Les enjeux du contrôle de la gestion patrimoniale de la protection juridique des majeurs

Le dispositif du contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés a été réformé en 2019. Il attendait un complément réglementaire qui a été adopté, en définitive, à l’été 2024. Place est ainsi faite à un contrôle par des professionnels qualifiés au-delà des autres options ouvertes. L’architecture des nouvelles règles est à présenter et à apprécier.

Sous l’angle des métamorphoses de la protection juridique, depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs1, le regard ne saurait être trop rétrospectif pour envisager la prospective dans le domaine du contrôle. En effet, le dispositif désormais en place est tout neuf, résultant de dispositions de l’été 2024 en écho à des modifications de 2019 ! Nous sommes au moins dans l’actualité du devenir du contrôle de la gestion patrimoniale en ce qui concerne les métamorphoses de la protection judiciaire2.

En temps de difficultés budgétaires du pays, la situation entraîne des répercussions multiples. Pour construire un corps de règles avec une finalité déterminée, qu’il faut essayer d’atteindre du mieux possible, on ne peut s’abstraire du contexte. Si le rêve d’un système qui serait parfait avec des acteurs impliqués et un financement extensible à l’infini est un idéal, il convient de s’occuper de la réalité des faits car, à défaut, le réveil ne peut qu’être difficile. Sous la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au temps de la jeunesse de la génération du baby-boom, le contrôle concernait une population moins nombreuse que celle de la masse que l’on connaît au temps du papy-boom/granny-boom. Les contours de la démographie importent pour poser les dispositions adaptées. Il s’agit d’un champ où il faut savoir ne pas couper la théorie de la pratique. Le droit doit se rapprocher des faits pour espérer appréhender les difficultés non abstraitement, avec la vision d’un monde parfait, mais pragmatiquement, afin de faire du mieux possible, avec les moyens du bord.

Mécanisme du contrôle. En bref, au-delà de la réalisation de l’inventaire à l’entrée dans la protection judiciaire et de son actualisation en cours de mesure3, il est prévu l’établissement d’un compte de gestion, avec ses pièces justificatives utiles annexées4, selon une fréquence annuelle classique5. En effet, cette périodicité était retenue auparavant6. Précisons que le point de départ se calcule par année civile et que le texte est applicable, sauf décision contraire du juge, pour le délai7. Le compte doit être vérifié car soumis à approbation afin de peser sa conformité, ce qui peut entraîner des difficultés. En fin de protection ou de mission, un même compte et un bilan sur les années écoulées s’imposent pour la reddition8.

Mesures concernées par le contrôle. Quels sont les « enjeux » du contrôle de la gestion patrimoniale ? Le pluriel s’imposant, il faut s’essayer à une approche diversifiée. Le premier enjeu est de savoir comment a fonctionné la mesure en place lorsqu’elle est soumise audit contrôle9. C’est le cas pour les mesures judiciaires et, au moins partiellement, par renvoi, pour les mandats de protection future, pour lesquels il convient aussi de tenir compte des modalités fixées contractuellement pour le compte de gestion10. Comme la tutelle, la curatelle renforcée – qui contient une part de représentation par le curateur – est soumise à ces dispositions11. Il en va de même pour le mandataire spécial en sauvegarde de justice12. Par extension, est comprise la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)13, mesure sociale14.

Exclusion de l’habilitation familiale. En revanche, en l’état, l’habilitation familiale, quelle que soit son organisation, n’est pas soumise à ce type de contrôle. C’est parfois critiqué avec véhémence par certains extrapolant les abus possibles afin de généraliser la condamnation de la mesure hybride qui a son succès statistique confirmé, exercice après exercice depuis sa création. Cette situation dans cette mesure exercée par des proches15 s’explique et se nuance. Le débat existe.

