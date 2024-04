Loi du 19 février 2024 sur le droit des enfants au respect de leur image : l’illustration parfaite d’un texte incohérent, inutile et incomplet ?

docteur HDR en droit privé et sciences criminelles, titulaire de la chaire Enfance et Familles du C3RD (Centre de Recherche sur les Relations entre le Risque et le Droit), enseignant-chercheur à l’université catholique de Lille

La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants modifie plusieurs articles du Code civil relatifs à l’autorité parentale afin que l’image des enfants soit mieux protégée dans un contexte de surexposition de nombre d’entre eux sur internet, notamment par leurs propres parents. Bien que fondée sur des intentions louables et des données chiffrées particulièrement inquiétantes, cette loi ne fait que réaffirmer ou préciser des principes déjà existants au sein du Code civil et génère de regrettables incohérences sur le fond et sur la forme. De surcroît, le législateur est resté sourd aux préconisations de la doctrine dont la mise en œuvre aurait pourtant réellement contribué à améliorer la protection de l’image des enfants sur internet.

L. n° 2024-120, 19 févr. 2024, visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants

« 300 millions de photographies sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux », « quatre adolescents sur dix trouveraient que leurs parents les exposent trop sur internet », « un enfant apparaît [en moyenne] sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans », « 50 % des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux »1.

Ces chiffres vertigineux, rappelés par les auteurs de la proposition de loi sur le droit à l’image des enfants déposée en janvier 2023, rendent compte de l’ampleur du phénomène et de la nécessité d’une prise de conscience des parents quant aux conséquences gravissimes qu’est susceptible d’emporter la diffusion sur internet de photos ou de vidéos mettant en scène leurs enfants. S’ils n’en ont pas le monopole, les parents sont en effet les principaux concernés par la publication de contenus relatifs à leurs enfants, pratique désignée sous le terme sharenting2, à laquelle beaucoup s’adonnent avec une étonnante naïveté s’agissant des dangers que la diffusion d’images représentant leur enfant pourrait causer. Ces dangers ont été rappelés par la Défenseure des droits et le Défenseur des enfants dans leur rapport de 2022 sur le droit de l’enfant au respect de sa vie privée : « harcèlement, chantage, exploitation sexuelle »3. En conséquence, les rédacteurs de la proposition de loi ont estimé que, « dans une société de plus en plus numérisée, le respect de la vie privée des enfants s’impose aujourd’hui comme une condition de leur sécurité, de leur bien-être et de leur épanouissement »4. Nul ne saurait contester cet évident constat. Pour autant, une intervention législative était-elle la meilleure façon d’assurer la protection des enfants et de leur image ? Une prise de conscience ne passe-t-elle pas davantage par une approche pédagogique visant à prévenir des dangers de l’exposition des enfants sur internet plutôt que par la voie du législateur ? Si l’on pouvait pressentir des insuffisances, la loi finalement adoptée5 n’a fait que confirmer nos craintes tant elle multiplie les aberrations et dispositions superflues dans un domaine où il y avait pourtant beaucoup à faire au vu des pertinentes préconisations de la doctrine.

La loi du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants6 comprend des dispositions relatives à la protection de la vie privée du mineur7 et consacre législativement le droit à l’image, qui est une création prétorienne8. Jusqu’à cette loi, le droit à l’image était protégé par la jurisprudence mais n’était pas mentionné dans le Code civil. C’est donc par le prisme des droits de l’enfant que le droit à l’image est introduit dans le Code civil, au sein des dispositions relatives à l’autorité parentale. La loi du 19 février 2024 comporte en effet quatre articles dont l’objectif était d’encadrer l’exercice par les parents du droit à l’image de leur enfant9. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la fois dans un contexte où les parents s’entendent sur les décisions à prendre concernant la vie privée et le droit à l’image de leur enfant, lesquels sont désormais expressément visés au titre de leurs prérogatives parentales (I) et dans les situations où les parents sont en conflit et où l’un d’entre eux risque de ne pas respecter la coparentalité dans l’usage qu’il fait de l’image de l’enfant (II).

