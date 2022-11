Le principe de probité, face unitaire de la profession des MJPM et limite au devoir d’adaptabilité

Dans le contexte de réforme de la formation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) par la transformation du certificat national de compétences (2009) en licence professionnelle (2023), il est plus que jamais nécessaire d’identifier le principe renforcé de probité qui pèse sur la profession sociale d’auxiliaire de justice. Moins connu que le principe de nécessité, et ses corollaires, la subsidiarité et la proportionnalité, le principe de probité est un pilier de la protection juridique des majeurs, au pied duquel se développent des mécanismes directifs : incapacité de recevoir à titre gratuit, prohibition des oppositions d’intérêts, rémunération encadrée. Ils sont les lettres de noblesse de la profession de MJPM, à même de susciter ou de renforcer la confiance du grand public.

Résolument placés sous le signe dynamique de l’adaptabilité1, les principes directeurs de la protection juridique des majeurs imposent aux organes d’individualiser la mesure, d’une part, et de sauvegarder, autant que possible, l’autonomie de la personne protégée2, d’autre part. Le principe de nécessité fonde l’existence3, la nature4 et la durée de la mesure initiale5. La mesure de protection juridique peut se limiter à la partition légale du Code civil (curatelle simple ou renforcée, tutelle aux biens et à la personne, habilitation familiale générale par assistance ou par représentation). Elle peut aussi, au vu des éléments transmis au juge par le requérant6 ou qui lui sont apparus pendant les auditions7, être modulée dans le jugement pour mieux répondre aux besoins de protection de la personne à protéger (mandat spécial dans une sauvegarde de justice8, habilitation familiale simple9, curatelle aménagée10 ou tutelle aménagée11). Avantage : le jugement épouse mieux l’état et la situation de la personne à protéger. Inconvénient : il faut lire le jugement pour connaître le périmètre exact des pouvoirs de protection. Les juges des tutelles disposent de cette prérogative d’individualisation depuis la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 mais ils en useraient mieux s’ils pouvaient statuer sur le choix de la mesure et le périmètre des pouvoirs du protecteur, après une période temporaire d’observation au cours de laquelle serait réalisée une « évaluation médico-sociale pluridisciplinaire et multidimensionnelle intégrant la dimension juridique de soutien à la capacité (…) pour permettre (…) l’organisation des soutiens à l’exercice des droits »12.

Une fois désigné, le protecteur est invité à prendre connaissance des éléments à partir desquels le juge a déterminé la mesure prononcée13, éléments qu’il croise avec les données caractérisant l’état et la situation de la personne protégée lorsqu’il la rencontre au lieu où elle réside. Complètement informé (mais l’est-on jamais ?), le protecteur bâtit le plan de ses interventions et, en cas de besoin, sauvegarde les droits du majeur protégé. Il établit avec le sujet de la mesure un document individuel de protection des majeurs (DIPM)14.

Ainsi, par exemple, lorsqu’il prononce une curatelle renforcée au motif que la personne à protéger a besoin d’être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile, d’une part, mais aussi d’être représentée pour percevoir ses revenus et payer ses dépenses à partir d’un compte bancaire ouvert en son nom15, d’autre part, le juge ne précise pas davantage ce que doit faire la personne en charge de la protection de ses intérêts. Au cas par cas, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) jugera nécessaire ou non de sauvegarder lui-même ses droits sociaux. Plus tard, il parviendra parfois à accomplir cette démarche administrative avec la personne protégée et peut-être même à lui donner les moyens de la réaliser toute seule. Le MJPM doit prendre en compte de multiples données. Si toutes sont liées à l’état et à la situation de la personne protégée, leur analyse est soumise à une injonction paradoxale : d’un côté, maintenir et, lorsque c’est possible, développer l’autonomie du majeur protégé, et de l’autre, accomplir les actes conservatoires qu’impose la sauvegarde de ses droits. C’est ici que chaque professionnel apprécie souverainement ce qu’il doit faire avec ou pour le majeur protégé ou le laisser faire seul au regard des circonstances et de son état, dès lors que l’action ou l’omission du professionnel prête le flanc à la qualification de faute, fondement de la responsabilité civile extracontractuelle16. Dans un souci éthique17, le bon professionnel doit réinterroger dans le temps le fondement de ses interventions et l’adaptation du cadre légal de la mesure à l’état et la situation du majeur protégé. La notion d’acte usuel18 est assez souple pour prendre en considération le développement ou, au contraire, le déclin de l’autonomie juridique dans la conclusion des actes juridiques de la vie quotidienne.