Protection juridique, l’habilitation familiale doit incontestablement demeurer, en droit et en fait, sous la surveillance du juge et du procureur de la République, comme toute mesure16. Ceux-ci pourraient s’intéresser à la gestion patrimoniale effectuée en cours de mesure, ce qui peut inciter, par précaution, à tenir des comptes sérieux, voire à réaliser spontanément un inventaire – prudence élémentaire à conseiller car les proches endormis de la protection ont souvent un réveil brutal lors de l’ouverture de la succession. En pratique, la crainte de la responsabilité future peut discipliner des comportements en marge de tout ordre de la loi relatif au contrôle des comptes17. La régulation des comportements n’est pas exclusivement textuelle, y compris dans un pays de droit écrit. Officialisation de la protection d’une personne vulnérable, par comparaison à une procuration dans laquelle le contrôle du mandataire par le mandant affaibli est le plus souvent une illusion18, l’habilitation familiale n’exclut pas toute forme de contrôle, même s’il ne correspond pas à celui des mesures judiciaires qui comprennent, néanmoins, une faculté de dispense dudit contrôle dès lors supprimé par le juge se prononçant à ce sujet.

Appréciation nuancée. Lorsque la mesure est en place au sein d’une famille harmonieuse, comme le prévoit la loi19, la conséquence de la confiance accordée peut être perçue comme l’équivalent implicite de la double signature pour l’approbation des comptes des organes de la protection20. En l’absence d’organe subrogé, deux personnes habilitées peuvent aussi exercer une surveillance réciproque. En toute hypothèse, l’alerte peut se manifester au sujet d’une gestion douteuse21. En outre, il ne faut pas négliger, éventuellement, la mise en œuvre de l’obligation alimentaire pour certaines personnes habilitées22. Plonger son proche dans le besoin peut, à l’occasion, se payer. Bâtie à l’origine sur la technique de la représentation, avec alors dans sa cohérence d’ensemble un renvoi au modèle du mandat de droit commun23, notamment pour la responsabilité de la personne habilitée24, l’habilitation familiale par représentation obéit toujours à la règle compatible de la reddition des comptes imposée au mandataire25. Il faut donc fournir des éléments, partant les conserver afin de prouver et de montrer rétrospectivement la qualité de la gestion. Malgré l’évolution de l’architecture première par l’introduction de la technique de l’assistance, ajoutée en option en 2019, le droit commun a vocation large à s’appliquer puisque les chiffres expriment, en fait, un recours écrasant à la modalité de la représentation pour cette mesure.

Périmètre de la soumission au contrôle. Il demeure que, pour alléger leur charge, les juges pourraient parfois choisir la mise en place d’une habilitation familiale de manière inappropriée (sans concorde familiale ; avec des oppositions d’intérêts manifestes ; une gestion défaillante…) pour ne pas dire aveuglément abusive. De façon générale, on critiquera vertement la pratique administrative de certaines juridictions qui archivent le dossier, une fois l’habilitation prononcée, pour se débarrasser de leur devoir, soumis à responsabilité26. Cette démission est inadmissible. Il faut conserver un droit de regard actif sur toute mesure. Mais, si le nombre croissant des habilitations ne correspondait pas toujours à la philosophie légale de la confiance à avoir dans des proches devant être dignes de celle-ci, il faudrait se résoudre à faire évoluer la loi voulue, simple de compréhension, afin d’instaurer un contrôle plus rigoureux. Pour discipliner les juges, ce contrôle pourrait même leur être confié, quitte à prévoir une assistance27 ! Le changement de la loi pourrait intervenir afin de tenter de contrecarrer une pratique déviante. Un enjeu futur pourrait donc être celui du périmètre du contrôle quant aux mesures incluses.

Regard rétrospectif. Le fonctionnement de la mesure est censé être scruté par le contrôle. Ce regard en arrière permet d’apprécier la mise en œuvre de la protection accordée à tel majeur et ses résultats. A priori, cela intéresse moins les grandes envolées du comité de suivi des droits de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, dite de l’ONU, dont l’objet large est bien moins spécifique que celle, également ratifiée et en vigueur depuis le 1er janvier 2009, qu’est la convention sur la protection internationale des adultes, dite de La Haye, dédiée clairement à la protection juridique, qui nous semble en toute hypothèse prioritaire. Pourtant, c’est la réalité tangible de la vie concrète de la protection juridique.

Analyse prospective. Autre enjeu : en se projetant vers l’avenir, des éléments pourraient être recueillis en vue d’actions en responsabilité contre les protagonistes de la protection juridique. Confidentiel28, le compte de gestion peut toutefois être diffusé auprès de différents destinataires selon certaines conditions, déjà en cours de protection. Cette transparence de principe est jugée nécessaire29.

