27e édition du festival « Au Sud Du Nord » à Itteville (91)

Essonne (91)

L’espace culturel Georges Brassens d’Itteville (91) accueillera cette année la 27e édition du festival « Au Sud du Nord », du 27 septembre au 1er octobre 2023.

Dominique Beccaria

Philippe Laccarrière, directeur artistique et contrebassiste, crée en 1995 l’association Au Sud Du Nord, qui depuis, organise un festival éponyme de jazz et de musiques du monde. Chaque année, après une itinérance à travers l’Essonne verte dès la rentrée scolaire, la caravane Au Sud Du Nord s’installe dans une ville de l’Essonne, pour cinq jours marqués par l’art et la musique. Cette année, c’est la ville d’Itteville (91) qui accueille cet événement.

Afin de faire découvrir des personnalités ambitieuses à un plus grand nombre, Philippe Laccarrière invite de façon permanente une quinzaine d’artistes habitant le sud de l’Essonne pour former une commission de programmation appelée : « La Tribu au Sud du Nord ».

Au programme, diverses activités mêlant art, culture et musique parviennent à créer un espace convivial où se rejoignent public et les artistes. Qu’ils soient amateurs ou passionnés, ces derniers s’évertuent à partager leur art, qui est aussi leur passion, dans le but de faire vivre à chacun un moment unique. Vous pourrez ainsi assister à plusieurs concerts par jour aux styles musicaux éclectiques, allant de la bossa-nova à la biguine, en passant par le slam et l’afro. Les concerts des mercredi, jeudi, vendredi et dimanche proposeront également, en direct, des performances vidéo du travail de certains artistes plasticiens. Et le samedi, une performance en volume et lumière est à attendre lors du concert de 17 h 30. Philippe Laccarrière parvient donc à concrétiser son désir de voir l’art et la musique s’entremêler.

Au-delà de ce festival, l’association Au Sud du Nord perpétue sa longue tradition d’événements culturels ancrés sur le territoire essonnien avec notamment un atelier sculpture hebdomadaire, un concert chaque mois et un café-doc’. La commission parcourt une vingtaine de communes au son du jazz et des musiques du monde, avec quelques touches de danse, théâtre, peinture, sculpture, lectures de textes, contes et poèmes.