L’activité du MJPM obéit également au principe de probité, second principe directeur de la protection juridique des majeurs, qui encadre le rapport à l’argent (I) et limite les contrats que peut passer la personne en charge de la protection juridique avec la personne protégée (II). Si la probité n’a pas été mise en avant dans la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 pour nourrir un principe directeur de la protection juridique des majeurs, les nombreux mécanismes introduits par cette loi et régis avec minutie sont de nature à constituer un principe fécond et structurant pour cette matière, à même d’inspirer une cohérence et de traduire son essence. Le principe de probité rayonne intensément à l’égard des MJPM : son intensité est plus forte qu’à l’égard de l’entourage familial. Comme le devoir d’adaptabilité mis en exergue par la doctrine comme un corollaire du principe d’individualisation, le principe de probité est de nature à lier entre eux de nombreux mécanismes directifs et constitutifs d’un droit commun des MJPM. Sous cet angle, il est précieux car toutes ses manifestations normatives sont autant de lettres de noblesse accordées à la profession pour susciter et maintenir la confiance du grand public.

I – Le principe de probité et le rapport à l’argent du MJPM Sous le nom générique, approximatif mais ô combien évocateur de rapport à l’argent, il s’agit d’étudier deux questions précises et distinctes tenant à la rémunération (A) et à l’indemnisation du MJPM (B). A – La rémunération du MJPM La rémunération du MJPM obéit au forfait (1). Tout trop-perçu justifie un recours en restitution (2). 1 – Travail à forfait Selon l’article 420 du Code civil, le MJPM ne doit recevoir aucune autre rémunération que celle déterminée par le Code de l’action sociale et des familles. Ainsi lui est-il interdit, par exemple, et ce quel que soit le mode d’exercice de son activité, d’être intéressé par un administrateur de biens pour la location ou la vente d’immeubles appartenant à un majeur protégé. La rémunération du MJPM varie selon la charge de travail, déterminée en fonction d’indicateurs19. Sa réglementation varie aussi selon le mode d’exercice professionnel de la mesure. Les services perçoivent une dotation annuelle de l’État ; les préposés ont également un budget annuel mais inscrit dans celui de l’établissement public social ou médico-social auquel ils sont affectés ; les individuels sont les seuls à être rémunérés mesure par mesure. Les textes imposent à tout MJPM, quel que soit le mode d’exercice de la profession, de déterminer le coût de la mesure (1re étape) puis le montant de la participation au majeur (2e étape). C’est ici qu’apparaissent des difficultés récurrentes. D’abord, en ce qui concerne le coût de la mesure, variable suivant la nature des missions du protecteur, le lieu de vie, les ressources et le patrimoine de la personne, le texte20, pourtant enrichi par un décret n° 2018-767 du 31 août 2018, n’envisage pas toutes les missions que le juge peut attribuer au professionnel. Rien n’est dit du mandat ad hoc pris par le juge pour faire face à la situation d’opposition d’intérêts21 dans laquelle est placé un curateur ou un tuteur familial, ou pour répondre à un besoin de protection lorsque la mission du curateur ou du tuteur a été limitée à la personne ou aux biens. Rien n’est dit non plus du mandat d’adjoint22 qui permet de désigner deux MJPM individuels travaillant dans le même cabinet afin de leur permettre de faire face à leurs empêchements réciproques durant leurs vacances. Le texte est également lacunaire en ce qui concerne les ressources et le patrimoine de la personne protégée. Ainsi, les rentes temporaires d’assurance-vie payée pour répondre au risque de perte d’autonomie sont incluses dans l’assiette des revenus du majeur protégé car le texte n’exclut que les rentes viagères23. De même, si l’allocation adulte handicapée24 et l’allocation de solidarité aux personnes âgées25 sont visées par le texte pour entrer dans l’assiette de la participation du majeur au coût de sa mesure, rien n’est dit de l’allocation de soutien familial. Étrange analyse du devoir d’adaptabilité du MJPM qui conduit, chemin faisant, à lui demander de trouver, chaque jour, des solutions aux lacunes persistantes du cadre juridique de son activité. 