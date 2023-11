« J’ai le droit ! », un spectacle pour les droits de l’enfant

Le 29 novembre 2023, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, la mairie de Meulan-en-Yvelines, en partenariat avec le centre de loisirs de la ville, invite les jeunes Meulanais à découvrir le spectacle « J’ai le droit ! », écrit par Camille Perdriel, une ancienne éducatrice qui a créé la compagnie Graines de mouvement.

Camille Perdriel a travaillé dix ans dans la protection de l’enfance. En parallèle, elle a suivi une formation en médiation chorégraphique qui l’a amenée à fonder la compagnie Graines de mouvement avec laquelle elle donne des ateliers dans les écoles et les établissements du XXe et XIXe arrondissement de Paris. « La compagnie a porté des projets d’éveil à la danse, d’initiation à la danse, plutôt contemporain dans l’idée de développer leur créativité », explique-t-elle.

De ses années en tant qu’éducatrice, elle dit avoir gardé « énormément ». « L’ADN de la compagnie et ma vision du travail artistique ne seraient pas les mêmes sans cette expérience. C’est ce parcours de terrain et les constats que j’y ai fait qui m’ont poussée à écrire un spectacle ayant pour objet de sensibiliser les enfants à leurs droits. »

Un autre événement a motivé l’écriture de « J’ai le droit ! » : la lecture du livre de Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. « J’ai vraiment eu un déclic, se souvient Camille Perdriel. Il parlait de son constat du manque d’information et de sensibilisation des enfants à leur droit, ce que je constatais aussi au quotidien dans ma pratique d’éducatrice. Les enfants n’étant pas les seuls à ne pas être informés, de mon expérience, la culture professionnelle de la protection de l’enfance en France n’a pas encore intégré dans son raisonnement et sa pratique les liens possibles à faire avec la Convention internationale des droits de l’enfant. Je réfléchissais à l’écriture d’une pièce et il m’a semblé évident de mettre en scène un spectacle qui aurait pour but de sensibiliser les enfants à leur droit dans un écrin artistique. Une façon d’aller vers le plus grand nombre de manières ludique et poétique. »

Un spectacle et un objet pédagogique

« J’ai le droit » est un spectacle jeune public mais aussi un objet pédagogique qui a pour objectif de donner des informations pour apprendre et comprendre le contenu de la Convention internationale des droits de l’enfant, « et dans la mesure du possible de pouvoir faire le lien avec le système de protection de l’enfance en France ». Afin de préparer les enfants au spectacle, un dossier pédagogique permet aux adultes, enseignants, éducatrices, animatrices accompagnant un groupe de les préparer au sujet et de construire un parcours d’activité autour du spectacle. Le spectacle est également labellisé « Pacte de l’Enfance » par le ministère de l’Éducation et de la Jeunesse et le ministère des Solidarités et de la Santé.

Camille Perdriel n’a pas travaillé seule. Elle est notamment accompagnée de Stan Briche, un comédien de la compagnie qui lui donne la réplique sur le plateau. Tous deux incarnent des journalistes qui doivent écrire un article sur la Convention internationale des droits de l’enfant. Sur scène, des témoignages d’enfants se succèdent : un enfant devenu soldat, un petit tailleur d’ardoise, une fillette apeurée par ses parents, … « Ce spectacle transmet aux enfants l’état d’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant, en la rendant compréhensible, en l’illustrant de façon quelquefois légère, quelquefois onirique, quelquefois imagée sans jamais être violent ni choquant. » Chaque représentation est ensuite suivie d’un temps de débat afin de permettre à tous et toutes d’échanger sur le contenu.

Aujourd’hui, « éducatrice et artiste » sont deux compétences que Camille Perdriel considère comme complémentaires. « Je n’ai pas l’impression d’avoir complètement quitté ce métier mais d’être aujourd’hui en position de relation d’accompagnement avec des outils différents, et une liberté forte de construction de projets. J’exerce mon désir d’accompagner l’autre à travers des projets artistiques. » La compagnie propose d’ailleurs d’autres modes d’interventions, pour des publics différents. « Nous intervenons par exemple pour former les travailleurs sociaux à des techniques éducatives autour de la pratique de la danse et du théâtre dans la relation éducative. »

Plusieurs animatrices travaillent avec Camille Perdriel au développement des stages et à la diffusion du spectacle qui est prêt à voyager. Mais avant de s’exporter, celui-ci sera joué le 15 novembre à Moissy Cramayel (77), le 18 novembre à Paris et du 22 au 24 novembre à Elbeuf-sur-Seine (76).