I – Prérogatives parentales et protection du droit à l’image de l’enfant Trois des modifications apportées par la loi du 19 février 2024 aux dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale et à son exercice avaient pour ambition, d’une part, de préciser le domaine des prérogatives parentales en y intégrant la protection de la vie privée de l’enfant10 (A) et, d’autre part, d’en étendre les limites (B). A – La définition de l’autorité parentale complétée par la protection de la vie privée de l’enfant La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale11 a défini celle-ci au sein de l’article 371-1 du Code civil : outre qu’elle est « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », l’autorité parentale appartient aux parents pour « protéger [leur enfant] dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Le « triptyque » traditionnel sécurité/santé/moralité, qui date de la loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale12, n’avait pas été modifié depuis. Il conviendra désormais de parler d’un « quadriptyque », car la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 a inséré les mots « vie privée » à la définition de l’autorité parentale figurant à l’article 371-1 du Code civil. Les parents d’un enfant mineur sont donc dorénavant les protecteurs de « sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité », chacune de ces composantes étant à présent mises sur le même plan. Le droit au respect de la vie privée a été inséré par la loi du 17 juillet 197013 à l’article 9 du Code civil. Ce texte affirme sobrement que « chacun a droit au respect de sa vie privée » et envisage les mesures pouvant être ordonnées par le juge afin d’empêcher ou de faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. S’il apparaissait que, pour un mineur, ce droit était exercé par ses parents en leur qualité de représentants légaux14, désormais la loi investit expressément les parents, en tant que titulaires de l’autorité parentale, du droit et du devoir de protéger la vie privée de leur progéniture. L’étendue de cette prérogative parentale nouvellement affirmée est complexe à délimiter avec précision. En effet, si la vie privée s’entend « d’une “sphère d’intimité”, d’un espace que les personnes veulent garder à l’abri du regard des tiers »15, son contenu est particulièrement malaisé à déterminer avec précision à un instant T, tant la vie privée est « une notion évolutive » qui « s’apprécie à un moment donné (…) de la jurisprudence » et se meut « en symbiose avec la société dans laquelle elle évolue »16. En l’état actuel de la jurisprudence, il est loisible de considérer que relèvent de la vie privée de l’enfant, et doivent à ce titre être protégées par ses parents, les informations relatives à sa vie familiale et à sa vie affective, celles concernant sa santé, sa sexualité, son identité de genre, un état de grossesse, celles tenant à ses convictions personnelles, politiques, philosophiques et religieuses, celles liées à sa scolarité et ses loisirs, ou encore les informations relatives à son domicile, son patrimoine, ses correspondances, etc. L’introduction de la protection de la vie privée de l’enfant au sein des prérogatives de l’autorité parentale se veut justifiée dans un contexte où le quotidien des enfants est de plus en plus exposé dans la sphère numérique, mais il est manifeste que cet ajout a surtout une portée symbolique et qu’il ne bouleversera pas les pratiques. L’enfant mineur ne pouvant agir lui-même en justice pour remettre en cause la façon dont ses parents protègent insuffisamment voire affichent sa vie privée17, il se trouve fatalement démuni face à ces conduites parentales et n’a aucun véritable moyen de contraindre ses père et mère à respecter effectivement sa vie privée. B – L’exercice de l’autorité parentale limité par la protection du droit à l’image de l’enfant Consacré au sein du Code civil par la loi du 19 février 2024, le droit à l’image constitue désormais un droit expressément reconnu au bénéfice des enfants. S’il revient aux parents, en tant que représentants légaux, d’exercer le droit à l’image de leur enfant, ils ne peuvent toutefois pas le faire de manière totalement discrétionnaire, notamment parce que, comme pour chacune de leurs prérogatives, ils doivent agir dans l’intérêt de leur progéniture18. Cette affirmation, qui pourtant pouvait déjà parfaitement être faite auparavant, aurait a priori été renforcée, puisque la loi