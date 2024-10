Déplacement illicite d’enfant : quid de l’État de retour de l’enfant ?

II – La détermination du lieu de retour de l’enfant illicitement déplacé, une hiérarchie dictée par l’intérêt supérieur de l’enfant

13. Principe : retour de l’enfant dans sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement. La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juillet 2024, ne remet pas en cause le mécanisme de retour des enfants illicitement déplacés posé par la convention de La Haye de 1980. En revanche, le retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement est consacré en tant que « principe » 24. L’intérêt supérieur de l’enfant légitime cette solution de principe. Le mécanisme de retour de l’enfant illicitement déplacé a pour objectif de replacer l’enfant dans un environnement qui lui est familier. Le but est de garantir une stabilité à l’enfant. Or, pour celui-ci, l’environnement familier de principe est celui de sa résidence habituelle avant son déplacement. Une telle solution s’impose au regard de la notion de résidence habituelle, laquelle traduit une intégration en un lieu. La solution n’est pas novatrice. La consécration de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant comme lieu de retour de principe est, en revanche, un véritable apport de l’arrêt du 10 juillet 2024.

Un principe « désigne une règle générale et commune destinée à régir une série de cas analogues »25. Tel est le cas de la règle suivant laquelle l’autorité saisie ordonne le retour immédiat de l’enfant qui a été déplacé illicitement dans l’État de sa résidence habituelle avant ledit déplacement. Toutefois, le principe « s’oppose (…) à l’exception, cas particulier qui échappe au principe »26. Ici réside la portée de l’arrêt. En cas de déplacement illicite, la solution communément admise était son retour dans l’État de sa résidence habituelle immédiatement avant ledit déplacement. Cette solution est désormais consacrée en tant que principe. Il s’en infère qu’elle n’est pas l’unique solution. L’État de la résidence habituelle immédiatement avant le déplacement étant alors le lieu de retour en général, mais pas l’unique lieu de retour.

14. Exception : retour de l’enfant dans un État autre que sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement. Puisque le retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement est le principe, une exception peut être envisagée. L’exception repose sur la dissociation entre l’État de retour et l’État de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement. À l’instar du principe, l’exception se justifie au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le mécanisme de retour de l’enfant illicitement déplacé repose sur une logique protectrice de l’enfant. Celle-ci se concrétise par une « réintégration immédiate de l’enfant dans son milieu de vie habituel » qui est l’objectif de la convention27. Il convient donc d’assurer un environnement familier à l’enfant en annihilant le déplacement. En général, l’environnement familier est celui de la résidence habituelle avant le déplacement. Cela ressort de la définition même de la notion de résidence. Mais il existe des cas particuliers qui échappent au principe. Il en résulte alors qu’un environnement stable pour l’enfant peut se manifester dans un État autre que celui où il résidait immédiatement avant son déplacement.

15. Exception : détermination de l’État de retour de l’enfant. Il ressort de l’arrêt du 10 juillet 2024 qu’une démarche en deux temps doit être réalisée afin de faire jouer l’exception au retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement.

Dans un premier temps, l’application du principe doit être vérifiée. C’est uniquement si le retour de l’enfant dans son ancienne résidence ne lui garantit pas un environnement stable et familier28 ou si ce retour s’avère impossible matériellement que le retour dans un autre État peut jouer.

Dans un second temps, à défaut d’application du principe et à titre exceptionnel, il est nécessaire de vérifier si l’État de retour souhaité par le demandeur, donc autre que la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement, constitue un environnement familier pour l’enfant. Le lieu de retour de l’enfant doit correspondre à la meilleure29 des solutions pour lui. C’est pourquoi, même si le retour de l’enfant, dans l’État de sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, s’avère impossible, l’exception n’est pas obligatoirement mise en œuvre. Tel est le cas dans l’affaire sous commentaire. L’enfant ne pouvait pas retourner en Ukraine (État de résidence habituelle avant le déplacement), notamment car aucun de ses parents n’y résidait. Toutefois, il ne connaissait pas le Danemark (État de retour souhaité par le demandeur) et donc n’avait créé aucun lien avec cet État. Il n’était donc nullement dans l’intérêt de l’enfant de l’y envoyer.