L’organe doit remettre annuellement une copie du compte et des pièces justificatives à la personne protégée et à l’organe subrogé s’il existe30. Pour d’autres personnes, ce n’est que si l’organe principal l’estime utile qu’il fera une telle remise31. De plus, certains proches peuvent avoir un accès conditionné pour une remise intégrale ou partielle, à leurs frais. Il est ainsi prévu : « le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents »32. Cet intérêt est souverainement apprécié. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours33.

Au regard du régime de communauté des époux en place, critique peut être faite de la restriction de l’accès d’un conjoint du majeur protégé, comme un partenaire pacsé en indivision34. Si la personne dans une forme de conjugalité avec le majeur n’a pas profité de la préférence familiale pour exercer la mesure35, le filtre légal n’est peut-être pas sans justification, peut-on penser. En toute hypothèse, dès lors que l’opposition de la personne protégée suffisamment apte s’est manifestée, le juge doit refuser la communication du compte de gestion36. Ce droit de blocage doit être respecté. Le veto ferme l’accès aux informations utiles pour l’exercice d’une action, du moins jusqu’au décès de son titulaire. Disposant du renseignement, du vivant du majeur protégé ou à sa mort, certains pourraient agir en responsabilité.

Efficacité. À titre d’enseignement plus général, les règles du contrôle pourraient évoluer dans le but de leur amélioration. Il faut observer l’application du dispositif pour en tirer des leçons37. Il a pu être observé qu’au-delà des textes disponibles à telle ou telle période, la mise en œuvre concrète des règles importe38. En définitive, l’enjeu essentiel est la ligne d’une politique publique : comment rendre le plus efficace possible le contrôle de la gestion patrimoniale des majeurs protégés ? Corrélativement, il faut se demander quels instruments utiliser et quels acteurs sélectionner. Encore, il faut songer à l’imputation de la charge financière d’un tel contrôle.

Mouvement de déjudiciarisation relative. Dans cette optique, si l’on se situe à partir des années 1960, après la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du Code civil relatives à la tutelle et à l’émancipation et la loi n° 68-5 portant réforme du droit des incapables majeurs, jusqu’à aujourd’hui (six décennies), notre droit a connu un mouvement progressif de retrait du juge – de sa position de première ligne, tout du moins –, dans la nouvelle logique de déjudiciarisation de la protection juridique qui est ici une déjudiciarisation relative. Dans le cadre imparti39, on ne saurait s’attarder sur l’historique du glissement par étapes du juge des tutelles ou du greffe vers d’autres acteurs du contrôle, amorcé dès les années 1990, avec la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative40.

Distinction du contrôle des comptes du mineur. On signalera simplement la différence de textes entre mineurs sous tutelle41 et majeurs protégés42 conduisant à la dissociation de régime, même si la dispense possible de contrôle est commune43. L’introduction du texte consacré exclusivement au mineur résulte de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (art. 30)44. Pour le mineur, est conservée la remise annuelle du compte de gestion par le tuteur45, après vérification du subrogé tuteur et transmission de ses observations46, au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire47. Le nombre a priori plus réduit a-t-il forgé le maintien d’un tel mode ? En toute hypothèse, on s’aperçoit que la difficulté n’est pas celle de la compétence du juge qui peut toujours, de surcroît, obtenir une assistance technique. L’essentiel reste un choix politique. Pour le mineur, le directeur peut se faire assister dans sa mission de contrôle par un commissaire de justice48 remplaçant l’huissier de justice figurant dans l’ancienne version49. Il reste que la mission peut être déléguée à un subrogé tuteur qui assume alors pleinement le contrôle50. Et même, aux frais du mineur, le recours au professionnel qualifié est ouvert51, dans l’optique de déjudiciarisation52. On retrouve l’inspiration du « technicien »53 auquel a succédé depuis le professionnel qualifié, qui était visé par la loi de 2007, par un texte applicable aussi bien au mineur sous tutelle qu’au majeur protégé54.

Rôle du juge. Il faut observer que le juge des contentieux de la protection conserve, en amont, un rôle de décision d’organisation du contrôle, ou, en aval, d’intervention pour une appréciation. On ne saurait consacrer un retrait total du juge en ce domaine, bien que l’on puisse deviner, pour telle ou telle raison, les limites de son intervention55.

