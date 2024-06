La loi du 18 mars 2024 permettra-t-elle réellement de mieux protéger les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales ?

Dans la continuité des lois récentes relatives aux violences au sein de la famille et afin de prendre en considération certaines des préconisations de la CIIVISE, la loi du 18 mars 2024 a été adoptée pour mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales. Cette loi apporte au sein du Code civil et du Code pénal des modifications relatives à l’autorité parentale et à son exercice ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement du parent ayant commis des violences sur son enfant mineur ou sur l’autre parent. Les deux principaux apports de la loi tiennent à la systématisation des mesures portant atteinte à l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement du parent auteur des violences les plus graves lorsqu’une procédure pénale est dirigée contre lui. En effet, ses prérogatives seront désormais automatiquement remises en causes en amont de la décision de la juridiction pénale de jugement, puis ses droits lui seront en principe retirés lors de sa condamnation par cette juridiction, le cas échéant. Si la loi du 18 mars 2024 marque une indéniable progression en faveur de la protection des enfants exposés aux violences dans la sphère familiale, elle n’est pas exempte de certaines critiques.

L. n° 2024-233, 8 mars 2024, visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, NOR : JUSX2304333L

« Il n’est pas de violences sans lendemain ». Illustrant leurs constats par la pensée de Victor Hugo, les auteurs de la proposition de loi relative aux enfants victimes de violences intrafamiliales, déposée en décembre 20221, soulignaient que « les violences subies ou l’exposition à des violences dans l’enfance créent des souffrances physiques et psycho-traumatiques extrêmes et durables ». Particulièrement préoccupantes, ces répercussions graves et à long terme le sont d’autant plus au regard du nombre d’enfants concernés par les violences au sein de leur famille : comme les députés le rappelaient, « près de 400 000 enfants en France vivent dans un foyer où des violences intrafamiliales sévissent », « dans 21,5 % des cas, ils en sont directement victimes », « dans tous les cas, ils en sont témoins ». Dès lors, ils insistaient sur la nécessité de mesures qui prendraient mieux en compte l’intérêt des enfants et les protégeraient plus efficacement de leur(s) parent(s) violent(s). Pour ce faire, ils préconisaient de renforcer les dispositifs existants en matière de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et de retrait de cette autorité à l’encontre du parent poursuivi ou condamné pour les faits les plus graves. Quoique ces deux mesures soient restées au cœur de la réforme, les textes initialement proposés ont été entièrement réécrits et complétés au fil d’un long travail parlementaire. Ce dernier a finalement abouti à la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales2.

La loi du 18 mars 2024 s’inscrit dans la continuité de plusieurs textes adoptés au cours des dernières années dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales, tels que la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille3, celle du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales4 ou celle du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste5. La mise en œuvre de ces lois a néanmoins été jugée, par des associations et professionnels, comme insuffisante pour assurer une réelle protection des enfants victimes de violences, en particulier lorsque celles-ci sont de nature sexuelle et présentent un caractère incestueux. Tel était d’ailleurs le leitmotiv de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) : estimant que les enfants victimes de ces faits n’étaient pas protégés, en raison notamment d’un « déni de réalité »6, elle n’a cessé d’affirmer qu’il fallait « renforcer la culture de la protection pour que les enfants puissent grandir en sécurité » et qu’ils soient « crus et protégés »7. Dans son rapport présenté le 20 novembre 2023 à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, elle a formulé 82 préconisations pour contribuer « à une politique publique de protection renforcée » des enfants8. Plusieurs de ces préconisations portent sur l’autorité parentale ou sur son exercice par le parent auteur des violences, ainsi que sur son droit de visite et d’hébergement. La loi du 18 mars 2024 est inspirée de certaines d’entre elles.

En outre, en visant dans l’intitulé de la loi du 18 mars 2024 les enfants « covictimes » de violences intrafamiliales, le législateur français a pour la première fois introduit cette notion au sein de notre droit et a ainsi expressément consacré l’idée que l’enfant exposé aux violences conjugales en est aussi la victime. Pendant très longtemps la conviction qui, en France, a gouverné nombre de politiques publiques, mais aussi de pratiques professionnelles, était qu’un conjoint violent pouvait cependant être un bon parent et qu’il fallait dès lors tout mettre en œuvre pour maintenir ses liens avec son enfant ainsi que la coparentalité, malgré les violences conjugales9. Cette idéologie a progressivement été remise en cause sous l’impulsion d’études réalisées dans les champs sociologique, psychologique et médical. La souffrance vécue par l’enfant « témoin oculaire et auditif de la violence de l’un de ses parents » a été reconnue, ce qui a permis qu’il passe « du statut de témoin à celui de victime »10. Ainsi, la Convention d’Istanbul a fermement affirmé que « les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de violence au sein de la famille »11. Parce qu’un enfant qui évolue dans un contexte de violences conjugales peut avoir « peur de grandir et parfois envie de fuguer, voire de se suicider », cet enfant a peu à peu été envisagé comme une victime « indirecte » ou « par ricochet »12 des violences et il en est même désormais considéré comme une « covictime », de telle sorte que sa protection doit aussi être garantie. De ce fait, il est aujourd’hui communément admis que, puisque l’exercice de ses droits par le parent auteur de violences conjugales est une source de mise en danger de l’enfant, ses prérogatives parentales doivent être limitées13. Comme le soulignait l’exposé des motifs de la proposition de loi initiale, alors que l’autorité parentale devrait nécessairement être exercée dans l’intérêt de l’enfant14, tel n’est pas le cas lorsqu’un parent fait subir des violences aux membres de sa famille, voire se sert de l’autorité parentale pour les maintenir sous son emprise15 même après la séparation parentale16. Partant, la loi du 18 mars 2024 a également pris en compte la situation des enfants dont l’un des parents commet des violences sur l’autre parent, afin de mieux les protéger.

En définitive, la loi du 18 mars 2024 comprend neuf articles qui, pour l’essentiel17, ont modifié certaines dispositions du Code civil et du Code pénal portant sur les relations entre l’enfant et son parent violent, qu’il s’agisse de leurs relations juridiques, lesquelles se traduisent par l’autorité parentale que le parent exerce sur son enfant mineur, ou de leurs relations affectives, celles-ci se matérialisant juridiquement par le droit de visite et d’hébergement dont il bénéficie. La loi nouvelle adapte des mesures déjà existantes afin de rendre plus systématique la rupture des liens juridiques et personnels de l’enfant mineur avec son parent auteur de violences. À cette fin, les prérogatives du parent violent sont désormais remises en cause, d’une part lorsque ce dernier fait l’objet d’une procédure pénale, avant toute condamnation (I), et d’autre part lorsqu’il est condamné par la juridiction pénale pour les violences commises à l’encontre de son enfant ou de l’autre parent (II).