Il ressort de l’arrêt du 10 juillet 2024 un système hiérarchisé concernant le lieu de retour de l’enfant. En cas de déplacement illicite, le retour de l’enfant est en principe réalisé vers l’État de sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement. À titre exceptionnel, à défaut d’application du principe, le retour s’effectue dans un lieu autre afin de préserver les intérêts de l’enfant. Mais si cet État de retour – autre que la résidence habituelle avant son déplacement – revendiqué par le parent victime ne garantit pas une stabilité à l’enfant, l’exception au principe ne joue pas. Il s’ensuit une situation dans laquelle l’enfant déplacé illicitement ne peut pas retourner dans l’État de sa résidence habituelle antérieure au déplacement et dont le retour dans l’État revendiqué par le parent victime n’est pas dans son intérêt. Pour autant, le sort de l’enfant doit être décidé.

16. Dérogations au retour de l’enfant. La décision de la Cour de cassation semble s’orienter vers une application du second alinéa de l’article 12 pour déterminer l’État de retour de l’enfant lorsqu’il ne peut pas retourner dans l’État de sa résidence habituelle antérieure au déplacement ni dans celui revendiqué par le parent victime. La convention de La Haye prévoit des dérogations au retour de l’enfant qui jouent dans des circonstances exceptionnelles suivant les cas prévus aux articles 12, 13 et 20 de la convention. Conformément au second alinéa de l’article 12, en cause en l’occurrence30, le retour immédiat n’est pas ordonné s’il est établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Cette disposition ne dénie pas l’illicéité du déplacement de l’enfant. Mais l’article sous-tend que, à défaut de retour dans l’État de l’ancienne résidence et dans l’État revendiqué par le parent victime, l’État refuge de l’enfant est celui dans lequel il est intégré. Si la solution est conforme tant à la lettre du texte qu’à l’intérêt de l’enfant, pour autant elle nous paraît procéder d’une démarche discutable.

17. Subsidiarité et prérogative dans la détermination du lieu de retour de l’enfant. Selon le deuxième alinéa de l’article 12 de la Convention, le retour est ordonné « à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu ». La disposition pose donc une dérogation au retour. Pour autant, la voie de fait (le déplacement illicite) étant caractérisée, le sort de l’enfant doit être décidé. Or il ne devrait pas être circonscrit à l’État vers lequel l’enfant a été déplacé, c’est-à-dire son nouveau milieu. Deux arguments justifient la position. Une telle solution entérine le déplacement pourtant illicite d’une part. Et la solution écarte un retour vers un État non revendiqué par le demandeur31 d’autre part. À notre sens, l’autorité saisie devrait pouvoir apprécier l’État dans lequel est assurée « une certaine continuité (des) conditions d’existence et de développement »32 de l’enfant. Cet État serait certes probablement en premier lieu celui de l’État de refuge de l’enfant, mais sans devoir y être limité. Un mécanisme du type locus non conveniens33 – privilégiant le retour vers un lieu plus approprié – pourrait ainsi utilement trouver application par le biais de prérogatives accordées à l’autorité saisie. À défaut d’application du principe, en l’absence de mise en œuvre de l’exception, l’enfant devrait, à titre subsidiaire, demeurer dans son nouveau milieu sauf si un autre État lui assure de meilleures conditions d’existence et de développement.

Au fil des jurisprudences, le système de retour de l’enfant illicitement déplacé se précise. Nul doute que la Cour de cassation apporte une nouvelle pièce majeure à cet édifice avec son arrêt en date du 10 juillet 2024. Le lieu de retour de l’enfant déplacé illicitement n’est pas unique. Sa détermination doit suivre une hiérarchie, laquelle est dictée par le principe cardinal du système de retour de l’enfant illicitement déplacé, l’intérêt supérieur de l’enfant.