Vendre ou acquérir une entreprise en viager

Comme dans le cadre d’une opération immobilière, il est possible de vendre son entreprise ou de l’acheter en viager. Une possibilité peu connue, qui permet pourtant de réduire pour les vendeurs les possibles écarts de revenus une fois arrivés à la retraite.

Le climat général du monde des affaires n’est pas épargné par le manque de visibilité et les différentes alertes diffusées et assumées par nos gouvernants et illustrées par les statistiques actuelles.

Le domaine de la « transmission d’entreprises » subit, dans ce contexte, un ralentissement ou tout le moins un attentisme croissant de la part des candidats à la reprise et, par voie de conséquence, une certaine inquiétude de la part des dirigeants en passe de céder leur entreprise.

C’est ainsi que, au nombre des résurgences du Premier Empire, le mécanisme du viager refait surface pour venir au secours des entrepreneurs, passés et à venir, tout en essayant de satisfaire les contraintes temporelles des sociétés de notre nouvelle ère.

I – L’objet de la vente viagère Héritage du Code Napoléon de 1804, le régime des ventes viagères s’inscrit dans le cadre des contrats aléatoires, au nombre desquels sont visés les jeux et les paris. C’est ainsi que le Code Civil, dans ses articles 1968 et suivants, exige comme condition de validité l’existence d’un aléa, à savoir le décès du vendeur, dont la date demeure une inconnue. Il est également à noter que ce même article du Code Civil traite des biens meubles et des immeubles. Rapporté à la définition de l’entreprise, celle-ci est soit considérée comme individuelle, soit exploitée par l’intermédiaire d’une société, que celle-ci soit civile ou commerciale. Contrairement à un bien immobilier, lequel peut être résumé succinctement à une parcelle voire une construction plus ou moins agrémentée, l’entreprise s’illustre par une variété d’acceptions : s’agit-il d’un fonds de commerce (une brasserie ou un magasin, par exemple), d’une activité exercée à titre individuel ou bien encore d’une société commerciale ? Le « bien » cédé pourra donc prendre la forme soit d’une cession de fonds, soit d’une cession de titres, autrement appelée « opération de changement de contrôle ». Dans l’un et l’autre des cas, le candidat se portant acquéreur de l’entreprise va globalement reprendre à son compte les ressources humaines, les aménagements, les stocks, éventuellement les marques ou les brevets, les créances, la trésorerie voire les dettes… L’ensemble de ces éléments fera donc l’objet d’une valorisation avant le transfert de propriété de l’ensemble de ces actifs corporels et incorporels à une échéance donnée. Il est à noter que, là encore, contrairement aux biens immobiliers, l’entreprise est une entité qui vit et qui respire à chaque instant, les êtres qui la composent vont et viennent, son carnet de commandes évolue au fil des jours, sa trésorerie, au fil des heures… Elle s’apparente en cela à une entité non figée dont le vendeur en viager, son propriétaire, un instant de raison avant la vente, a parfaite conscience. Le mécanisme du viager n’est donc qu’une modalité (exceptionnelle) de règlement du prix de cession, le process habituel de la cession demeurant inchangé.

II – Les acteurs de la vente viagère Théoriquement, aucune difficulté ne s’oppose à la vente en viager de titres de sociétés pourvu, bien entendu, que son ou ses porteurs (associés et actionnaires) soient des personnes physiques. Ceci aura donc pour corollaire d’écarter de cette option les détentions de sociétés au sein de groupes, usuellement organisés autour d’une société holding. Le vendeur devra impérativement être une personne physique, détentrice « en direct » de son fonds ou de ses titres, ses deux alternatives recouvrant habituellement des entités de taille modeste. En ce qui concerne la personne même du vendeur, nous pouvons imaginer qu’il s’agira d’une personne envisageant un départ à la retraite (65 ans ?) ou susceptible de faire valoir ses droits à la retraite… L’entrepreneur concerné accepterait donc d’abandonner son outil de travail moyennant une contrepartie financière négociée composée d’un « bouquet » et d’une rente viagère constituant juridiquement une créance. En ce qui concerne l’acquéreur, ce dernier interviendra, dès le transfert de propriété de l’entreprise, comme son acteur principal, en acquittant une quote-part du prix, avec ou sans le concours d’un établissement financier, et en versant au vendeur une rente constituant juridiquement, pour sa part, une dette. Vendeur (crédirentier) et acquéreur (débirentier) se seront alors mis d’accord sur un prix de cession dont les modalités de paiement revêtent un caractère original et non usuel du fait de l’organisation d’un paiement échelonné dont le terme est certain (le décès du vendeur) mais indéfini (à quelle date) ?

III – Le prix convenu entre les acteurs de l’objet de la vente viagère Le caractère aléatoire de ce schéma est, nous l’avons dit, l’élément déterminant de l’accord des parties. Son inexistence (ou sa disparition prématurée) rendra la vente dépourvue de cause. En pratique, l’aménagement des modalités de paiement obéit principalement au droit des contrats et la ventilation entre le prix payé comptant (le bouquet) et l’étalement de la rente sera le fruit de la négociation des parties. À la différence du mécanisme de « crédit-vendeur », aux termes duquel le cédant accepte l’étalement du versement du solde du prix, la vente viagère ne peut porter sur un montant défini puisque le montant de la rente n’est que la résultante théorique de la durée de vie du vendeur… La définition de cette rente devra logiquement faire l’objet d’un calcul appliqué sur l’espérance de vie du vendeur et l’application alternative du barème Daubry ou toutes autres statistiques publiées. Si l’espérance de vie est une donnée scientifique, la réalité en est bien loin et l’aléa attaché à la fragilité ou la robustesse de la vie humaine nous semble difficilement compatible avec la rigueur comptable et le pilotage d’une unité de production ou d’une activité commerciale.