Défaillance avérée du contrôle. Au sujet de la réforme de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, il sera simplement rappelé le constat accablant de la Cour des comptes dans son rapport de 2016, La protection juridique des majeurs : une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante56. Nous avons eu une réaction énergique avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice57. Chacun aura relevé l’orientation résultant de l’intitulé de la loi qui fixe le cadre actuel du contrôle. On s’occupe prioritairement de la justice.

Entrée en vigueur. Un droit transitoire a été aménagé. Certaines dispositions sont entrées en vigueur dès le 25 mars 2019. Pour d’autres, visant le contrôle par des professionnels qualifiés, la date d’entrée en vigueur devait résulter d’un décret avec la limite du 31 décembre 2023, selon l’article 109, X, de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 : « L’article 30 s’applique dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 512 du Code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l’approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolues au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi »58.

Textes complémentaires adoptés. Attendu patiemment, en décalage de six mois59, le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l’article 512 du Code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, qui est fondamental en ce domaine, est enfin arrivé et est entrée en vigueur le 4 juillet 2024. Il convient de tenir compte de sa validité en attendant l’issue d’un recours devant le Conseil d’État pour excès de pouvoir par des fédérations de mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM)60. Sans préjuger de son issue, on soulignera l’optimisme des plaideurs face à une décision politique fermement arrêtée.

On mentionnera un complément de détail par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées61. Le champ territorial du dispositif gagne les terres ultramarines62. Des dispositions ont été adaptées en ce sens63.

Le décret du 2 juillet 2024 a été immédiatement suivi de deux arrêtés du 4 juillet 2024 : l’un relatif aux modèles de compte de gestion, d’attestation d’approbation et de rapport de difficulté64 ; l’autre fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du Code civil65. Leur entrée en vigueur a été prévue le lendemain de leur publication.

Circulaire. L’administration vient de faire son œuvre explicative de ce qu’elle qualifie de réforme : c’est la circulaire de la direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) du 24 septembre 2024 de présentation des dispositions relatives au contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés par un professionnel qualifié, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l’article 512 du Code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, de l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du Code civil, et de l’arrêté du 4 juillet 2024 relatif aux modèles de compte de gestion, d’attestation d’approbation et de rapport de difficulté66. Elle est accompagnée de plusieurs annexes comprenant notamment des modèles de courriers d’informations. L’objectif est de faciliter la mise en œuvre du dispositif. Simple rappel de sources : dans les normes applicables, la circulaire a son rang inférieur quant à la contrainte.

Il est précisé que, pour la mission portant sur l’exercice achevé au 31 décembre 2023, le contrôle demeure soumis au directeur des services du greffe ou d’un technicien selon le droit applicable antérieurement à la loi de 2019. Le tempérament est la mise en œuvre immédiate du contrôle interne. En revanche, s’agissant de la période commencée au 1er janvier 2024, en l’absence de contrôle interne, « seul un professionnel qualifié peut être désigné pour procéder au contrôle »67, qui aura donc lieu concrètement en 2025.

Corpus. Au sein du titre XII « De la gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle », il faut se reporter au chapitre II « De l’établissement, de la vérification et de l’approbation des comptes », c’est-à-dire les articles 510 à 514 du Code civil, soit six articles, dont cinq consacrés aux majeurs, et hors celui suivant sur la prescription68. Un seul a conservé la rédaction d’origine de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 : c’est l’article 510 ; un autre a été créé par la loi du 23 mars 2019 : c’est l’article 513-1. Il faut se reporter encore au Code de procédure civile avec des dispositions récentes69. Nous disposons donc de textes mais, aujourd’hui, d’une jurisprudence famélique pour ce qui concerne la Cour de cassation. Il y a encore peu de jurisprudence sur ces questions, encore moins que sur celle de la responsabilité des acteurs de la protection juridique70.

Démarche. Il convient de s’intéresser de façon détaillée au contenu technique de ce corpus déjà commenté par la doctrine, sur tel ou tel aspect, à laquelle nous renvoyons71. On se concentrera sur l’exposé des règles forgées par une évocation des lignes de force. En synthèse abrupte : par suite du constat avéré de l’inefficience du contrôle72, c’est l’aventure d’une privatisation du contrôle (I) dont on espère une efficacité meilleure (II).