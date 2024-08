À la rentrée, découvrez les incontournables Disco Burgers et Prima x La Pizza è Bella

Voici deux adresses street food parfaites pour profiter de l’été. Les deux établissements mettent à l’honneur le pain en en faisant la base de leurs plats. Que ce soient des burgers ou des pizzas, ces deux restaurants offrent une excellente qualité gustative et une provenance de leurs produits irréprochable.

Disco Burgers

À deux pas de Pigalle et non loin du Moulin Rouge, au 26 rue de Douai dans le 9e arrondissement, le burger est célébré dans une ambiance disco. Le restaurant vibre au son des années Disco (Boney M, Bee Gees, Village People, Abba) et offre un décor haut en couleur avec boules à facettes et miroirs suspendues au plafond. Ici, tous les âges sont conviés à essayer cette nouvelle cuisine.

Au menu, une carte simple est à prévoir, composée de trois burgers. La spécificité de ces burgers : ils sont réalisés façon tourte avec une garniture nichée à l’intérieur d’un pain brioché fermé. Ce concept trouve son inspiration dans la cuisine coréenne permettant de toaster, presser et enfermer les garnitures dans un sandwich. Louis et Augustin, les deux fondateurs, ont su adopter cette technique pour des burgers qui coulent moins.

Les trois burgers à retrouver au restaurant sont le Bee Chesse, composé de viande hachée de bœuf, cheddar, oignons, tomates, pickles et d’une sauce maison ; l’Italo-Disco au caviar d’aubergine, straccialtella, tomates et tomates confites, roquette, courgettes marinées et basilic, et enfin, le Kool & the Lamb, un burger à l’effiloché d’épaule d’agneau, oignon confit, patate douce rôtie au cumin, pickle d’oignon rouge, concombre, et une crème de yaourt au citron vert et à la menthe. Des burgers parfaits pour ne laisser aucune trace. Des frites faites maison, au croustillant imparable sont vendues en accompagnement.

Prima x La Pizza è Bella

Au cœur de la rue bourdonnante des Dames dans le 17e arrondissement, retrouvez Prima x La Pizza è Bella, une pizzeria conviviale où la générosité et la gourmandise priment.

Les deux fondateurs, Jean et Stefano se sont donné pour objectif de proposer de vraies pizzas napolitaines dans Paris. Le pain est donc une de leur priorité : ils réalisent une pâte à pain maison, bien gonflée, aux garnitures de qualité.

Ils proposent une carte variée avec notamment la pizza premium Elena Tartufissima à la mozzarella de bufflonne, jambon San Daniele, burratina di Andria, jambon truffé et lamelles de truffe d’été. Deux pizzas sont particulièrement incontournables : la Squadra Azzura, une déclinaison du drapeau italien avec pesto de basilic, tomates confites et semi-séchées, mozzarella de buffala, straccialtella et parmesan et la Mano di Dio arrivant dans un nuage de fumée blanche, aux ingrédients terreux et parfumés avec une crème de champignons, du provolone, du guanciale croquant, des pétales de truffe noire fraîche, du parmesan, du thym et du romarin.

La maison invite à joindre à chaque type de pizza, un verre de vin adapté, à travers une sélection de Valpolicella, Verdeca blanc, Primtivo rosé, ou encore de Chianti.

Les desserts, quant à eux flirtent, avec la tradition pâtissière de la botte : cornetto al pistacchio, tiramisu, panna cotta et coulis de fruits rouges, beignets de figues séchées et crème de ricotta.