À l’approche d’Halloween : une conférence captivante sur « la Corriveau » à la médiathèque Les Mureaux

Yvelines (78)

La médiathèque de la ville Les Mureaux (78), alliée au Musée numérique de la Micro-Folie, vous invite à plonger dans l’univers obscur de Marie-Josephte Corriveau, bien propice à la période d’Halloween, lors de la conférence « Une heure, une œuvre », le vendredi 27 octobre de 18h30 à 19h30 !

Charles Walter Simpson (1878-1942) dans Légendes du Saint-Laurent, Montréal : Canadian Pacific Railway, 1926

La conférence « Une heure, une œuvre » qui se tiendra le vendredi 27 octobre 2023 de 18h30 à 19h30, vous transportera dans les méandres de l’histoire québécoise et dans l’univers obscur de Marie-Josephte Corriveau, cette femme accusée de meurtre et pendue, dont le destin tragique continue d’alimenter les légendes depuis le XIXe siècle.

Marie-Josephte Corriveau, mieux connue sous le nom de « la Corriveau », est l’une des figures les plus sombres du folklore québécois. Née à Saint-Vallier en 1733, elle est devenue célèbre pour avoir été pendue à Québec en 1763, après avoir été accusée du meurtre de son second époux. Son histoire macabre, associée à la « cage » de fer où son corps fut exposé après son exécution, a hanté l’imaginaire collectif et inspiré de nombreux écrivains canadien.

La découverte de cette cage en 1851, enterrée dans le cimetière de l’église Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis, a ravivé les légendes et l’a élevée au rang de figure surnaturelle, suspendue dans sa cage, terrorisant l’Île d’Orléans et s’associant au sabbat des sorciers. Elle se transforme parfois également en icône féministe, dépeinte comme une victime de l’oppression anglaise ou du système patriarcal.