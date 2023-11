À Milly-la-Forêt, une exposition-hommage à Jean Cocteau

À l’occasion du 60e anniversaire du décès de Jean Cocteau, jusqu’au 3 décembre, l’espace Paul Bédu proposose une exposition réunissant un éventail d’artistes et de collections pour célébrer la vie et l’œuvre de cet artiste polyvalent.

L’espace Paul Bédu présente une exposition réunissant un éventail d’artistes et de collections pour célébrer la vie et l’œuvre de Jean Cocteau. Parmi les contributeurs figurent Hom Nguyen, les Ateliers Madeline Jolly, le musée de la Poste et la collection de Morgane et Orphée Dermit.

Les Ateliers Madeline Jolly, installés à Villefranche-sur-Mer, ont ouvert leurs portes à Jean Cocteau entre 1957 et 1963. C’est là qu’il a donné vie à ses céramiques, exprimant son talent à travers ce médium auquel il n’est généralement pas associé. Ces céramiques seront exposées pour permettre aux visiteurs d’explorer cette autre facette de son génie créatif.

Le Musée de la Poste, quant à lui, présentera des maquettes originales de la Marianne conçues par Jean Cocteau. Au début des années 1960, celui-ci a en effet été sollicité par le ministre des Postes, Michel Maurice-Bokanowski, pour créer un timbre représentant la Marianne, emblème français. Une réalisation qui a suscité des débats passionnés, certains critiquant Cocteau pour avoir donné à la Marianne un visage jugé grossier. Cette section de l’exposition plongera les visiteurs dans l’histoire controversée de cette création artistique.

Quant à l’artiste Hom Nguyen, c’est par une approche personnelle qu’il rend hommage à Jean Cocteau, en créant des portraits saisissants. Cet artiste franco-vietnamien, né en 1972, vit et travaille à Paris. Son style expressionnisme puise aussi dans diverses traditions artistiques, de la philosophie asiatique à la calligraphie, en passant par le bouddhisme Chan.

Enfin, les Dermit, descendants d’Édouard Dermit, contribuent à l’exposition en prêtant six lithographies/dessins originaux de Jean Cocteau.