de 2024 semble avoir encadré et limité les prérogatives des parents en matière de droit à l’image de leur enfant, d’une part en prévoyant que ce dernier doit être associé à la mise en œuvre de son droit, d’autre part en créant un nouveau cas de délégation de l’exercice de l’autorité parentale. Néanmoins, derrière les apparences, se pose la question de l’opportunité de ces récentes dispositions. En premier lieu, pour la mise en œuvre de toutes leurs prérogatives de l’autorité parentale, les parents doivent s’enquérir de l’avis de leur enfant. En effet, dans la lignée de l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui reconnaît à l’enfant capable de discernement un droit de participer aux décisions l’intéressant19, la loi du 4 mars 2002 a indiqué à l’article 371-1 relatif à l’autorité parentale que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité »20. Ce texte invite les parents à faire participer leur enfant à toutes les décisions qu’ils prennent à son sujet, que ce soit concernant la fixation de sa résidence, sa santé, sa scolarité, ses loisirs, sa pratique religieuse… ou encore la diffusion de son image. Il n’était donc absolument pas nécessaire de viser spécifiquement l’exercice du droit à l’image au titre de l’association de l’enfant aux décisions parentales. Or c’est le choix qu’a fait le législateur avec la loi du 19 février 2024, laquelle a créé dans le Code civil un nouvel article 372-1, dont le second alinéa affirme que « les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité ». Outre que cette précision n’était en rien nécessaire puisque déjà induite par le principe – qu’il convient désormais de qualifier de « général » – d’association de l’enfant aux décisions prises par ses parents, cet ajout crée une gêne quant à l’échelle des valeurs concernées : dorénavant les parents sont explicitement tenus d’associer leur enfant à l’exercice de son droit à l’image, mais le Code civil ne les exhorte pas expressément à le faire pour les décisions qu’ils prennent à propos de sa santé, de sa scolarité ou encore de son éducation religieuse. Les dispositions nouvelles conduisent ainsi à une regrettable incohérence sur le fond et témoignent du cloisonnement des réflexions en matière de protection de l’enfant et d’autorité parentale, comme dans bien d’autres domaines du droit21. Un réel progrès aurait été d’exiger le consentement de l’enfant ayant atteint un certain âge à la diffusion de son image, notamment par ses parents, comme le souhaitait une partie de la doctrine. Ainsi il a pu être préconisé, au sujet des parents « influenceurs », qu’ils ne puissent jamais utiliser l’image de leur enfant « influenceur par ricochet » s’il est âgé de moins de 13 ans et que, au-delà de cet âge de 13 ans, la diffusion de son image soit subordonnée à l’obtention de son consentement préalable22. Le même seuil d’âge a été envisagé pour l’exigence du consentement de l’enfant à la publication, sur les réseaux sociaux, de photos le représentant : il était recommandé qu’aucune publication de l’image de l’enfant ne puisse être faite sans son approbation expresse s’il est âgé de plus de 13 ans23. Malheureusement le législateur est resté sourd à de telles préconisations dont la mise en œuvre aurait pourtant, à la différence des dispositions issues de la loi du 19 février 2024, eu un véritable impact sur la protection de l’image des enfants. L’on peut tout autant regretter que le législateur n’ait pas entendu les appels de la doctrine en faveur de la possibilité pour l’enfant d’initier une procédure judiciaire lorsque ses parents agissent à rebours de son intérêt, notamment en diffusant des photos de lui sur la toile. Ainsi, dès lors que la pratique du sharenting « porte atteinte aux droits à la vie privée des mineurs sans que ceux-ci puissent réagir efficacement du fait de leur manque d’autonomie procédurale », il a été préconisé, « pour lutter contre les abus liés à cette pratique et aux dommages qui en résultent, de faciliter la saisine des [juridictions] par les enfants eux-mêmes »24. Approuvant une telle proposition, nous ne pouvons que reprendre ici une recommandation déjà faite à plusieurs reprises et encourager le législateur à reconnaître aux mineurs, sous certaines conditions, la possibilité de déclencher une procédure devant le juge aux affaires familiales lorsque ses parents nuisent à son intérêt25. De cette façon, le juge aux affaires familiales pourrait prendre des