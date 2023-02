31e édition pour le Salon du dessin et 16e anniversaire pour le salon Drawing Now Art Fair

Christie’s Images Limited

Nous nous y préparons déjà… Le Salon du dessin se déroulera du 22 au 27 mars 2023, au Palais Brongniart. Il s’agit – déjà ! – de sa 31e édition. Son petit-frère très contemporain, le salon Drawing Now Art Fair, fêtera, quant à lui, son 16e anniversaire. Le partenariat entre ces deux salons mis en place l’an dernier sera renouvelé et permettra aux visiteurs d’un des salons d’avoir un accès à prix réduit à l’autre (25 € au lieu de 32 €) et ainsi de promouvoir la visite des deux foires.

Les amateurs se réjouissent de s’y retrouver pour découvrir ces feuilles qui les râvissent. Les galeries seront, chiffre invariable, 39 dont 18 venant de 8 pays différents et 9 nouveaux, dont 5 Français (les galeries Alexis Pentcheff, Françoise Livinec, Dina Vierny, Fabienne Fiacre et Kevorkian). De son côté, le salon Drawing Now Art Fair accueillera, au Carreau du Temple, 73 exposants dont 21 étrangers venant de 13 pays.

Cette année, le musée invité est celui de l’Armée, qui conserve environ 10 000 œuvres. De quoi organiser au sein du Salon une exposition allant du XVIe au XXIe siècle, permettant de pénétrer dans le monde militaire qui n’est pas exempt du monde de l’art. L’autre invité d’honneur sera la Fondation Custodia, à travers un hommage rendu par le Salon du dessin à Ger Luijten (1956-2022), directeur de l’institution depuis 2010, décédé brutalement le 19 décembre 2022. Fidèle au Salon du dessin, participant activement à la Semaine du dessin et au vetting, Ger Luijten y avait acquis de nombreux dessins, dont une sélection sera exposée dans un espace dédié au sein du Salon. Nombreux sont ceux qui appréciaient le professionnel enthousiaste et l’homme chaleureux qui savait autant décrire les œuvres qu’il découvrait que donner son amitié. Il aurait apprécié, nous en sommes persuadés, la XVIe édition des Rencontres internationales du dessin consacrées à l’art des jardins et à la botanique.

De leur côté, les maisons de vente se montrent prêtes à participer à cette semaine du dessin, en proposant des feuilles non moins extraordinaires. Christie’s annonce déjà une Étude d’homme agenouillé vu de profil (40,6 x 29,1 cm), par Rubens (1577-1640), qui sera mise en vente le 22 mars 2023 à Paris, avec une estimation de 250/350 000 €. Cette œuvre, qui est restée dans la même famille depuis le XIXe siècle, est d’autant plus rare que l’on connaît très peu de dessins de cet artiste. Ce dessin, réalisé à la pierre noire rehaussée de blanc, semble être inspiré des Carrache et autres grands dessinateurs italiens de la même époque. Souvenons-nous que Rubens a séjourné en Italie de 1600 à 1608. Ici, le sujet se distingue par le drapé du manteau qui épouse un dos dont la ligne tout en rondeur, renforce la douceur et l’humilité de la posture du modèle et accompagne le mouvement du visage et le regard vers le bas.

• Salon du Dessin, du 22 au 27 mars 2023 au Palais Brongniart, 16 place de la Bourse, 75002 Paris.

Plus d’informations sur https://www.salondudessin.com/

• Drawing Now Art Fair, du 23 au 26 mars 2023 au Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris.

Plus d’informations sur https://www.drawingnowartfair.com/