Cautionnement : la limitation des effets de la compensation par voie principale

2. En limitant les effets de la compensation opérée (A), la solution apparaît justifiée au regard de la nature indemnitaire de la créance de la caution (B).

A – Les effets limités de la compensation réalisée entre le créancier et la caution

3. Conformément à l’article 1234 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la compensation constitue l’une des causes d’extinction de l’obligation de règlement.

En l’espèce, la caution non concernée par la compensation et ses deux cofidéjusseurs faisaient justement valoir que ces deux derniers avaient déjà réglé l’intégralité de la créance, laquelle était par conséquent éteinte lorsque la banque avait engagé ses poursuites à l’encontre de la troisième caution. Selon elles, « si la caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son cofidéjusseur, elle peut se prévaloir de l’extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie ».

4. La compensation opérée éteint l’obligation de la caution concernée mais l’extinction de la dette garantie bénéficie-t-elle au débiteur principal et à l’ensemble des cofidéjusseurs ? Sur ce point, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait l’objet d’une évolution, laquelle sera brièvement rappelée.

Dans un premier temps, opérant un revirement de jurisprudence1, la chambre commerciale avait, dans une décision du 13 décembre 2005, admis que « si la caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son cofidéjusseur, elle peut se prévaloir de l’extinction totale ou partielle, par compensation de la dette garantie »2. Autrement dit, la compensation intervenue entre l’une des cautions et le créancier bénéficie également aux autres cofidéjusseurs. Confirmée à plusieurs reprises3, cette jurisprudence était précisément celle invoquée par les cautions à l’appui de leur raisonnement dans l’arrêt rapporté. Cette solution a également été retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 22 février 20124.

Dans un second temps, la chambre commerciale a, dans un arrêt 13 mars 2012, adopté une solution différente. Dans son avis, Mme Batut, l’avocate générale, soutenait que l’effet extinctif de la compensation devait entraîner la libération du débiteur principal et de l’ensemble des cofidéjusseurs. Son avis n’a pas été suivi par la chambre commerciale, laquelle considère qu’« il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du Code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la caution »5. La portée de la compensation se trouve ainsi limitée : si elle éteint l’obligation accessoire de la caution titulaire de la créance d’indemnité à l’égard du créancier, la compensation opérée n’a cependant pas pour effet d’éteindre l’obligation principale. Seule la caution qui bénéficie de cette compensation voit sa dette éteinte à due concurrence. Il en résulte que le créancier peut exercer un recours en paiement contre le débiteur principal ou encore contre le cofidéjusseur non concerné par la compensation.

Dans l’arrêt commenté, le pourvoi formé par les cofidéjusseurs invitait de nouveau la chambre commerciale à se prononcer sur la question des effets de la compensation. Si l’avis de Mme Guéguen, la première avocate générale, est favorable à la solution dégagée dans l’arrêt de 2005, celui-ci n’emporte toutefois pas la conviction de la chambre commerciale, laquelle confirme sa position jurisprudentielle. Le pourvoi est ainsi rejeté dans des termes identiques à ceux de l’arrêt de 2013. Selon les hauts magistrats, « il résulte de l’article 1234 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la compensation opérée entre une créance de dommages et intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l’exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à concurrence, l’obligation de cette seule caution ». Il convient de relever la disparition de la référence à l’ancien article 1294 du Code civil relatif au jeu de la compensation. Son absence s’explique par le fait que la règle posée par ce texte s’interprète non comme un principe substantiel permettant de préciser la portée de l’effet extinctif de la compensation mais comme un principe processuel qui ne s’intéresse qu’au pouvoir d’opposer, autrement dit, de déclencher la compensation6. Or, en l’espèce, la caution ne cherchait pas à déclencher le mécanisme compensatoire, mais à bénéficier de son effet extinctif. En refusant d’étendre les effets du mécanisme compensatoire à l’ensemble des cautions solidaires, la décision apparaît sévère à l’endroit de la caution non concernée par la compensation puisque, privée du bénéfice de son effet extinctif, celle-ci demeure tenue du paiement de l’intégralité de la dette. Pourtant, il ne peut en aller autrement au regard de la nature indemnitaire de la créance de la caution.