de la nouvelle rédaction des textes et de la volonté de promouvoir l’autonomie des individus présumés ou identifiés vulnérables.