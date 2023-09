Le contrôle judiciaire de dénaturation des écrits médicaux dans la protection juridique des majeurs

Pour la première fois, le grief de dénaturation conduit la Cour de cassation à annuler une mesure de protection juridique prononcée sans respecter le contenu du certificat médical circonstancié. Exceptionnel, le contrôle de dénaturation d’une pièce maîtresse de la procédure tutélaire permet à la Cour de cassation de rééquilibrer, dans le respect des textes et de l’esprit de la législation, les pouvoirs réciproques du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République et du juge des tutelles des majeurs.

Cass. 1re civ., 11 mai 2023, no 21-19173

1. L’équilibre entre le médical et le judiciaire. Primordial, essentiel, l’arrêt de cassation du 11 mai 2023 doit être connu de tous les acteurs de la protection juridique des majeurs. Non seulement « la garantie suprême de la liberté civile paraît bien être dans ce délicat équilibre de pouvoirs entre (…) le médical et le judiciaire »1 mais il revient à la Cour de cassation de faire respecter cet équilibre à cette fin. Depuis le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 20072, le prononcé3 et le renforcement4 d’une mesure de protection juridique sont subordonnés à la présentation d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Plus rigoureuse que son illustre devancière (la loi Carbonnier du 3 janvier 1968), la loi Hauser5 du 5 mars 2007 sanctionne par l’irrecevabilité6 la requête qui n’est pas accompagnée d’un tel certificat médical. En dépit de dispositions plus longues et plus précises7, la loi de 2007 garde le silence sur la force contraignante attachée au contenu de ce certificat médical ; elle ne dit rien des limites du pouvoir d’appréciation du juge des tutelles des majeurs auquel ce certificat est destiné. L’arrêt de cassation permet de se prononcer sur ce point et, partant, de combler une lacune.

2. L’espèce. L’association MSA tutelles – inscrite sur la liste préfectorale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs – a sollicité du juge des tutelles, par requête du 30 janvier 2020, la transformation d’une mesure en curatelle renforcée. Le juge lui ayant donné gain de cause, le majeur en curatelle – qui a qualité pour saisir, seul8, le juge et pour exercer, seul9, un recours – a interjeté appel du jugement renforçant sa mesure de protection. Le curatélaire a produit, à l’appui de son recours, un certificat médical circonstancié du 6 mars 2021 concluant à l’amélioration de son état de santé et à l’inutilité d’une curatelle renforcée. Or, le 6 mai 2021, la cour d’appel de Bordeaux a pris un arrêt de débouté ; elle maintient la curatelle renforcée au motif que l’appelant n’a pas fourni devant la Cour un certificat médical précis et circonstancié faisant état d’une amélioration de sa santé !

3. Le contenu du certificat médical produit devant le juge. Saisie par le majeur en curatelle, la Cour de cassation casse heureusement l’arrêt bordelais ; elle l’annule pour violation de « l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ». L’arrêt de cassation ajoute que, à l’appui de ses conclusions, le majeur protégé produisait justement un certificat médical du docteur R. évoquant précisément une amélioration de son état de santé. La cour d’appel a donc dénaturé par omission ce document, violant ainsi l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

4. Le motif de la cassation. Une telle motivation est inédite dans la protection juridique des majeurs, alors qu’elle est devenue fréquente et s’appuie sur une jurisprudence séculaire. En effet, c’est en 1872 que la Cour de cassation a formulé le principe selon lequel il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme10. Cent cinquante ans après ce grand arrêt de la jurisprudence civile, la Cour de cassation doit aujourd’hui faire face au succès de ce contentieux engendré par sa construction prétorienne11. « Indiscuté dans son principe, le grief de dénaturation n’a cessé de voir son domaine s’étendre : contrats de toutes sortes mais aussi actes juridiques unilatéraux, sans oublier les documents de la cause (actes de procédure, éléments de preuve), y sont soumis »12. Les arrêts de cassation rendus au visa de « l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis » ne sont jamais publiés, car la Cour de cassation exerce un pouvoir disciplinaire en ce qui concerne l’interprétation abusive d’un élément de fait. Si les juges du fond bénéficient d’un pouvoir d’appréciation des éléments de fait, leur décision peut être cassée pour défaut de base légale lorsque les éléments de fait mis en évidence ne correspondent pas à ceux auxquels est subordonnée l’application de la règle de droit. Leur décision peut également être annulée, comme en l’espèce, lorsque le juge s’est fondé sur un élément de fait qu’il a dénaturé.

