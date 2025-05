Les relations inconscientes entre personne, patrimoine et identité

Le patrimoine se définit comme l’ensemble des droits et obligations d’une personne, ce que formalise un bilan comptable en distinguant l’actif du passif. Dans sa conception originelle, l’actif répond du passif, les créances des dettes : chaque fois qu’une personne n’exécute pas une prestation qu’elle s’est engagée de réaliser, elle peut être tenue de dédommager son cocontractant sur l’ensemble de son patrimoine, faute de quoi elle s’expose à d’éventuelles saisies sur ses biens. Le patrimoine présente deux faces : une face statique – faire état des biens dont la personne est propriétaire ; une face dynamique, les obligations, c’est-à-dire principalement les contrats qui ont pour objet de faire fructifier le patrimoine. Le patrimoine est ainsi lié à la notion de personne que celle-ci soit une personne physique ou une personne morale comme une association ou une société commerciale.

Cette homologie entre patrimoine et personne est tellement évidente que l’encyclopédie Dalloz consacre un article à la notion de patrimoine mais non à la notion de personne4. D’où la règle qui constitue un véritable axiome : toute personne naît avec un patrimoine ; au décès, le patrimoine se transmet aux héritiers. Somme toute, le génie du droit français est d’avoir rendu interchangeable ce que le psychanalyste Erich Fromm appelle le choix de l’avenir de l’homme entre l’être, la personne et l’avoir, le patrimoine. Et l’auteur de préciser : « Le point essentiel n’est pas tellement ce qu’est le contenu du moi mais que le moi soit ressenti comme un objet que chacun possède et que cet objet soit à la base de notre sentiment d’identité »5 (c’est nous qui soulignons). Autrement dit, nous disposons d’un diptyque, l’être, la personne et l’avoir, le patrimoine ; la conjugaison de l’être avec l’avoir est au cœur de la formation de l’identité de l’individu. L’évolution de la langue française ne dit pas autre chose : le mot « jouissance » désigne à la fois le fait de tirer profit de quelque chose et le fait d’éprouver un plaisir de nature sexuelle. Mention spéciale à Stendhal qui introduit la monnaie dans sa définition de l’amour : « L’amour est la seule passion qui se paie d’une monnaie qu’elle fabrique elle-même ». Cette articulation entre patrimoine, personne – le diptyque – avec l’identité, permet de distinguer droit et psychanalyse : le droit fait la jonction entre la personne et le patrimoine ; la psychanalyse fait la jonction entre l’identité et la personne, chaque courant, schématiquement le courant freudien (A), le courant lacanien (B) et les autres (C) pouvant être distingué en fonction de sa conception de la règle de droit.

A – Le courant freudien

Il est difficile de séparer la pensée de Freud du cadre juridique dans lequel elle se développe.

À l’époque où Freud écrit, le juriste Hans Kelsen est son pendant juridique : le second conceptualise les relations dans la sphère publique régie par la dissolution de l’identité dans la généralisation du principe d’égalité ; le premier comprend que l’égalité érigée comme principe casse les hiérarchies familiales et renvoie l’identité dans la sphère privée. L’un comme l’autre essaient de répondre à la crise d’identité de la société viennoise présente depuis le début du XXe siècle en raison du statut particulier de cette ville – capitale d’Empire – et accentuée par la dissolution de l’empire austro-hongrois après la Première Guerre mondiale. Le lien entre ces deux auteurs est loin d’être anecdotique ou artificiel : Kelsen a publié un important article sur la psychologie sociale dans la revue de psychanalyse fondée par Freud ; la notion de surmoi conceptualisée par Freud, « une des instances de la personnalité… son rôle est assimilable à celui d’un juge », serait d’ailleurs le résultat d’une inflexion de la pensée de Freud sous l’influence de… Kelsen6. On peut donc légitimement considérer que les troubles de l’individu identifiés par la psychanalyse sont intrinsèquement liés à la conception du sujet de droit propre à chaque époque. Les névroses « présentent des analogies frappantes et profondes avec les productions sociales »7, phénomène pourrait-on dire d’autant plus accentué dans un cadre juridique au sein duquel la conception du sujet de droit n’est « qu’une idéologie destinée à soutenir un système politique fondé sur le principe de la propriété privée »8.

Dans ce cadre, le débat récurrent sur la difficulté d’évaluer les effets d’une cure psychanalytique illustre un enjeu plus large : la préservation de pratiques privées dans un contexte social où les frontières entre sphère publique et sphère privée deviennent de plus en plus perméables. L’évaluation, en ce qu’elle redéfinit les relations entre les individus ainsi que leur rapport aux choses, tend à les réduire à une dimension purement technique.

La psychanalyse propose de créer un terrain privé, non-juridique, dans lequel les paroles des patients sont dégagées de toute contrainte juridique. Pour cette raison, les débats sur la durée des consultations sont loin d’être anodins : l’excommunication de Jacques Lacan de l’Association psychanalytique internationale porte précisément sur ce qu’il appelle « la pierre d’angle », soit la question de la durée des séances. Pourquoi codifier la durée d’une séance de psychanalyse à partir du moment où l’inconscient de l’analysant peut se manifester indépendamment de toute contrainte temporelle ? Se pose alors la question consumériste par excellence : à quoi le patient est-il légitimement en droit de s’attendre lorsqu’il paye une séance ? Elle rebondit sur le prix de la séance : il n’y a ni fondement ni de justification au prix fixé car la relation entre l’analyste et l’analysant est une relation a-juridique. Il n’y a pas non plus de pratiques codifiées concernant la durée d’une cure. Analyse avec fin ou analyse sans fin pour parler comme Freud : « Demandons-nous en effet s’il y a vraiment pour l’analyse un terme naturel et s’il nous est possible de la mener jusqu’à ce terme ». Le complexe d’Œdipe9 ne peut se vivre qu’en privé, dans le non-dit, sauf à créer un traumatisme et justifier une intervention de la puissance publique pour mettre fin à la transgression du tabou. Vouloir juridiciser la psychanalyse, encadrer le prix de la séance, sa durée ainsi que celle de la cure revient à en casser l’essence. La psychanalyse comme escroquerie, pour reprendre un qualificatif de Jacques Lacan dans un sens qui se veut distinct du sens juridique mais qui ne peut complètement s’en détacher.

C’est en effet toute l’ambiguïté du courant lacanien qui se distingue par une plus forte imprégnation du cadre juridique.