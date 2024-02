Les droits des parents d’intention sous l’œil du cyclone : une nécessaire réforme à l’échelle mondiale ?

Malgré les avancées législatives ainsi qu’une jurisprudence relativement protectrice de la Cour européenne des droits de l’Homme, les souhaits des parents d’intention se heurtent aux traditions familiales et aux normes juridiques établies et socialement prescrites. L’enregistrement à l’état civil des enfants nés à l’étranger d’une maternité de substitution fait toujours l’objet de vives controverses. Faut-il faire prévaloir les volontés individuelles sur le substrat corporel de la filiation ? La question demeure. Les dysfonctionnements actuels dans certains pays soulignent la nécessité d’une réforme internationale.

Dans son ouvrage publié aux presses universitaires d’Harvard, Martha Field1 a précisé que la solution juridique au problème de la maternité de substitution n’est pas évidente, puisqu’elle repose sur des jugements de valeur. En effet, faut-il privilégier le principe d’affection des parents sociaux sur la vérité biologique ? Faut-il aligner la parenté symbolique sur celle génétique ? Hegel2 soulignait que la famille se détermine tant par son unité sentie que par l’amour. La Cour de Strasbourg adopte-t-elle une approche progressiste, laissant une large marge d’appréciation aux gouvernements ? Ou, au contraire, a-t-elle tendance à substituer son propre jugement à celui des autorités nationales, et à réduire à néant leur latitude dans les affaires relatives aux droits de filiation ? L’enjeu de cet article est double. D’une part, il met exergue les risques pour les enfants de devenir apatrides, en raison de lois contradictoires dans le pays où la maternité de substitution a été réalisée et le pays d’origine des futurs parents. D’autre part, il invite aussi à réfléchir sur le point de savoir si l’ordre public international doit être apprécié de façon casuistique et si l’intérêt de l’enfant3 ne doit pas être perçu comme une de ses composantes. Après avoir analysé les puissantes réticences du droit positif italien quant à la reconnaissance des gestations pour autrui (GPA) extra-frontalières (I), nous nous pencherons sur l’appréhension de cette problématique à travers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) (II) et proposerons des pistes de réforme (III). Une convention internationale se révèle urgente, car ces pratiques sont encadrées dans certains pays, prohibées et non régulées dans d’autres.

I – Les atermoiements et inadéquations du droit italien : symptômes de dysfonctionnements

Contexte historique. L’évolution des droits des couples de même sexe en Italie a été lente et difficile. Relevons tout d’abord que le mariage a bénéficié d’une protection constitutionnelle sans se voir défini. Depuis l’avènement du Pacte du Latran de 1929, seul le mariage religieux enregistré bénéficie d’une forme de reconnaissance. L’impératif qui postule que les conjoints doivent revêtir des identités de genres distinctes n’est pas exposé de manière explicite au sein du Code civil ou de la Constitution. Cependant, il ressort à la fois de la doctrine et des décisions judiciaires qui s’appuient sur l’article 107 du Code civil, faisant usage des termes « mari » (ou « marito ») et « femme » (« moglie »). La jurisprudence s’est attelée, avec une diligence croissante, à pallier les lacunes du législateur. La Cour constitutionnelle a joué un rôle d’une importance capitale, visant à ajuster les préceptes du droit aux évolutions des valeurs qui prennent leur essor au sein de la société.

Le revirement opéré par la Cour de cassation. En 2013, la haute juridiction4 a jugé que les couples homosexuels, à l’instar des couples mariés, sont titulaires du droit de mener une vie familiale normale. Elle a souligné qu’il n’y a pas de certitudes scientifiques ou d’éléments tirés de l’expérience démontrant qu’il est préjudiciable pour l’équilibre de l’enfant de vivre dans une famille composée d’un couple homosexuel. La haute cour a soutenu que l’idée selon laquelle ces derniers puissent constituer un danger pour l’enfant était un préjugé. Dans cette affaire, le père déclarait que la famille, en tant que société naturelle fondée sur le mariage, devait être comprise comme l’union d’un homme et d’une femme. Il s’était fondé sur l’article 29 de la Constitution italienne de 1947. La Cour de cassation a finalement affirmé le droit d’une mère d’élever son enfant, même si elle avait changé son orientation sexuelle et vivait en concubinage avec une autre femme. Depuis 2015, les parents de même sexe ont fait appel aux tribunaux pour obtenir la reconnaissance de leurs droits. Cette inflexion a été encouragée par la loi du 20 mai 20165 portant réglementation des unions civiles pour les couples de même sexe.

