À la découverte du patrimoine de la ville de Brunoy par l’exploration des estivales de la forêt

La ville de Brunoy, située dans le département de l’Essonne (91) organise une découverte des espaces de la commune par une exploration des forêts et ce jusqu’au 28 août 2024.

ONF, Théo Neveu, Vincent Vitrac

Dirigés par services les forestiers de l’Office national des forêts, les « Estivales de la forêt » offrent une présentation des différentes facettes des lieux et une véritable immersion au sein du patrimoine naturel et culturel de la ville de Brunoy. La diversité des écosystèmes et la préservation de la biodiversité sont des thématiques mises à l’honneur par l’événement.

Celui-ci est gratuit et accessible à toute personne désirant en apprendre davantage sur l’ONF. 11 rendez-vous sont proposés aux visiteurs depuis le 22 juin nécessitant une inscription préalable.

Les « Estivales de la forêt » mettent en avant différents thèmes notamment par la découverte des « p’tites bêtes forestières » en organisant une sortie, par exemple, le 10 juillet 2024. L’activité sensibilise les participants quant à la préservation de ces petits animaux. Le parcours de deux heures se déroulera dans la forêt de Sénart et permettra à ceux qui y participent d’en apprendre davantage sur les insectes de la forêt.

Se déroulera également dans la forêt de Sénart, une promenade de nuit encadrée par un guide forestier. Les visiteurs seront plongés dans une totale immersion au sein de la forêt afin de la découvrir autrement.

Bien d’autres activités sont mises en place par les « Estivales de la forêt » valorisant la nature et le patrimoine du territoire.