5. L’enjeu de la question. L’arrêt de cassation du 11 mai 2023 est important13 à plus d’un titre, ce qui peut paraître étonnant à l’égard d’une décision non publiée au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Il offre, en effet, l’occasion de rappeler la législation – à la fois à la lettre et dans l’esprit Carbonnier-Hauser14 : l’existence, le choix et la durée de la mesure de protection juridique sont subordonnés à une double appréciation, médicale et juridique. Si le médecin a le premier mot, le juge du fond a le dernier, mais la décision judiciaire n’est valable que si le juge n’a pas dénaturé l’écrit médical qui lui est soumis. La leçon est fondamentale ; elle mérite un commentaire sur le domaine, le sens, la valeur et la portée du contrôle de dénaturation des certificats médicaux en matière de protection juridique des majeurs. Non seulement le contrôle de dénaturation sert le principe directeur de nécessité (I) mais il assure, à cette fin, l’équilibre des pouvoirs entre le médical et le judiciaire (II).

I – Le contrôle de dénaturation de l’écrit médical au service de l’effectivité du principe directeur de nécessité 6. Les principes directeurs. Nécessité15, subsidiarité16, proportionnalité17, tels sont les trois principes de la protection juridique des majeurs mis en évidence par le député et le sénateur qui, en 2006-2007, ont rapporté sur le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs devant les chambres du Parlement18. À la réflexion19, le principe directeur de nécessité doit être entendu lato sensu. Apprécié par le médecin inscrit et le juge des tutelles, le besoin de protection détermine l’existence, la nature et la durée de la mesure de protection juridique. Le contrôle de dénaturation effectué par la Cour de cassation permet de respecter l’appréciation médicale du besoin de protection ; il est nécessaire (A) pour assurer l’effectivité du principe directeur de nécessité, sans cependant être suffisant (B), car il faut aussi contrôler l’appréciation juridique de ce besoin de protection. A – Le contrôle de dénaturation du certificat médical circonstancié, un instrument nécessaire au respect du principe directeur de nécessité 7. Le certificat du médecin inscrit. Circonstancié, le certificat du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République doit faire la lumière sur le besoin de protection juridique. Il doit d’abord décrire20 précisément l’existence et la nature de l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger ou déjà protégée. Il doit ensuite éclairer le juge sur les conséquences civiles de cette altération en fonction de leur gravité. Dans le détail, la loi subordonne l’ouverture d’une mesure de protection juridique à la constatation médicale de « l’altération des facultés mentales »21, légère, modérée ou grave. Par contraste, la constatation d’un handicap n’est pas suffisante ; il faut que « l’altération des facultés corporelles »22 prive la personne examinée par le médecin de la faculté d’exprimer sa volonté pour que la première condition légale soit satisfaite. Le Code de procédure civile (CPC) impose au médecin de se prononcer sur « l’évolution prévisible »23 de cette altération au regard du contexte qui a pu justifier son examen à la demande du requérant. Le médecin doit enfin et surtout indiquer au juge si la personne à protéger a besoin d’être assistée ou représentée dans l’exercice de ses droits personnels et patrimoniaux24. Il n’est plus nécessaire au médecin de se prononcer sur le maintien du droit de vote depuis que le législateur a privé le juge de la prérogative de radier le majeur en tutelle des listes électorales25. Le certificat médical circonstancié doit être rédigé par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Le médecin inscrit peut demander la somme de 160 €26 pour cet examen médical qui, parce qu’il est un acte non thérapeutique, est parfois soumis à TVA27, ce qui devrait être porté à la connaissance des requérants avant d’effectuer le choix de ce médecin. 8. L’évaluation médicale des inaptitudes. Rédigé à l’intention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles, le certificat médical circonstancié doit être remis au requérant « sous pli cacheté »28. Le juge doit traduire en droit le besoin de protection juridique29. Sous l’angle patrimonial, l’indication de l’assistance ou de la représentation doit conduire le juge à individualiser la mesure de curatelle30, de tutelle31 ou d’habilitation familiale32. Sous l’angle extrapatrimonial ou personnel, l’indication de l’assistance ou de la représentation doit porter le juge à maintenir ou augmenter le pouvoir de protection de la personne en charge de la protection33. Le pouvoir d’assistance ou de représentation ne s’exerce pas de la même manière dans le domaine de la protection des biens et de celle de la personne34. En ce second domaine, et en lui seul, l’abstention du protecteur ne signifie pas un refus ; elle peut marquer la conviction que le majeur protégé est lucide et peut prendre seul une décision personnelle35. 