2 – Quid en cas de trop-perçu ? Les textes sont si difficiles à comprendre au regard des renvois aux dispositions du Code général des impôts et du Code de l’action sociale et des familles qu’on s’étonne qu’une demande de trop-perçu faite par l’enfant du majeur protégé ne soit parvenue à la Cour de cassation qu’en 2020, et ce au prix d’une analyse erronée d’un tribunal d’instance qui, statuant en premier et dernier ressort, a tenté de justifier son jugement de débouté en arguant du paiement d’une indemnité pour diligences exceptionnelles26. Si les sommes prélevées par le MJPM sont trop élevées au regard du montant de la participation que le majeur protégé devait effectivement payer, celui-ci peut en demander le remboursement sur le fondement de l’article 1302 du Code civil. La restitution de l’indu est un quasi-contrat régi par le Code civil27. En revanche, il convient de douter que le juge judiciaire soit compétent pour statuer sur le quantum du trop-perçu (3e étape). S’agit-il d’une question préjudicielle qui serait de la compétence du juge administratif ? La question doit être posée, même si une réponse positive est de nature à décourager les familles d’exercer des recours. En ce sens, déjà, la loi attribue aux services de l’État dans le département28 un pouvoir de vérification, il est donc douteux que le juge judiciaire soit compétent pour recalculer le montant du coût de la mesure et celui de la participation du majeur. À suivre donc. La rémunération du MJPM n’exclut pas une indemnisation supplémentaire. B – L’indemnisation du MJPM L’indemnisation exceptionnelle du MJPM est distincte de la rémunération par son régime et sa nature (1) ; sa fixation relève sans nul doute de la compétence du juge judiciaire et, précisément, de la matière gracieuse (2). 1 – « Différence de nature (égale) différence de régime » « Exceptionnelle »29, l’indemnisation du MJPM n’est pas soumise aux mêmes conditions que la rémunération. Cette différence de régime justifie une différence de nature30. Le calcul de cette indemnité est encadré par des critères propres ; il échappe donc aux indicateurs du droit commun de la rémunération des MJPM. Sur le principe, l’indemnisation exceptionnelle a pour but de récompenser « l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par l’exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues et complexes ». À cette condition objective et substantielle, s’ajoute une procédure ad hoc : le MJPM doit, quel que soit le mode d’exercice de son activité, solliciter l’avis du procureur de la République avant de présenter sa requête devant le juge des tutelles. Si la demande est bien fondée, le juge fixe, suivant le barème réglementaire31, le montant de l’indemnité ; celle-ci est à la charge de la personne protégée. 2 – Question qui relève de la matière gracieuse La Cour de cassation a jugé que le décès du majeur protégé n’empêche pas le juge des tutelles de statuer sur la demande en paiement d’une indemnité exceptionnelle. La portée de son arrêt de cassation du 15 janvier 2020 s’étend à toutes les causes de fin de la mesure de protection juridique. Contrastant avec une réponse ministérielle32 – qui tirait prétexte que le décès du majeur protégé provoque la fin de la mesure33 –, la solution de la Cour de cassation est fondée sur le caractère exclusif de la compétence du juge des tutelles34 ; le motif aurait été plus convaincant si la Cour de cassation avait aussi visé la nature gracieuse de l’office du juge. Il est certain que le décès du majeur protégé ne dispense pas le MJPM du contrôle judiciaire de sa demande en paiement, car seul le juge est habilité par la loi à contrôler le bien-fondé de la demande et à fixer le montant de l’indemnité35. Essentiel pour déterminer que la dette est certaine, liquide et finalement exigible, le contrôle du juge est obligatoire. Tel est le critère de la matière gracieuse36. De même, le mandataire spécial, le curateur et le tuteur familiaux devraient, comme la personne habilitée en habilitation familiale, solliciter l’autorisation du juge pour percevoir une indemnité qui, à la différence du MJPM, est isolée37, car la protection familiale – ou quasi familiale s’agissant d’un protecteur désigné dans le cercle des amis proches – s’exerce nécessairement à titre gratuit. La demande d’indemnité est subordonnée à un critère plus souple : la difficulté d’exercer la mesure. Elle peut aussi être justifiée par l’importance des bien gérés pour le compte du majeur protégé, alors que c’est le patrimoine dans sa double dimension, active et passive, qui aurait dû être visé. Quoi qu’il en soit, le notaire se souviendra-t-il de cette obligation de saisir le juge des tutelles lorsque le protecteur familial fera valoir une créance au décès du majeur protégé devant les héritiers qui, par devoir de conscience, consentiront à lui payer, par prélèvement sur l’actif successoral, une indemnité pour services rendus ? Le rapport à l’argent met en évidence l’égalité des MJPM devant la loi. Les empêchements de contracter véhiculent la même idée et renforcent l’assise du principe de probité dans le droit français de la protection juridique des majeurs.