mesures visant à protéger l’image de l’enfant, par exemple l’interdiction de publier sur internet des photos ou vidéos de lui sans son accord préalable. De lege lata, l’incapacité juridique du mineur l’empêche d’agir en justice et, comme nous le verrons ultérieurement, il n’y a qu’en cas de désaccord parental que le juge peut être saisi par l’un des parents aux fins qu’il interdise à l’autre de diffuser l’image de leur enfant. En second lieu, la loi du 19 février 2024 a prévu un nouveau cas de délégation partielle de l’exercice de l’autorité parentale en insérant un nouvel alinéa à l’article 377 du Code civil. Selon celui-ci, « lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant ». Avant cet ajout, le juge aux affaires familiales avait déjà la possibilité de ne déléguer que l’exercice du droit à l’image de l’enfant, puisqu’il peut choisir entre une délégation totale de l’autorité parentale ou une délégation partielle, ne portant que sur certaines prérogatives de cette autorité26 (précisons cependant que nous n’avons connaissance d’aucune décision antérieure à la loi de 2024 qui aurait prononcé uniquement une délégation de l’exercice du droit à l’image d’un enfant). Mais la délégation de l’exercice de l’autorité parentale ne pouvait être imposée aux parents que dans certaines situations limitativement énumérées27 et non être décidée par le juge au motif que les parents avaient diffusé l’image de leur enfant d’une façon portant atteinte à sa dignité ou à son intégrité. C’est désormais chose faite avec la présente loi qui a donc introduit un nouveau fondement à une possible délégation partielle de l’exercice de l’autorité parentale. De nouveau, l’on ne peut que constater l’absurdité induite par ces dispositions quant à l’échelle des valeurs protégées. Le juge aux affaires familiales peut-il ordonner la délégation de l’exercice du droit de prendre les décisions relatives à la santé de l’enfant lorsque ses parents prennent des décisions qui la menacent ? Non. Peut-il prononcer la délégation de l’exercice du droit de prendre les décisions relatives à la scolarité de l’enfant ou à sa pratique religieuse lorsque ses parents portent atteinte à son droit à l’éducation ou à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion28 ? Pas davantage. Aucun de ces cas de délégation n’étant prévu par les textes, le juge aux affaires familiales ne pourra pas être saisi en pareilles situations. En revanche, depuis la loi du 19 février 2024, il peut l’être aux fins de déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. Sans nier que la diffusion d’images représentant l’enfant peut entraîner des conséquences extrêmement graves, l’on ne saurait sérieusement affirmer que le devoir des parents de protéger la santé de leur enfant est moins important que celui de protéger son image. Ainsi fallait-il envisager la délégation partielle de l’exercice de l’autorité parentale pour chacune des prérogatives de celle-ci… ou bien s’abstenir. L’on pouvait en effet considérer que lorsque les parents mettent leur enfant en danger – notamment par une utilisation de son image portant atteinte à sa dignité ou à son intégrité – c’est sur le terrain de l’assistance éducative qu’il convient de se situer29 et donc qu’il faut privilégier une saisine du juge des enfants aux fins qu’il garantisse la protection de l’enfant par le prononcé d’une mesure d’assistance éducative30. À ce sujet, peut-être était-il souhaitable d’étendre la possibilité pour le juge des enfants d’autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié à accomplir certains actes de l’autorité parentale. En l’état du droit positif, le juge des enfants peut, sous certaines conditions, autoriser ceux auprès desquels l’enfant est placé à exercer des actes déterminés de l’autorité parentale uniquement dans trois situations31. Il aurait sans doute été pertinent d’élargir cette possibilité aux situations dans lesquelles les parents prennent des décisions contraires à l’intérêt de leur enfant dans les différents domaines de sa vie : santé, scolarité, religion, droit à l’image, etc. En n’envisageant la protection de l’enfant que sous le prisme du droit à l’image, le législateur n’a pas saisi l’occasion qu’il avait d’assurer une meilleure protection des enfants dans toutes les sphères de leur vie et quelle que soit leur situation : qu’ils vivent avec leurs deux parents ou l’un d’entre eux ou qu’ils aient fait l’objet d’une mesure de placement.