9. L’adéquation de la mesure de protection juridique à l’état du sujet. Le certificat médical circonstancié est non seulement une « pièce maîtresse »36 de la procédure mais l’étalon à partir duquel le juge détermine la nature et l’étendue des pouvoirs de protection. Il est donc heureux que le juge de cassation puisse contrôler la dénaturation de ce certificat par le juge du fond. En l’espèce, le certificat médical permettait d’établir que la curatelle simple était une mesure adaptée et suffisante à l’état et à la situation du majeur protégé. Or, la décision de la cour d’appel consistant à maintenir le jugement prononçant la curatelle renforcée n’était pas justifiée au regard des constatations médicales du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. La dénaturation du certificat médical circonstancié a pu ici permettre de sanctionner une mesure disproportionnée ; la cassation provoque un nouvel examen judiciaire et rend possible la détermination d’une mesure plus appropriée à l’état et à la situation du majeur protégé. Nécessaire, le contrôle de dénaturation est cependant insuffisant pour garantir l’effectivité du principe de nécessité. B – Le contrôle de dénaturation du certificat médical circonstancié, un instrument insuffisant pour respecter le principe directeur de nécessité 10. L’état et la situation du sujet à protéger. Le juge ne doit pas seulement se fonder sur les constatations médicales pour justifier le prononcé d’une mesure de protection juridique. Il doit aussi découvrir le besoin juridique d’ouvrir une telle mesure en fonction du besoin effectif de la personne d’être assistée ou représentée dans l’exercice de ses droits. La loi prévoit que la mesure est inutile lorsque l’entourage de la personne vulnérable comprend des personnes qui font face aux besoins de la personne et prennent des décisions en son nom et pour son compte grâce à un pouvoir de représentation contractuel37 ou judiciaire38. Tel est le sens de la règle de subsidiarité39, corollaire du principe directeur de nécessité. En clair, la mesure n’est nécessaire que si la personne vulnérable n’est pas en situation de sauvegarder ses intérêts personnels et patrimoniaux. 11. Un besoin d’assistance ou de représentation. Le bien-fondé d’une mesure de curatelle renforcée doit ainsi être motivé par la constatation d’un double besoin40 : d’une part, celui de la personne à protéger d’être représentée pour faire face à ses dépenses quotidiennes ; en clair, la personne vulnérable doit être dans l’incapacité de payer son loyer et ses autres dépenses courantes de première nécessité ; d’autre part, elle doit être représentée pour percevoir ses droits sociaux et engager les démarches administratives pour les obtenir. À cet égard, la Cour de cassation fait état d’une jurisprudence41 constante, sourcilleuse de faire respecter le principe directeur de nécessité. « La Cour de cassation multiplie les censures fondées relatives à la double motivation exigée afin de mettre en place la curatelle renforcée. C’est assurément le signe sinon d’un mépris affiché des principes directeurs, du moins d’un travail judiciaire bâclé. Il n’est en rien excusable, surtout au stade d’une cour d’appel »42. La Cour de cassation ne manque donc pas de moyens pour faire respecter le principe directeur de nécessité ; la cassation pour défaut de base légale43 lui permet d’annuler les curatelles renforcées – comme les tutelles44 – qui sont prononcées sans que le juge du fond ne justifie en fait et en droit le besoin de protection au regard des techniques de protection attentatoires à la liberté individuelle. Sous cet angle, le contrôle de dénaturation du certificat médical circonstancié s’avère un instrument complémentaire garantissant au majeur protégé que la mesure a été justifiée par les constatations exigées par la loi. Le contrôle de dénaturation de cet écrit médical profite directement aux personnes les plus vulnérables, bénéficiaires des mesures de protection juridique. Ce contrôle garantit, de surcroît, l’équilibre entre le pouvoir médical et celui du juge.