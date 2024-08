La maison Caillebotte, située à Yerres dans l’Essonne (91), propose une exposition intitulée : « 2024-Présences », qui regroupe 140 photographies de la fin du XIXe à nos jours. Cette installation est à voir jusqu’au 22 septembre 2024.

Micheal Wolf

La maison Caillebotte présente 140 photographies, presque toutes des tirages argentiques d’époque, révélant la profondeur et l’authenticité de ces œuvres. La thématique centrale de cette exposition, intitulée : « Présences », met en lumière des portraits saisissants de personnalités qui ont côtoyé les collectionneurs d’art, offrant un aperçu intime de leurs vies et de leurs époques.

Cette exposition est un véritable voyage à travers le temps, retraçant l’évolution de la photographie de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui. Les œuvres exposées proviennent de photographes majeurs d’Europe et des États-Unis, offrant une diversité de styles et de perspectives. Des pionniers de la photographie aux artistes contemporains, chaque portrait raconte une histoire unique, capturant des moments de vie avec une intensité et une émotion palpable.

La thématique de « Présences » explore la manière dont les portraits photographiques peuvent transcender le temps et l’espace pour établir un dialogue entre le sujet, l’artiste et le spectateur.

Après son inauguration, cette exposition remarquable voyagera à travers plusieurs musées européens et américains, permettant à un public international de découvrir ces trésors photographiques.

Pour accompagner cette exposition, un catalogue bilingue français/anglais sera publié, en partenariat avec les éditions In Fine. Ce catalogue comprendra des reproductions haute qualité des photographies exposées ainsi que des essais et des analyses d’experts, offrant un regard approfondi sur la collection Gilman et Gonzalez-Falla et sur l’importance historique et artistique des œuvres présentées.

Cette exposition représente une occasion unique de plonger dans l’univers fascinant des portraits photographiques, de découvrir des œuvres rares et précieuses, et de comprendre l’évolution de la photographie à travers les âges. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir ces « Présences », qui nous rappellent la puissance et la beauté intemporelle de l’art du portrait.