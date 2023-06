19e édition du Maisons-Laffitte jazz festival

Yvelines (78)

Le parc du château de Maisons, à Maisons-Laffitte (78) accueillera cette année encore le festival de jazz. Dix jours à la programmation éclectique, qui nous confirment que la saison des festivals d’été est bel et bien ouverte.

Le festival se tiendra en deux temps. Du 16 au 18 juin sous les voûtes de l’Ancienne Église puis dans le parc du château du 22 au 25, en partenariat avec le Centre des monuments nationaux, qui donne la possibilité d’acheter un billet jumelé pour un concert et la visite du château.

Au programme, des hommages aux grands musiciens disparus, avec pour commencer un quintet rassemblé autour du saxophoniste Julieu Lourau pour saluer la mémoire de Wayne Shorter, récemment disparu. Autre hommage, une soirée Charlie Parker donnée en formule jazz club par Baptiste Herbin, saxophoniste, le 20 juin. Et le 23 juin, célébrant les 70 ans de la disparition de Django Reinhardt, le guitariste Biréli Lagrène « and friends », avec l’Orchestre national d’Île-de-France, donnera la création Django 70 th – Gipsy symphonic project, une œuvre où les influences de Ligeti, Xenakis et Debussy se mêlent au jazz manouche de Django Reinhardt.

Mais le jazz n’est pas qu’une musique du passé, il s’écrit aussi au présent avec les générations actuelles, comme avec Sophia Alour, saxophoniste détournant malicieusement les codes des genres musicaux, ou avec la chanteuse Marion Rampal, en concert avec son quartet le 24.

Le festival offre également des concerts en accès libre, que ce soit à l’occasion de la Fête de la musique le 21, mais aussi tout au long du festival avec les apéros-jazz au village du festival, qui présenteront des groupes locaux. À noter également, la projection le 15 juin au cinéma L’Atalante du premier film parlant de l’histoire, Le Chanteur de jazz (Alan Crosland, 1927), dans une nouvelle version remastérisée, présentée par un conférencier.