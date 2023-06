55e édition du Festival de Saint-Denis : du 2 au 27 juin 2023

Seine-Saint-Denis (93)

Festival Saint-Denis

Depuis une cinquantaine d’années, le festival de Saint-Denis, qui prend place au cœur du patrimoine architectural de la ville, fait le pari de rendre accessible la musique classique au grand public. Une belle occasion de réécouter les œuvres majeures des plus célèbres compositeurs internationaux, tout en découvrant des lieux d’exceptions de Saint-Denis, injustement méconnus, tels que la grande Basilique ou la maison de l’éducation de la Légion d’honneur.

Mélangeant répertoire classique, comme avec la 5e symphonie de Beethoven sous la direction d’Andris Nelsons, et répertoire jazz, avec l’hommage au chanteur et pianiste Nat King Cole, le festival veille à satisfaire tous les appétits ! On trouvera même des arrangements de Beethoven à la sauce celtique, chanté par Sir Bryn et Carlos Nuñez, accompagnés par l’orchestre national de Bretagne.

Le festival met également en lumière les jeunes talents de la musique savante, en présentant aux côtés d’artistes renommés de jeunes musiciens et musiciennes. Des cheffes d’orchestres et des compositrices sont aussi mises à l’honneur, comme le Trio Sōra, ou encore le duo de la soprano Marie-Laure Garnier et de la pianiste Célia Oneto Bensaid, représentatives de la nouvelle génération.

Différents parcours au sein des établissements scolaires sont également proposés aux élèves, et ce tout au long de l’année : les lycéens ont le privilège d’assister aux concerts de jeunes artistes lyriques, grâce au soutien de la région Île-de-France. Les classes concernées bénéficient d’une introduction aux pièces en amont par des artistes-intervenants du Festival, pour faciliter leur compréhension et préparer au mieux leur écoute.