Des oppositions marquées. Malgré ces évolutions législativesqui témoignent du rôle croissant de l’autonomie personnelle et des droits individuels, force est de relever une absence de consensus sociétal sur les problématiques liées aux nouveaux modes de conjugalité et à la GPA. Les opposants formulent plusieurs critiques féroces. En premier lieu, la maternité de substitution est une forme de violence contre les femmes, qui exploite des personnes vulnérables déjà soumises aux contraintes économiques. Ensuite, les principes de dignité humaine et d’intégrité des corps font obstacle à la croyance en des droits illimités. Conformément à l’éthique kantienne, un enfant ne peut être considéré comme un objet. Enfin, le fait de grandir au sein d’un foyer composé d’individus de même sexe pourrait troubler le développement cognitif et psychosexuel des mineurs. Pour certains courants féministes, l’interdiction universelle de la maternité de substitution doit être obtenue à travers des déclarations de l’Organisation des Nations unies et de l’Union européenne, comme pour la condamnation internationale de l’esclavage et des mutilations génitales féminines. Pour les réfractaires à la GPA, seul le parent biologique peut être transcrit dans les registres de l’état civil italien, tandis que l’autre conjoint doit utiliser une procédure d’adoption spéciale (adozione in casi particolari) qui implique des évaluations familiales par le tribunal pour enfants (Tribunale per i Minori). En revanche, pour les thuriféraires de la GPA, celle-ci est souhaitable en ce qu’elle favorise la redéfinition des liens de filiations et de la famille. Refuser ce droit repose sur une vision étriquée et paternaliste qui perçoit les femmes comme des personnes incapables de faire des choix éclairés. Plus encore, ils affirment que la maternité ne se caractérise pas forcément par une grossesse et que toute forme de moralisation est à proscrire. Enfin, ils invitent à s’inspirer des pays qui disposent d’un cadre juridique plus permissif.

La jurisprudence italienne fluctuante. Depuis 2014, le tribunal de la famille de Rome a rendu au moins 15 décisions favorables à des demandes de personnes homosexuelles souhaitant adopter les enfants de leur partenaire6. En février 2017, la cour d’appel de Trente7 a énoncé que l’interdiction de la maternité de substitution ne saurait suffire à écarter la reconnaissance du statut parental de deux hommes qui s’étaient engagés dans un projet de procréation impliquant une mère porteuse au Canada. En 2018, la cour d’appel de Naples a affirmé que toute personne qui avait consenti à la procédure de procréation médicalement assistée (PMA) doit être considérée comme un parent, y compris en l’absence de liens génétiques8. Toutefois, un an après, la Cour suprême9 a jugé que l’exécution d’une décision judiciaire étrangère, accordant une filiation légale entre deux enfants et leur père non biologique, ne pouvait être permise en Italie. L’interdiction de la maternité de substitution édictée par la loi est élevée au rang de principe d’ordre public. Elle procède du postulat selon lequel chaque État a le pouvoir d’autoriser ou d’interdire la maternité de substitution et du principe que la volonté parentale n’est pas sans bornes. En 2022, un tribunal de Rome10 a considéré néanmoins que l’exigence du gouvernement selon laquelle les cartes d’identité des enfants doivent mentionner leur « mère » et leur « père » discriminait les parents de même sexe. C’est pourquoi il avait ordonné au gouvernement de délivrer des documents qui identifient correctement les parents.

L’affirmation récente du primat de la vérité biologique. Cependant, en 2023, la situation a évolué dans un sens défavorable. La Première ministre italienne et son ministre de l’Intérieur ont demandé au conseil municipal de plusieurs villes de paralyser l’enregistrement d’actes de naissance d’enfants avec deux parents homosexuels. Une circulaire avait ensuite été transmise à l’ensemble des municipalités pour que la mesure s’applique sur tout le territoire. Ainsi, la ville de Milan a cessé de délivrer des certificats de naissance pour les enfants de couples de même sexe. Dans le même sens, Padoue a commencé à effacer les noms des mères lesbiennes des certificats de naissance de leurs progénitures. À Bergame, en avril 2023, le tribunal a officialisé sa décision d’enlever le nom de la mère sociale de l’acte de naissance d’une fillette de 9 mois11.

Les conséquences sont substantielles. Cela représente une forme de refus de la publicisation des différences et apparaît en filigrane comme le maintien d’un certain « ordre sexuel matrimonial » pour reprendre la formule d’Irène Théry12. Plus encore, déchues de leur qualité de tutrices légales, les mères non biologiques se voient désormais dépourvues du pouvoir de signer certains documents et même de récupérer leurs enfants à l’école sans autorisation. Dans l’éventualité d’un divorce, leur autorité parentale se voit irrémédiablement révoquée ; et, en cas de décès de la mère biologique de l’enfant, le placement de ce dernier devient une option envisageable.

La pénalisation de la GPA. Actuellement, elle demeure illégale en Italie, et peut être punie jusqu’à deux ans de prison et un million d’euros d’amende. Cela a été confirmé par la Cour constitutionnelle italienne13 qui a affirmé que la pratique de la maternité de substitution violait la dignité des femmes et portait gravement atteinte aux relations humaines. C’est pourquoi les couples italiens partent souvent dans des pays étrangers comme la Russie, la Grèce, le Canada ou les États-Unis. Conscientes de ce phénomène, de nombreuses voix se sont élevées pour élargir la portée de la loi n° 40 de 2004, afin que les GPA réalisées en dehors des frontières par des citoyens italiens soient frappées de la même sentence, y compris dans l’hypothèse où elles auraient été réalisées dans un pays l’autorisant. C’est la chambre des députés italienne14 qui a lancé un débat sur l’extension de l’article 12 de la loi n° 40 du 19 février 2004 aux ressortissants italiens recourant à une maternité de substitution à l’étranger. Enfin, une loi visant à qualifier de crime universel la GPA est par ailleurs en discussion au Parlement italien. Le droit positif italien s’inscrit en faux avec la jurisprudence de la CEDH qui témoigne d’un certain ADN égalitariste, mais présente malgré tout quelques imperfections.